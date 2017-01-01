Yeni yılın en moda saç renkleri neler? Ten rengine uygun saç rengi nasıl seçilir? İşte saç rengi seçmenin püf noktaları...

Ünlü kuaför Ali Tacir, 2017 saç modası hakkında bilgi verdi ve kadınların saç rengini nasıl seçmeleri gerektiği hakkında ipuçları paylaştı.

Kimler, hangi renk saç tonu seçmeli?

Renklerin dünyasında sonsuz seçenek var. Bizler renkleri genelde sıcak ve soğuk diye ayırırız. Sonrasında da açık ve koyu tonlar gibi. Hem sıcağı hem de soğuğu barındıran yansıma içeren tonlara da nötr yansımalar diyoruz. Renk tonunu kişiye özel cilt, göz ve damar rengine göre belirleriz. Ülkemizde kadınların doğal saç renginin altındaki bazlar kırmızı ve turuncudur. Bizler sıcak kanlı insanlar olarak sıcak tonları daha çabuk yakalıyoruz ve bunlar daha kalıcı oluyor. Son dönemlerde soğuk tonlar ve küllüler de kadınlar tarafından tercih edilse de soğuk tonların bakımı ve sürekliliği için iki renklendirme uygulaması arasında 10 dakikalık renk canlandırma servisi ile birlikte haftalık mor veya mavi şampuanların evde kullanılması çok önemli. Böylece saçlarda istenmeyen kızıl, bakır, dore yansımalar da nötralize edilmiş olur. Renklerin kalıcılığı ve canlılığı için renklendirme sonrası bakım son derece önemlidir.

Cilt tonuna göre saç rengi nasıl seçilir?

Renklendirme servisi öncesinde kadını iyi tanımak, doğru sorular ile beklentisini keşfedip, hayaline kavuşturmak öncelik. Cilt analizinde, yine sıcak soğuk renk uyumunu keşfetmek için kişinin güneşlenirken, nasıl bronzlaştığını öğreniriz. Hemen kızarma söz konusu ise sıcak, çabuk bronzlaşma söz konusu ise soğuk bir ten rengine sahip olduğunu anlarız. İkinci olarak göz rengine bakarız. Mavi, gri, çok koyu kahve tonları soğuk renkleri gösterirken, yeşil, ela, hareli kahve tonları bize sıcak renkleri gösterir. Daha sonra damar analizi yapıyoruz. Biliriz ki, damar rengi gerçekte herkeste mavidir. Tenin rengine göre yeşil, mor ya da mavi olduğunu gözlemleriz. Yeşil damar sıcaklığı, mavi ve mor damar soğukluğu temsil eder. Hem yeşil hem diğer tonları gördüğümüzde sıcak ve soğuk yansımaları saçlarda bir arada kullanabiliriz. Analizimiz sonucunda, hem saç hem de makyaj tonlarına karar veririz.

Kış aylarında hangi saç renkleri kullanılmalı?

Havaların soğumasıyla birlikte mevsim renklerinin etkisiyle kadınlarda da değişim başlıyor. Sonbahar ve kış renkleri bu değişime ilham veriyor. Sıcak tonlarda çikolata kahveler, bakır tonları, karamel yansımalar tercih edilirken soğuk tonlarda, bejler, kırmızı ve mor yansımalı kızıllar, mokka kahveler ve küllü kumrallar tercih ediliyor.