Hesabı kim ödemeli?

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Erkekler hesap ödeme konusunda daha gelenekselci, kadınlar ise daha eşitlikçi...

KizlarSoruyor.com, üyeleri arasında yaptığ ankette "Hesabı kim ödemeli? Hesap geldiğinde kadın ve erkek nasıl davranmalı?” sorularının cevabını aradı.

Oylamaya katılan kadınların çoğu “İkisi de elini cebine atmalı, hesap paylaşılarak ödenmeli” derken, erkek üyelerin çoğu “Hesabı erkek ödemeli” dedi.

Oylamaya 4.833’ü kadın, 4.578’i erkek olmak üzere toplam 9.411 kişi katıldı. Katılan kadınların %48’i “İkisi de elini cebine atmalı, hesap paylaşılarak ödenmeli” cevabını vererek, daha “eşitlikçi” bir tablo çizerken; erkeklerin çoğunluğu (%41) “Hesabı erkek ödemeli” diyerek, daha gelenekselci bir profil çizdi. Kadın katılımcıların en çok tercih ettiği ikinci seçenek “Hesabı erkek ödemeli” olurken, erkeklerin ikinci tercihi ise “İkisi de elini cebine atmalı, hesap paylaşılarak ödenmeli” oldu. En az tercih edilen yanıt, %4 ile “Hesabı kadın ödemeli" oldu.



İşte üyelerin belirttikleri görüşlerden bazıları...

berinnnn Yaş: 24

Düşünüyorum da hep erkekler ödedi. (Türkiye’de). Ne kadar ısrar etsem de hiç bir zaman ödemeyi başaramadım. Bence bazen erkek bazen kız ödemeli ki; ne erkekte bir beklenti olsun ne de kız ezilsin.



Affedilmeyen Yaş: 31

Bence ilk buluşma dışında kimin ödeyeceği pek de mühim değil. Parası olan ödesin ya… ama ilk buluşma özeldir. Kesinlikle erkek ödemeli.



jasmeyk Yaş: 19

Kimin canı istiyorsa o ödesin. Para mevzusundan nefret ederim. Durum neyi gerektiriyorsa o olsun. Kimsenin mahcup olup utanmasına gerek yok.



UnhappyKing Yaş: 22

Ben ölsem de ödetmem teklif dahi edilmesini hakaret olarak kabul ederim.



Peacetrain Yaş: 18

Hesabı erkek öder tabusu yıkılmalı artık. Hemcinslerim de elini cebine atmayı öğrense güzel olur. Şahsen erkek arkadaşıma ödetmek beni rahatsız eder, beraber öderiz.



mehcab Yaş: 70

Cebinde parası olmayan erkeğin neyine sağa sola yemeğe kadın götürmek. Benim yemeğe götürdüğüm kadın elini çantasına götürdüğü an iş bitmiş sayılır ve benim saygımı kaybeder.



Gizli Kullanıcı (18-24)

Aman paralarını yemedik de ne oldu? Arta kalan paralarını da gittiler başka kızlarla yediler. Tabii ki erkek ödeyecek. Erkeğin elinde fazla para bırakılmaz, yemezsen yedirirler.



Eziremsem Yaş: 46

Yeri gelir erkek yeri gelir kadın öder anlaştıktan sonra bunlar sorun edilmez



Nesquikcanavari Yaş: 18

Her türlü erkek ödemeli. Bu bir kural gibi bir şey.