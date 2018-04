Arkadaştan sevgili olur mu?

Arkadaştan sevgili, eski sevgiliden arkadaş olur mu? Bu soruya cevap bulmak için aşk ve ilişkiler üstüne ‘Kadim Aşk Öğretileri’ isimli kitap yazan Dr. A. Cem Keçe'ye danıştık. Keçe'ye göre en güzel, en sağlıklı aşk ilişkisi arkadaşlıktan doğan ilişkiler!