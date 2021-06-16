Romantik komedilerde genellikle erkek arkadaşınızın sizi sevdiğini ancak büyük bir jest yaptığında anlayabilirsiniz. Örneğin bir müzik seti ile pencerenizin altında durmak veya tribünlerde tüm futbol takımının önünde romantik bir şarkı söylemek gibi...

İşte eğer henüz söylemediyse bile erkek arkadaşınızın sizi sevdiğine dair 7 işaret, 7 gerçek aşk belirtisi...

ERKEK ARKADAŞINIZIN SİZİ SEVDİĞİNE DAİR 7 İŞARET

1. GELECEĞİNDEN SİZİNLE BAHSEDİYORSA

Orbuch, "İki insan birlikte bir gelecek hakkında konuştuğunda, birlikte olma arzusunun altını çiziyor" diyor. Bu nedenle, erkek arkadaşınız gelecekte nerede yaşayacağınızdan bahsediyorsa veya gelecekteki ilişki dönüm noktalarına atıfta bulunuyorsa (birlikte yaşamak, çocuk sahibi olmak...), işin içinde aşk olduğuna güvenle bahse girebilirsiniz. Ortak vadeli işlemleri onsuz sürdürmek oldukça zor.

2. AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA TANIŞTIRIYORSA

Erkek arkadaşın seni artı biri olarak getiriyorsa ve kız kardeşlerinin ne yaptığıyla düzenli olarak ilgileniyorsa, işler iyi görünüyor. Neden? Çünkü aile ve arkadaşlarla bir ilişki geliştirme arzusu, bağlantınızı derinleştirme arzusudur, diyor Orbuch. Aileler ve arkadaşlar erkek arkadaşınızın geçmişini bildiğinden onları tanımak onu tanımak demektir. Duyduğunuz her şeyi beğenmeyebileceğinizi düşünürsek, bu onun adına riskli bir hareket, ancak bu sadece birbirinize olan sevginize olan güvenini gösteriyor.

3. ANLAŞMAZLIKLARDA SOĞUK KANLIYSA

Kavgalar ve tartışmalar herkesin içindeki en kötüyü ortaya çıkarabilir, ancak Orbuch, erkek arkadaşın sakin kalmak için çaba gösterdiğinde bunu fark etmeni istiyor. Bu, ilişkinizin üzerinde savaşmaya değil, üzerinde çalışmaya değer bir şey olduğunu düşündüğü anlamına gelir.

4. BEN DEĞİL BİZ DİYORSA

Erkek arkadaşının ne dediğine dikkat et, çünkü dalgın bir şekilde "biz" deme alışkanlığı varsa (birden bir kişi olduğunu unuttuğu için etrafındaki herkesin yan gözle bakmasına rağmen). Orbuch'a göre, "biz" dilini kullanmak, tamamen size bağlı olduğu ve ikinizi bir paket anlaşma olarak gördüğü anlamına gelir.

5. EĞER ORTADA SIR YOKSA

Orbuch, ailedeki bir ölümden veya tıbbi bir korkudan bahsettiği ilk kişi sizseniz tüm duyguları hissettiğini söylüyor. Sizinle kapsamlı kişisel ve gizli bilgileri paylaşmak iyiye işarettir diyor.

6. BEDENİYLE ANLATIYOR

Bir süredir sana "tek" olduğunu söylüyor olabilir, sadece beklediğin dilde değil. Bir dahaki sefere birlikte olduğunuzda, ipucu için vücudunu izleyin. Orbuch, siz konuşurken size yaklaşıyorsa ve yürürken veya otururken bedenleriniz arasında minimum boşluk bırakıyorsa, sizinle fiziksel ve duygusal olarak yakın olmaktan rahat olduğunu söylüyor.

7. KÜÇÜK ŞEYLERİ HATIRLIYORSA

Erkek arkadaşın sana iltifat ettiğinde herkes bunun iyi bir şey olduğunu bilir. Ancak Orbuch, müzik açıkken duş almayı sevdiğinizi biliyor olabilir, bu yüzden siz gelmeden önce portatif hoparlörünü şarj ediyorsa küçük şeyleri hatırlıyor demektir. Bu küçük şeylerin hepsi sevginin temsilleridir.

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