Arkadaştan sevgili, eski sevgiliden arkadaş olur mu? Bu soruya cevap bulmak için aşk ve ilişkiler üstüne ‘Kadim Aşk Öğretileri’ isimli kitap yazan Dr. A. Cem Keçe'ye danıştık. Keçe'ye göre en güzel, en sağlıklı aşk ilişkisi arkadaşlıktan doğan ilişkiler!
Yazı: Seçil Kılıç/Seninle
Dr. Keçe, bir aşk ilişkisinde arkadaş olabilmeyle, biten bir aşk ilişkisinden sonra arkadaş kalabilmeyi birbirinden ayırt etmek gerektiğini söylüyor. İlki daha kolay hatta arzu edilen bir durumken, ikincisi pek kolay olmayan, duyguların birbirine karıştığı ve idare edilmesi zor bir durum. Çünkü biten her aşk ilişkisinde kalplerden biri daha fazla kırılmış ve incinmiş oluyor. İnsanın onlarca arkadaşı olabilirken sevgilisi bir tane ve bu nedenle aşk ilişkisi çok özel. Dr. Keçe, cinselliğin de yaşandığı ilişkinin arkadaşlığa dönüşmesinin zor olacağını söylüyor. Ancak arkadaşlık ilişkisi aşk ilişkisine daha kolay dönüşüyor. Ve daha sık yaşanan bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
Cinsel odaklı ilişki yürümüyor
Aşk ilişkisinde en büyük tehlike cinselliği merkeze almak. Her ne kadar iki kişi arasında karşı konulmaz bir çekim olabilse de ilişkiyi dengeli yaşamak, cinselliği merkeze almamak
önemli. Çünkü cinsel istek ve tutku zamanla azalıp yerini bıkkınlık ve tükenmeye bırakabiliyor. Paylaşılan en önemli şey cinsellikse bu durumda ilişki büyük bir çıkmaza giriyor.
Eski sevgili can simidi değil
Acı verici ayrılıkların ardından birçok kişi eski sevgilisini can simidi gibigörebiliyor. Acı çekilen devrede ağlanacak bir omuz ya da teselli gibi algılanabilen eski sevgili, dikkat edilmezse, yağmurdan kaçarken doluya tutulmanıza sebep olabilir. Çünkü daha önce denenmiş ve yürümemiş bir ilişkiye yeniden verilen şans, yine hüsran getiriyor.
Duygusal açıdan kırılgan olunan bu evrede karşı cinsle yakınlaşırken kontrolü elden bırakmamak gerekiyor. Çünkü anlık duygular hataya düşürebiliyor.