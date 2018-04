Burçlarına göre erkekleri tavlama rehberi

Kabul edelim burçlara en ‘inanmıyorum’ diyen kadın bile flört ettiği erkeğin burcunu merak ediyor. Peki o kişinin burcunu öğrenmek yeterli mi? Asıl sorun, burcu öğrendikten sonra nasıl davranacağını bilmek. İşte size bunun için bir kılavuz hazırladık.

Yazı: Deniz Gürlek



Koç erkeği

Dikkat çekici kadınları sever. Bu yüzden onunla olduğunuz ortamın yıldızı olmalısınız ki sizi yanına yakıştırabilsin. Nasıl yıldız olacağınız tabii size kalmış. Dekoltenizle mi, esprilerinizle mi, yoksa bambaşka bir şeyle mi, kararınızı verin. İlişkide huzuru değil, oyunları sever. Yani ona aşkınızdan ölseniz bile teslim bayrağını çekmeyin. Fiziksel aktivitelere bayılır, onunla spor yaparsanız size hızla aşık olabilir.



Boğa erkeği

Hayatındaki kadını sahiplenmeyi, ona kol kanat germeyi sever. Siz de bu resme uygun olmak için fazla dikbaşlı olmayın. Kendinizi tamamen ona bırakıp hayatınızdaki tüm kararları onun vermesine izin de vermeyin. Evet zor ama, iki uç arasında dengede kalmaya çalışın. Boğa erkeği lükse tutkundur. Beraber gideceğiniz yere siz karar verecekseniz, aman salaş bir yer seçmeyin.



İkizler erkeği

İlişkide ne istediğinin sinyallerini size çaktırmadan verir. Söylediklerinin alt satırlarını okumayı öğrenin. Özgürlüğüne düşkündür. Özgürlüğünü kısıtlamadığınızı hissederse size çok daha kolay bağlanır. Eğlenmeyi, dans etmeyi, gece hayatını sever. Domestik bir tipseniz işiniz zor olabilir.



Yengeç erkeği

Sizi şımartmak konusunda çok başarılıdır, o yüzden ona çok kolay aşık olabilirsiniz, dikkat! Fakat fazla maymun iştahlı olduğundan hevesi hızlı başladığı gibi hızlı bitebilir. Hevesini canlı tutmak için dengesiz olmanızı tavsiye ederiz. Onunlayken her şeyi söze dökmeyin. Sevginizi, tutkunuzu, arzunuzu gözlerinizle anlatmayı deneyin.



Aslan erkeği

Kovalamayı sever. Kendine güvenen, güçlü kadınlar ona çekici gelir. Onunla hangi ortama girerseniz girin, kendinizden emin davranın. Popüler mekanları sever. Onu en trendi mekanlara davet edin; en gözde partilere, konserlere davetiye bularak sürpriz yapın.



Başak erkeği

Kontrolü elinde tutmayı sever. Bu yüzden mümkün olduğunca kararları ona bırakın. Ondan dengeli olmasını beklemeyin. Kontrolünü kaybetmemek adına zaman zaman dengesiz davranabilir, buna alışmaya çalışın. Eleştirel olabilir, buna alınmak yerine siz de ona karşı her zaman açık sözlü olun.



Terazi erkeği

Biraz tembeldir, o yüzden size karşı çok atak olmasını beklemeyin. Siz ona ilginizi belli edin.Israrcı durumuna düşmeyi de hiç sevmez, bu yüzden zor elde edilir rolünü başka erkeklere saklayın. Arkadaşlığa çok önem verir. Arkadaşlarının önüne geçmeye çalışmayın, tam tersine arkadaşlarıyla iyi geçinmeye çalışın.



Akrep erkeği

Eğer sizi beğendiyse bunu gizlemez, hemen hissettirir. Akrep burcunun seksle ilişkisini bilmeyen yoktur. Siz de onun bu libidosuna uygun hareket edin; kırmızı rujdan dekolteye, topuklu ayakkabılara kadar seksapelinizi ortaya çıkarın. Onunla ilgili 3K kuralını unutmayın: Kıskanç, kibirli, kindar. Bu yüzden onu zorlamayın, sizinle ilgili bir kere hayal kırıklığına uğrarsa, affetmesi güç olur.



Yay erkeği

Sizi elde etmek için tüm silahlarını kullanır. Ama elde edince de yeni bir hedefe yönelebilir. İşte bunu hissettiğiniz anda kendinizi tamamen geri çekerseniz, sizin aşkınızın bittiği paniğiyle başkalarıyla ilgilenmekten vazgeçer. Flört etmeye bayılır, olabildiğiniz kadar flörtöz olun. Eğlenmeye aşıktır. Ona her fırsatta ne kadar eğlenceli olduğunuzu gösterin.



Oğlak erkeği

Fırtınalardan yorulup güvenli bir liman arıyorsanız o sizin için ideal. Aslında yalnızlığı sever, kimseye çok ihtiyaç duymaz. Bu yüzden ona yalnızlığında bulamadığı şeyler sunmalısınız. Güzellikten çok, zekaya ve kültüre önem verir. Kuaförde vakit geçirmek yerine, kitap okumanızı tavsiye ederiz.



Kova erkeği

Her şeyi bildiğini düşünür, sabit fikirlidir. Bu yüzden onu bir konuda ikna etmeye çalışmayın. Ona istemediği bir şeyi yaptıramazsınız. Bir şeye ‘hayır’ derse ısrar etmeyin. Entelektüellik onu çok etkiler. Onu farklı farklı konulardaki bilgi birikiminizle şaşırtabilirsiniz.



Balık erkeği

Ne istediğini açık açık söylemez, sizin anlamanızı bekler. Eğer anlarsanız da size hemen aşık olabilir. Romantik olduğu kadar talepkardır, o sizi mutlu etmeye çalışıyorsa, sizin de onu mutlu etmek için çaba göstermenizi bekler.