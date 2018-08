Deniz-güneş ikilisinden vazgeçemeyiz tabii ama bir yandan da tuzlu su, rüzgar ve güneş saçlara zarar verebiliyor.

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Saçı güneşten koruyan ve yıpranan saçı onaran bakım kremleri plaj çantamızda sağlam bir yer edinmek istemekte haklılar.





The Body Shop Banana Truly Nourishing Saç Maskesi 79.90 TL

John Frieda Frizz Ease Nemlendirici Saç Yağı 64 TL

Klorane Nourishing Leave-IT Cream Saç Bakım Kremi 49 TL

Toni&Guy Heat Protection San Koruyucu Sprey 52 TL

Aveda Sun Care Saç Koruyucu Sprey 110 TL

Sachajuan Güneş Sonrası Besleyici Saç Kremi 96 TL

Pantene Yağ Terapisi Argan Yağlı Elixir 13.90 TL



Selam güneş ışığı

Hem bronzlaşıp hem de güneşle dost olmak mümkün mü? Elbette. Yüksek koruma sağlayan güneş kremleriyle güneşi selamlamanın tam zamanı.





Ducray SPF 50+ Melascreen Güneş Kremi 74.90 TL

Babe SPF 50+ Yüz için Güneş Kremi 64.99 TL

Murad City Skin SPF 50 Age Defence Güneş Kremi 350 TL

Nuxe 30 Güneş Yağı 95 TL

Shiseido SPF 30 Güneş Kremi 189 TL

Caudalie SPF 50 Yüz için Güneş Kremi 115 TL



Onarıcı etki

Güneş sonrası losyonları hem serinletme özelliğiyle cildi rahatlatıyor hem de cildin kaybettiği nemi geri kazandırıyor...





Avene After-Sun Güneş Sonrası Vücut Losyonu 38.88 TL

Yves Rosher After Sun Güneş Sonrası Vücut Losyonu 47.90 TL

Bioderma Refreshing After Sun Güneş Sonrası Vücut Sütü 59.50 TL

Lierac Sunific Apres-Soleil Silky Serum 119 TL

Cosmed Sun Essential After Sun Güneş Sonrası Vücut Losyonu 36 TL

Lancaster Tan Maximizer Repairing After Sun Güneş Sonrası Vücut Yağı 205 TL