Eski sevgilim geri döner mi? Geri dönüp dönmeyeceğini gösteren 7 işaret

Sevgiliden ayrıldıktan sonra ilişkinin gerçekten bitip bitmediğinin veya eski sevgilinin gerçekten sizi unutup unutmadığının merak edildiği bir dönem gelebilir. Ayrılık kalıcı olacak mıdır? Eski sevgilim geri döner mi? İlişkimiz yeniden başlar mı? soruları bu dönem en çok merak edilen sorular arasında yer alır; karşıdaki kişinin hareketlerinden işaretler aranır. Bu süreçte hayatı tekrar düzene sokmak için karşıdaki kişinin hayatına devam ettiğinden emin olmak gerekebilir. Peki, 'Eski sevgilim geri döner' mi sorusunun yanıtı nasıl bulunur?

ESKİ SEVGİLİM GERİ DÖNER Mİ?

Yourtango.com'un haberine göre ne yazık ki, erkekler karışık sinyaller gönderiyor olabilir. Bazıları bu durumun erkeklerin ve kadınların ayrılıkları farklı şekilde ele alma biçimlerinden kaynaklandığını söyleyebilir.

Bir ayrılıktan sonra bir eski sevgiliyi unutma sürecinde, bir kadın genellikle tüm acı verici duygularını hisseder, yakın arkadaşlarıyla konuşur, ilişkide olanları analiz eder ve güzel zamanları hatırlar. Süreç son derece zordur, ancak kadınlar bu sayede hem duygusal netliğe ulaşır hem de kendi içlerinde bu süreci tamamlarlar.

Öte yandan erkekler büyük olasılıkla duygularını gömecek ve görünüşe göre "yoluna devam edecektir"

Örneğin, erkekler hemen başka biriyle görüşmeye başlamak için kasıtlı bir çaba sarf edebilirler. Bu nedenle, ayrılığı ve eski ilişkideki duyguları erteleyeceklerdir. Erkek arkadaşınız da hayatına devam etmeye gerçekten hazır olup olmadığını bilmiyor olabilir.

Binghamton University ve University College London'dan araştırmacılar tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, erkeklerin ve kadınların ayrılıkları ele alma şeklindeki farklılıklar hakkındaki söylemler, bazı kanıtlanmış gerçeklere dayanıyor.

Araştırmaya göre kadınlar, bir ayrılıktan sonra daha fazla duygusal acı yaşar ancak aynı zamanda da tam olarak iyileşirler. Ayrılıklar kadınları duygusal ve fiziksel olarak yıpratırken, kadınlar daha iyi iyileşme ve duygusal olarak daha güçlü olma eğilimindedir. Öte yandan erkekler asla tam olarak iyileşmez sadece hayatlarına devam ederler.

Toplumlar genelikle kadınlara üzüntü duyunca duygularını rahatça yaşamayı ve ifade etmeyi öğretti. Bir kadının ağlaması, kalp kırıklığını arkadaşlarıyla paylaşması ve hatta kırık kalbinin acısını gidermek için terapiye gitmesi beklenir. Erkeklere ise çocukluklarından beri sadece ‘erkek gibi olması’ öğretilir. Bir erkeğin, incinirken bile güçlü ve kontrollü görünmesi ve yardım istemeden bağımsızlığını koruması beklenir. Bu, erkeklerin kalp kırıklığının iyileşmesinin daha uzun sürmesinin yanı sıra, yıkıcı davranışlarda bulunma olasılıklarının da daha yüksek olmasının nedenidir.

ESKİ SEVGİLİNİN GERİ DÖNECEĞİNİ GÖSTEREN 7 İŞARET

Ama onu özlüyorsan ve tekrar birlikte olmak istiyorsan, işte eski sevgilinin sonunda geri döneceğine dair 7 işaret.

1. Zaten yeni bir ilişki içindedir.

Eski erkek arkadaşınızın yeni bir ilişki içinde olduğunu öğrendiniz. Sizce bu kadar çabuk bir ilişki mümkün olabilir mi? Uzmanlar, ayrılıklardan sonra toparlanmak için yeni ilişkilerinin yaygın olduğunu belirtiyor. Bir toparlanma ilişkisinin tüm amacı, acı verici bir ayrılıktan sonra kalan boşluğu doldurmaktır. Bir toparlanma ilişkisi duygusal bir "yara bandı" dır. Bu nedenle, eski sevgilin sana âşık olsa bile yeniden ilişkiye başlayabilir. Erkek arkadaşınızın yeni ilişkisinin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamanıza yardımcı olacak birçok işaret var. Eğer sadece birkaç haftadır ayrıldıysanız ve o başka biriyle tekrar çıkıyorsa sadece geçici bir ilişki içindedir ve hala sizinle ilgileniyordur.

