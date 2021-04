İlişkide ayrılığı işaret eden 8 kırmızı alarm: Ayrılığın sinyalleri

Biriyle çıkmaya başladığınızda aynı fikirde olmadığınız konularla karşılaşmanız mümkün. Mümkün olduğu kadar gayet de doğal bir durumdur. Fakat bazı durumlar var ki aynı fikirde olmamak, duruma aynı yerden bakmamak ilişkinin geleceğini belirleyen ve dikkat etmeniz gereken faktörler. Burada flörtünüzün yemek yerken garip ses çıkarmasından ya da dahi anlamındaki de’leri birleşik yazmasından bahsetmiyoruz. Gerçi kimileri için bunlar da ilişkiyi başlamadan bitiren şeyler...

Gerçek kırmızı alarmlar biraz daha komplike ve karışıktırlar. İşte ilişkilerde, flört döneminde dikkat etmeniz gereken 8 kırmızı alarm! İlişki psikoloğu Madeleine Mason Roantree'ye göre kırmızı bayrak, “partnerinizin yaptığı ve ilişkiye karşı saygı, dürüstlük veya ilgi eksikliğini gösteren bir şey” olarak tanımlanabilir.

İlişki koçlarına göre, Instagram'da çift fotoğrafı yayınlamaktan kaçınmak ya da randevuları ertelemek bile dikkat etmeniz gereken 8 kırmızı alarm...

İlişkiye İsim Koymak İstemiyorsa

Shakespeare yaşıyor olsaydı, belki de sürekli değişen aşk jargonunu anlama konusunda bize yardım edebilirdi. Ne yazık ki artık Shakespeare yaşamıyor ve "biriyle görüşmek" ve "takılmak" gibi sözcüksel belirsizlikleri kendi başımıza anlamak zorundayız.

Artık kişinin ilişkisini tanımlayacak pek çok sözcüğün uygun bir şekilde bağlayıcı olmayan ve aynı zamanda bir şekilde anlamsız olduğu bir dünyada yaşıyoruz. “Biz şimdi neyiz” klişesinin en çok yaşandığı dönemdeyiz.

Görüşmeye başladıktan birkaç ay sonra çıktığınız, görüştüğünüz, flörtleştiğiniz kişi buna bir isim vermeyi reddederse bu büyük bir kırmızı alarm olabilir. İlişki uzmanı Mason Roantree’ye göre, bu sadece bir bağlılık eksikliğini işaret etmekle kalmayıp, aynı zamanda başka biriyle romantik bir ilişki içinde olduklarını da işaret edebilir. Psikolog Roantree, “Görüştüğünüz kişi birkaç ay çıktıktan sonra ilişkiye isim verme hakkında herhangi bir konuşmadan kaçınıyor gibi görünüyorsa, muhtemelen ilişki konusunda ciddi değildir” diyor.

Sosyal Medya Hesaplarında Yer Almıyorsanız

Sosyal medyalarında sizi paylaşmıyor olmak bir sorumluluk reddi beyanı anlamına gelir. Siz veya partneriniz, sosyal medyada zaten kendinizi paylaşan insanlar değilseniz veya Instagram'ı yalnızca komik kedi ya da hayvan hesaplarını takip etmek için kullanıyorsanız bu maddeyi es geçebilirsiniz. Ancak, görüştüğünüz kişi Instagram, Twitter, Facebook'ta sürekli aktifse ve önceden beraber olduğu kişileri de paylaşmışsa ama henüz sizinle ilgili paylaşımda bulunmadıysa İlişki uzmanı Mason Roantree bunun kötü bir haber olabileceğini söylüyor. "Bu, sizi uzun vadeli bir seçenek olarak görmedikleri veya sizi dünyaya göstermeye hazır olmadıkları anlamına gelebilir" diye açıklıyor.

