Saçlarınızın profesyonel bakıma ihtiyacı varsa, Chenot Cosmetique Haircare Genescience serisini deneyebilirsiniz.

Dış etkenler ve şekillendirme yöntemlerinin yıprattığı saçlar için doğal formüller ve etkin birleşenlerle özel olarak geliştirilen ve İsviçre’de üretilen Chenot Cosmetique saç bakım ürünleri, farklı saç tipleri ve ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyor.

Purifying Şampuan içeriğinde bulunan kekik, adaçayı ve paçuli ile özellikle yağlı ve kepekli saçların yenilenmesi ve nem dengesinin sağlanmasında, Energizing Şampuan ise içerdiği lavanta, çay ağacı ve sandal ile kuru, işlem görmüş ve yıpranmış saçların onarılmasında etkin rol oynuyor. Besleyici Saç Kremi, bergamot, kakule, gül, argan ve Hindistan cevizi yağları içeren yapısıyla saçı yumuşatıyor ve besliyor. İçerdiği kişniş, yılang yılang, bargamot ve paçuli özleriyle tüm saç tipleri için önerilen Onarıcı Maske, saçın nem dengesini sağlaması ve beslemesinin yanı sıra dış etkenlerden koruyor ve saçı ağırlaştırmadan bakım yapıyor.