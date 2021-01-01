Pandemi döneminde eve kapanmamız birçok gizli yeteneğimizi keşfetmemizi sağladı. Kuaföre gidememek ve kontrolden çıkan saçları toparlamak için risk almak da bunlardan biri. Yeni yıla hazırlanırken saçlarınıza yeni bir şekil vermek ister misiniz?

Saçlarınız için eskisi kadar kuaföre gidemiyorsunuz ve bu durum canınızı sıkmaya mı başladı? Merak etmeyin yalnız değilsiniz, tüm dünyada kadınlar aynı sorundan muzdarip. Hatta Taylor Swift bile geçtiğimiz bahardan beri saçlarını kendisinin kestiğini açıkladı. Belki de eskisine oranla daha dağınık görünen kaküllerinin sebebi de budur. Siz de en azından saçlarınıza biraz şekil vermek için evde kendi imkanlarınızla kesim yapmak istiyorsanız, önerilerimiz sizin için hazır.

Saçlarınızı kesmeye gerçekten ihtiyacınız var mı?

Bu soruyu kendinize ciddi ciddi sormalısınız çünkü sonuçlarını değiştiremeyeceğiniz bir işe kalkışmak üzeresiniz. Aşırıya kaçmadan ya da pişman olmadan yapabileceğiniz başka değişiklikler olduğunu unutmayın. Saçlarınızın uçları kırıldıysa ya da farklı bir şekilde zarar gördüyse, kesmeden önce farklı bakım ürünleriyle onarmaya çalışabilirsiniz.

Sadece sıkıntıdan mı saçınızı kesmek istiyorsunuz yoksa gerçekten ihtiyacınız var mı? Bu soruya dürüstçe cevap verip sonra okumaya devam edin!





Saçlarınızın temiz ve kuru olmasına dikkat edin

Genelde kuaförde saçlarınızı yıkadıktan sonra tarayıp kesme işlemine başlarlar. Siz de böyle yapmanın doğru olduğunu düşünebilirsiniz ama kuaförlerin böyle bir kesim için eğitim aldığını unutmayın. Siz saçlarınız ıslakken, özellikle dalgalı ya da kıvırcık saçlarınız varsa düşündüğünüzden daha kısa kesim yapabilirsiniz. Ama evdeki kesim sırasında saçlarınızı kurutup her zaman kullandığınız şeklini verirseniz, o model üzerinden kesim yapmak hata yapmanızı engeller.

Doğru ekipmana ihtiyacınız olacak

Saç kesmek için birçok malzemeye ihtiyacınız var ve bu konuda masraftan kaçınmamalısınız. Sonuçta ilk adımı en doğru şekilde atmalısınız. Saç kesimi için özel olarak üretilmiş makasları kullanmalısınız çünkü evdeki makasınız muhtemelen incecik saç tellerini kesmek için yeterince keskin değil. Üstelik saçlarınız kalın telli olsa bile bu durum değişmiyor. Saç uçlarınızın kötü görünmemesi tamamen seçtiğiniz makasa ve makasınızı kullanma becerinize bağlı. İnce saplı taraklar, bir örtü, bir de ara makası ihtiyaç listenizin diğer maddeleri.

Küçük adımlarla başlayın

Yepyeni bir stil denemeyeceğinizi tahmin ediyoruz ama küçük değişimler için bile dikkatli olup saç uçlarınızı küçük hamlelerle kesmelisiniz. Saçınızın gelmesini istediğiniz boyutu düşünün ve buna göre kesmeye başlayın ama hiçbir zaman bir kesimde istediğiniz boya getirmeye çalışmayın. Çünkü hata yaparsanız, saçınızın boyunu eşitlemek için istediğinizden daha kısa kesmek zorunda kalırsınız. Saç uçlarınızı parmaklarınızın arasına alın, parmaklarınız boyunca ince ve eşit bir biçimde sıkıştırın, ardından yarım santim kesin. Sonra diğer saç tutamlarına aynı işlemi uygulayın.

Makası kullandığınız yöne dikkat edin

Saçlarınızı ayırıp tutam tutam keserken dikkat etmeniz gereken en önemli konu, makası tutma yönünüz olmalı. Eğer saçlarınızı yatak olarak keserseniz, aynı hizadaki bazı yerlerde dengesiz görünümler olabilir. Bunun yerine saçınızın uçlarından dikey olarak kesim yapın. Böylece eşitlemeniz daha kolay olacak. Tabii kesim ciddi ciddi başladığında, çeşitli videolar izleyerek alıştırma yapabilirsiniz.





Kaküllerinize dikkat edin

Hatta kakül kesmeyin! Bu belki de en çok risk alacağınız yer kakülleriniz olacak ve bunu kuaförünüze bırakmak isteyebilirsiniz. Yine de eğer kakül kesecekseniz, kaşlarınızı kendinize için sınır olarak belirleyin ve kaş uçlarınıza denk gelecek kadar yanlardan ayırın, daha geniş kesmeyin. Yine kısa kısa keserek kakül boyutunu eşitleyin.