Çin akupunktur ilkelerine göre tasarlanan mucizevi saç tarağı Ikoo ile tanışın.

Çin akupunktur ilkelerine göre Münih kökenli bir firma tarafından tasarlanan yeni nesil saç tarağı Ikoo, fırçalama sırasında saça masaj yaparak hacim kazandırırken bölünmüş uçları sayesinde saç uçlarının kırılmasını engelliyor.

En şık hediye

Çin akupunktur ilkelerine göre tasarlanmış fırçası ve içbükey şekli ile kafa derisine özel akupunktur noktalarına uyarı vererek kan dolaşımının hızlanmasını sağlayan Ikoo, her kullanımda uygulanan baş masajı ile daha sağlıklı bir his kazandırıyor. Metal kutusu ve şık tasarımı ile yılbaşı hediyesi de olmaya aday Ikoo, ev boyutunun yanı sıra cep boyutuyla da kullanım kolaylığı vadediyor. Saçlara parlaklık ve hacim kazandıran Ikoo’ya n11.com platformundan ulaşabilirsiniz.



