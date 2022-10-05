Sağlıklı cilt nasıl anlaşılır? Dermatologlar ciltte gizli sağlık sırlarını anlatıyor

Weill Cornell Medicine'de klinik dermatoloji doçenti Shari Lipner, Newsweek'e verdiği demeçte, cildin genel sağlığımıza açılan bir pencere olabileceğini söylüyor. Amerikalı dermatolog Anthony Rossi de cildimizin anlatabileceği "çok fazla şey" olduğu görüşünde. Çünkü derideki değişiklikler, birçok altta yatan hastalığın bir göstergesi olabilir, ancak çoğu cilt bozukluğu ciddi hastalık belirtisi değildir.

CİLT SARI GÖRÜNÜM ALIRSA

Haberdeki yorumlar şöyle:

Cilt sarı bir görünüm alırsa veya gözlerin beyazları sararırsa, bu genellikle bireyin karaciğer enzimlerinin veya bilirubin düzeylerinin yükseldiğinin bir işaretidir ve bu durum hepatobiliyer sistemle (karaciğer, safra kesesi ve safra kesesi) ilgili bir soruna işaret edebilir.

veya gözlerin beyazları sararırsa, bu genellikle bireyin karaciğer enzimlerinin veya bilirubin düzeylerinin yükseldiğinin bir işaretidir ve bu durum hepatobiliyer sistemle (karaciğer, safra kesesi ve safra kesesi) ilgili bir soruna işaret edebilir. Benzer şekilde, avuç içleri koyu sarı bir renk alırsa veya cildiniz sarımsı-turuncuya dönerse, bu aşırı beta-karoten alımının bir işareti olabilir. Havuç, kabak ve tatlı patates gibi bu maddeden zengin gıdaların veya beta-karoten takviyelerinin aşırı tüketimi, bu semptomlarla karakterize edilen karotenemi olarak bilinen bir duruma neden olabilir.

Kaşıntılı cilt nispeten yaygın olsa da, nadir durumlarda diyabet veya lenfoma gibi altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilir. Kaşıntılı cilde sahip olmak, mutlaka bu koşullardan herhangi birine sahip olduğunuz anlamına gelmez ve bu semptomun çok daha yaygın olan nedenleri vardır, örneğin egzama veya cilt enfeksiyonları gibi cilt koşulları.

ve bu semptomun çok daha yaygın olan nedenleri vardır, örneğin egzama veya cilt enfeksiyonları gibi cilt koşulları. Döküntüler birçok sorunun işareti olabilir ve ısı, alerjik reaksiyonlar veya ilaçlar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Ancak bazı durumlarda döküntüler, altta yatan hastalıkların da bir işareti olabilir.

gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Ancak bazı durumlarda döküntüler, altta yatan hastalıkların da bir işareti olabilir. Kalp hastalığının uyarı işaretleri veya kan damarlarıyla ilgili sorunlar da ciltte görünebilir. Örneğin Lipner, bazı kalp sorunlarının rakamlarda mor noktalara yol açabileceğini söylüyor.

Sigara içen insanlar da sıklıkla ciltlerindeki değişiklikleri fark edeceklerdir. Sigara içenlerin parmaklarında renk değişikliği olabilirken, yüzlerinde koyu lekeler görünebilir. Lipner, bu alışkanlığın cildin erken yaşlanmasına ve kırışmasına da neden olabileceğini söyledi. 2019 çalışmasına göre, sigara içenler daha az kolajen ve elastin liflerine sahip olma eğilimindedir ve bu da cildin gevşemesine, sertleşmesine ve daha az elastik olmasına neden olabilir

Cilt ayrıca, bir kişinin yeterince uyuyamadığına dair ipuçları da verebilir. Wayne State Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dermatolog Steven Daveluy, "Göz altındaki sarkıklar, koyu halkalar yorgunluğun bir ipucu olabilir" diyor.

Yeterli hidrasyon eksikliği de ciltte bazı görünür işaretler üretebilir. "Su kaybının belirtilerinden biri, göz çevresinde çökük görünen cilttir" dedi.

SAĞLIKLI CİLT NEDİR, NASIL ANLAŞILIR?

Peki, sağlıklı cilt nedir, nasıl anlaşılır? Rossi'ye göre sağlıklı cilt birçok şekilde gelir. Ancak insanların dikkat edebileceği bazı genel işaretler var: "Cildin iyi nemlendirilmiş olması, kuru veya çatlamamış olmaması, doğru esneklik ve kendiliğinden morarma olmaması..."

Rossi, "Hepimizin farklı cilt tonları var, bu yüzden morarma ve kızarıklıklar farklı cilt tiplerinde farklı görünüyor" görüşünde.

Lipner, nispeten tutarlı bir cilt renginin veya cildin her yerindeki pigmentasyonun organın sağlıklı olduğunun bir işareti olabileceğini söyledi. Ancak bazı uzmanlar, renk farklılıklarının her zaman sağlıksız cilt belirtileri olmadığını belirtiyor.

Danışman dermatolog Malvina Cunningham, "Sağlıklı cildin rengi değişebilir ve göz çevresinde çiller veya daha koyu pigmentasyon olabilir" dedi. "Sağlıklı ciltte çizgiler ve kırışıklıklar da olabilir"

"Sağlıklı ciltte burun çevresinde birkaç tane daha belirgin kan damarı veya yanaklarda kızarıklık olabilir. Gerçek şu ki, sağlıklı cilt farklı insanlar için ve hayatlarının farklı evrelerinde biraz farklı görünür."

Sağlıklı cilt de biraz pürüzsüz görünmeli ve hissedilmelidir, ancak bu vücudun her yerinde böyle olması gerektiği anlamına gelmez.

Cunningham, "Sağlıklı cildin dokusu düzensizdir. Göz çevresinde daha pürüzsüz ve hassas bir his verir ancak yanaklar ve alın üzerinde daha sert olabilir. Normal, sağlıklı cilt yanaklarda kuru ve T bölgesinde yağlı veya alternatif olarak her yerde kuru veya yağlı hissedebilir" diyor.