2. Sizden çok farklı biriyle sevgili olmuştur.

Uzmanlar, bazen eski sevgililerin, eski sevgililerine hiç benzemeyen birini bularak ayrılığın acısını fazlasıyla telafi etmeye çalıştıklarını belirtiyor. Eski erkek arkadaşının yeni partneri senin gibi biri değilse, bu onun hala seninle ilgilendiğine dair büyük bir işaret, ancak seni aşmak için yeni kişiyi kullanmaya çalışıyor olabilir.

3. Durmadan sosyal medyada mı?

Sosyal medyanızı takip ediyor mu? Eski erkek arkadaşınız sosyal medyada yorum yaparak ve gönderilerinizi beğeniyorsa, bunlar hala size karşı hisleri olabileceğinin işaretleridir. Erkekler, zamanlarını ve enerjilerini kendileri için pek bir şey ifade etmeyen şeylere harcamazlar. Aşırı miktarda parti fotoğrafı mı paylaşıyor? Eski sevgilin, eylemleri aksini gösterse de, seni "hayatına devam ettiğine" ve "seni aştığına" dair fotoğraf kanıtlarıyla bunu göstermeye çalışıyor olabilir. Ancak eski sevgiliniz sosyal medya hesaplarınızı takip etmeyi bıraktıysa, bu onun kendi hayatına devam etmeye çalıştığını ve temassız kalma kuralı takip ederek sizi hayatında istemediği anlamına gelir.

Sosyal medya aktivitesinde herhangi bir değişiklik yoksa, ayrılığı olgun bir şekilde ele aldığını ve açıkça hayatına devam ettiğini gösterebilir; bu sadece bir zaman meselesidir.

4. Eşyalarınızı iade etmediyse

İlişki nedeniyle muhtemelen birçok hediye ve eşya birbirinizde. Sizde hala eski sevgilinizin eşyası var mı? Eski sevgilin tamamen senin unutmadıysa, eşyalarını geri almamayı seçecek, böylece onlar için başka bir zaman gelmek için bir bahane bulabilecektir. Evinizde ona ait eşyalar olduğu sürece, bu ikinizin her zaman bitmemiş bir ilişkiye sahip olacağının güçlü bir işaretidir. Eşyalarını da geri verdi ve senden kendi eşyalarını geri vermeni istedi. Eski erkek arkadaşınız size tüm eşyalarınızı geri verdiyse ve ayrılıktan sonra hediyelerinizi geri verdiyse; eşyalarını topladıysa, bu onun size yeni hayatına devam etme konusunda ciddi olduğunu söyleme şeklidir.

5. Aynı kalıyor

Dikkat ederseniz ve eski sevgilinizin yeni şeyler denediğini ve yeni deneyimler yaşadığını fark ederseniz, hayatına devam ettiğini kabul etmelisiniz. Yeni bir dil mi öğreniyor? Daha fazla mı seyahat ediyor? Yürüyüş gezilerine mi gidiyor? Kampa mı gidiyor? Bu davranışlar açıkça onun yeni hayatına devam ettiğini söylüyor. Kendisini günlük rutinden çıkaran bir hayat istiyor. Kendi hayatına bakmak için şahane bir yol. O da farklı görünüyor. Saçını mı kestirdi yoksa saçını mı boyadı? Farklı mı giyiniyor? Kasıtlı olarak yeni bir hayat inşa ediyor ve yeni hayatına devam ettiğine inansanız iyi olur.

6. Devam etmiyor

Bazen insanlar, özellikle eski çiftler aynı yerde çalıştıysa veya ortak arkadaşları varsa, bir ayrılıktan sonra kelimenin tam anlamıyla yoluna devam edebilirler. Eğer uzaklaşırlarsa, bu gerçek bir mesele olur. Uzun mesafe, gelecekte sizi görmediği için tekrar bir araya gelmeyi planlamadığı anlamına gelir.

7. Hala temas halindedir

Hala eski günlerdeki gibi mesaj atıyor ve birbirinizi arıyor musunuz? Seni kontrol etmek ve günün nasıl geçtiğini sormak için aradı mı? Bu, muhtemelen seni özlediğinin ve seni bitiremediğinin en büyük işaretlerinden biridir. Ancak tüm iletişimi keserse, bağlantıda kalmak istemiyordur. Olabileceğiniz yerlere, hatta genellikle gitmek isteyeceği yerlere gitmekten kaçınırsa, tekrar bağlantı kurmak istemiyor demektir. Artık eski sevgilinizin sana karşı hala bir şeyler hissedip hissetmediğini bildiğine göre, önemli soru şu: Onu geri istiyor musun? Unutma, ilk etapta işlerin yolunda gitmemesinin bir nedeni var. Bunun nedeni, ikinizin düzeltebileceği bir şey mi yoksa ikinizin gerçekten vazgeçmesi mi gerekiyor?

Eski sevgilin seni geri istiyor olsa bile, bu çok önemli kararı vermek için çok önemli bir zamandır: Onu geri kazanmak için bir hamle mi yapmalısın yoksa ilişkiyi sonsuza kadar bitirmeli misin, yoksa reddedilme korkun seni mutlu olmaktan mı alıkoyuyor? Bu soruların cevabını bu süreçte bulsan iyi olur.

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