Buluşma teklifi hep sizden geliyorsa

Buluşma teklifi sürekli sizden mi geliyor? Görüşelim deyince görüşüyor ama asla kendisi görüşmeyi teklif etmiyor mu? Mason Ronatree, "Her zaman siz ne zaman buluşacağınızı önerirseniz, bu tek taraflı bir ilişkidir" diye açıklıyor. "Size gerçekten ilgi duyan biri, ilişkiye katkıda bulunacak ve ilişkide proaktif olacaktır." Proaktif olmak havalıdır. Proaktif olan taraf arkasına yaslanıp bir başkasının tüm işleri yapmasına, formaliteleri halletmesine izin verir ve bu arada parmağını bile kaldırmaya gerek duymamanın ihtişamını yaşar.

Güç Dengesizliği Varsa

Flört koçu James Preece, flörtlerin eşit ölçüde birbirini desteklemek için birlikte çalışmak zorunda olduğunu söylüyor. "Güç dengesizliğinin işaretleri, kıskançlık veya kontrol edici davranış biçimini alabilir" diye açıklıyor. "Her ikisi de kolayca bir ilişkinin sona ermesine yol açabilir, bu yüzden duyguları alevlendirmek yerine bununla erkenden baş etmeye çalışın."

Birbirinize Duygularınızı Farklı Bir Şekilde İfade Ediyorsanız

Bir ilişkide yin ile yang dengesine sahip olmak iyi bir şeydir: eksik yanınızı partneriniz tamamlar ve siz de onun eksik yanını tamamlarsınız. Aynısı romantizmde de geçerlidir. Siz romantik bir söz ustası olabilirsiniz, partnerinize sürekli olarak ona taptığınızı gösteriyor ve onu iltifatlara boğuyor olabilirsiniz. Partneriniz ise bu coşkulu sevgi gösterisine karşı ağır takılıyor ve karşılığını kendince sevgi gösterisiyle veriyor olabilir. Siz coşkular içinde aşkınızı çılgınca yaşarken ve hissettirirken, karşınızda bir tepki göremiyorsanız alarm kırmızıya dönmüş demektir. İşin zor yanı siz de partnerinizden aynı coşkuyu görmek istiyor olabilirsiniz ve bunu göremediğinizde hayal kırıklığı yaşarsınız.

Aranızda gizli saklı şeyler ya da sırlar varsa

Preece, biriniz diğerinden bir şey saklıyorsa, bir noktada ilişkinize kaçınılmaz bir zarar geleceğini belirtiyor.

Partnerinizle her ufak ayrıntıyı ya da her küçük düşünceyi paylaşmanıza gerek yok. Ama birinizin zihninde sakladığı önemli bir şey varsa, o zaman sorun olacaktır çünkü sırlar mutluluğunuzu engelleyebilir ve ortaya çıkma fikri paranoyaya ve tartışmalara neden olabilir.

Ödün vermiyorsa

Partnerinizle hiçbir zaman her konuda mutabık kalmayacaksınız, bu çok açık. Elbet farklılıklar, fikir ayrılıkları olacaktır. Örneğin; bir araştırmaya göre, ev tadilatı sırasında yaklaşık 10 çiftten birinin ayrılıyor ve yüzde 15'inin "Sürekli birbirlerinin bıktırdıklarını " iddia ettiğini ortaya çıktı. Ancak Preece, bir ilişkinin gelişimi için bir orta yol bulmayı ve kilit konularda uzlaşmanın yollarını öğrenmenin çok önemli olduğunu açıklıyor. "Her şey her iki tarafın da mutlu olabileceği orta noktayı aramakla ilgili."

Arkadaşlarınız Ve Aileniz Ondan Nefret Ediyorsa

Preece, sizi en iyi tanıyan kişiler beraber olduğunuz kişiden hoşlanmıyorsa, bu apaçık bir kırmızı alarmdı diyor. "Bazen göz kapayıp sadece görmek istediklerinizi görmek kolaydır, ancak aileniz veya arkadaşlarınız beraber olduğunuz kişiden açıkça hoşlanmıyorsa nedenini anlamanız gerekir" diyor. Elbette her şeyden aileler her şeyden mutlu olmak zorunda değil ve bazı insanlar anlaşamaz. Ancak arkadaşlarınızdan ve aile üyelerinizden fazlaca olumsuz yorum duymaya başlarsanız, ilişkinizi yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz.

