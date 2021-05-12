Flörtün ilişkiye dönmesi gerektiğini gösteren 12 ipucu

İyi haber: Herkesin kendi kişisel tercihleri ve zevkleri olmasına rağmen, kiminle çıkarsanız çıkın onun “doğru kişi" olduğunu haykıran bazı evrensel ipuçları vardır. Bu yüzden sizin için konunun uzmanlarıyla görüştük.

1-HAKKINDAKİ KÜÇÜK DETAYLARI HATIRLAMASI

Davranış ve ilişki uzmanı Doktor Wendy Patrick, kahvenizi nasıl içeceğinizi, Chipotle siparişinizin ne olduğunu ve doğum haritanızı bilirse bunun olumlu bir işaret olabileceğini söylüyor.

2-BENZER SİYASİ VE DİNİ GÖRÜŞLERE SAHİPSENİZ

Cinsellik eğitmeni ve araştırmacı Ashley Townes, "Birinin inanç sistemini bilmek, çıkmanız gereken biri olup olmadığına karar verirken önemli bir unsurdur" diyor. Ve profesyonel ipucu: Din ve / veya siyasi konular sizin için önemliyse, erkenden bu tür konuları konuşun.

3-ARKADAŞLARI VE AİLELERİ İLE YAKIN İLİŞKİLERİ OLMASI

Dateable podcast'in sunucuları Yue Xu ve Julie Krafchick, “Yakın bir arkadaş veya aile üyesinden defalarca bahsettiğini duyarsanız, bu onun hayatındaki insanlarla ilişkilerine değer verdiğini ve gerçek bağlara sahip olduğunu gösterir” diyor.

4. HAYATINIZDAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORSA

Ona önemli bir şeyden söz ettikten sonra- mesela bir çalışma sunumu, yeğeninizin önemli bir günü vb. - nasıl gittiğini merak ederse, bu onun sizinle ilgilendiği anlamına gelebilir.

Uzman Magalie René, "Size daha sonra bunu sormayı hatırlarsa, bu, sizin hakkınızda düşündüğünü ve nasıl geçtiği konusunda gerçekten endişelendiğini gösterir" diyor.

5. DİĞER İNSANLARA GERÇEKTEN İYİ DAVRANDIĞINI FARK EDERSİNİZ

Yaşlılar yer mi veriyor? Kapıyı mı tutuyor? Garsonlarla kibarca mı konuşuyor? Bir paketi taşımaya çalışan birine yardım mı ediyor? İlişki uzmanı Jaida Pervis, tüm bunların iyiye işaret olduğunu söylüyor.

6. KARŞILIĞINDA BİR ŞEY BEKLEMEDEN DE SİZE KARŞI GERÇEKTEN İYİYSE

Pervis’e göre "O gün yiyecek bir şeyler yediğinizden emin olmak veya eve güvenli bir şekilde döndüğünüzden emin olmak gibi sizi arıyorsa" bu onun doğru kişi olabileceğinin göstergesidir.

7. KENDİSİNE ZAMAN AYIRIYORSA VE BAKIMINA ÖNCELİK VERİYORSA

Her ne şekilde olursa olsun, aktif olarak kendisine bakıyorsa örneğin egzersiz yaparak, yemek pişirerek, günlük tutarak, meditasyon yaparak, yoga yaparak vb. bu iyiye işarettir.

Size zaman ayırırken, “en sevdiği hobileriyle uğraşırsa ve hayatındaki diğer önemli insanlarla konuşursa, en iyi arkadaşlarıyla yaklaşan o aylık buluşmayı size bildirirse, bunu iyi bir hareket olarak düşünün. Bu zamanı dengeli olarak kullandığını gösterir” diyor klinik psikolog Annie Hsueh.

8-SINIRLARA SAHİP OLMASI

Bu ne istediğini ve ne istemediğini bildiği ve neye ihtiyacı olduğunu size bildirebileceği anlamına gelir. “Size neye ihtiyacı olduğunu söylerken size olan ilgisinden emin olur," diyor Hsueh.

9. Size düşünceli sorular soruyor ve en önemlisi, cevaplarınızı gerçekten önemsiyorsa.

Sohbetleriniz kolay ve açık olmalıdır. Aynı zamanda dinlemeyi de bilmeli. Hsueh, "Seninle derinleşmeli" diyor.

10. Sizi tanımak için zaman ayırıyorsa

İlişkilerin gelişmesi zaman alır. İlişkiye erkenden isim koymadan önce sizi tam olarak tanıması için zaman ayırması gerekir. Jacqueline Ravelo, "Uygun miktarda zaman ayırmak, size ve birlikte geçirdiğiniz zamana değer verdiğini gösterir" diyor.

11. Hayatlarında her yaştan, cinsiyetten ve sınıftan rol modelleri varsa

Bu, kendileri gibi görünmeyen veya düşünmeyen diğer insanların fikirlerine de değer verdiklerini gösterir. Aynı zamanda "güçlü ve dikkate değer bir dizi şeyi görebilecekleri" anlamına da gelebilir. Bir şeylere hayranlık göstermek, bağlanma becerilerine iyi bir şekilde yansır” diyor Lakshmi Rengarajan.

12. Gideceklerini söylediklerinde size mesaj gönderirler veya sizi ararlarsa

Tutarlılık bu konuda en önemli şeydir. “Çıktığınız kişi mesajlaşma / arama yapma konusunda iyiyse, birlikte yaptığınız planları yerine getirdiğinizden emin oluyorsa ve iletişimlerinizin sıklığı tutarlıysa, bunların hepsi harika işaretlerdir. diyor ilişki uzmanı Vanessa Russell.

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