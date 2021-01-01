Saçlarınız için eskisi kadar kuaföre gidemiyorsunuz ve bu
durum canınızı sıkmaya mı başladı? Merak etmeyin yalnız değilsiniz, tüm dünyada
kadınlar aynı sorundan muzdarip. Hatta Taylor Swift bile geçtiğimiz bahardan
beri saçlarını kendisinin kestiğini açıkladı. Belki de eskisine oranla daha
dağınık görünen kaküllerinin sebebi de budur. Siz de en azından saçlarınıza
biraz şekil vermek için evde kendi imkanlarınızla kesim yapmak istiyorsanız,
önerilerimiz sizin için hazır.
Saçlarınızı kesmeye gerçekten ihtiyacınız var mı?
Bu soruyu kendinize ciddi ciddi sormalısınız çünkü
sonuçlarını değiştiremeyeceğiniz bir işe kalkışmak üzeresiniz. Aşırıya kaçmadan
ya da pişman olmadan yapabileceğiniz başka değişiklikler olduğunu unutmayın.
Saçlarınızın uçları kırıldıysa ya da farklı bir şekilde zarar gördüyse,
kesmeden önce farklı bakım ürünleriyle onarmaya çalışabilirsiniz.
Sadece sıkıntıdan mı saçınızı kesmek istiyorsunuz yoksa gerçekten ihtiyacınız var mı? Bu soruya dürüstçe cevap verip sonra okumaya devam edin!
Saçlarınızın temiz ve kuru olmasına dikkat edin
Genelde kuaförde saçlarınızı yıkadıktan sonra tarayıp kesme işlemine başlarlar. Siz de böyle yapmanın doğru olduğunu düşünebilirsiniz ama kuaförlerin böyle bir kesim için eğitim aldığını unutmayın. Siz saçlarınız ıslakken, özellikle dalgalı ya da kıvırcık saçlarınız varsa düşündüğünüzden daha kısa kesim yapabilirsiniz. Ama evdeki kesim sırasında saçlarınızı kurutup her zaman kullandığınız şeklini verirseniz, o model üzerinden kesim yapmak hata yapmanızı engeller.
Doğru ekipmana ihtiyacınız olacak
Saç kesmek için birçok malzemeye ihtiyacınız var ve bu konuda masraftan kaçınmamalısınız. Sonuçta ilk adımı en doğru şekilde atmalısınız. Saç kesimi için özel olarak üretilmiş makasları kullanmalısınız çünkü evdeki makasınız muhtemelen incecik saç tellerini kesmek için yeterince keskin değil. Üstelik saçlarınız kalın telli olsa bile bu durum değişmiyor. Saç uçlarınızın kötü görünmemesi tamamen seçtiğiniz makasa ve makasınızı kullanma becerinize bağlı. İnce saplı taraklar, bir örtü, bir de ara makası ihtiyaç listenizin diğer maddeleri.
Küçük adımlarla başlayın
Yepyeni bir stil denemeyeceğinizi tahmin ediyoruz ama küçük
değişimler için bile dikkatli olup saç uçlarınızı küçük hamlelerle
kesmelisiniz. Saçınızın gelmesini istediğiniz boyutu düşünün ve buna göre
kesmeye başlayın ama hiçbir zaman bir kesimde istediğiniz boya getirmeye çalışmayın.
Çünkü hata yaparsanız, saçınızın boyunu eşitlemek için istediğinizden daha
kısa kesmek zorunda kalırsınız. Saç uçlarınızı parmaklarınızın arasına alın,
parmaklarınız boyunca ince ve eşit bir biçimde sıkıştırın, ardından yarım
santim kesin. Sonra diğer saç tutamlarına aynı işlemi uygulayın.
Makası kullandığınız yöne dikkat edin
Saçlarınızı ayırıp tutam tutam keserken dikkat etmeniz gereken en önemli konu, makası tutma yönünüz olmalı. Eğer saçlarınızı yatak olarak keserseniz, aynı hizadaki bazı yerlerde dengesiz görünümler olabilir. Bunun yerine saçınızın uçlarından dikey olarak kesim yapın. Böylece eşitlemeniz daha kolay olacak. Tabii kesim ciddi ciddi başladığında, çeşitli videolar izleyerek alıştırma yapabilirsiniz.
Kaküllerinize dikkat edin
Hatta kakül kesmeyin! Bu belki de en çok risk alacağınız yer kakülleriniz olacak ve bunu kuaförünüze bırakmak isteyebilirsiniz. Yine de eğer kakül kesecekseniz, kaşlarınızı kendinize için sınır olarak belirleyin ve kaş uçlarınıza denk gelecek kadar yanlardan ayırın, daha geniş kesmeyin. Yine kısa kısa keserek kakül boyutunu eşitleyin.