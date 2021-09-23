Bir çift tanışır, flört eder, ilişkiye başlar ve sonra biri ilişkiyi ciddiye taşımak isterken diğer kişi bu düşünceden uzaklaşır... Beklentiler iki kişiyi farklı yöne savurur. Peki sizde durum nedir? Birkaç yıldır bir ilişkiniz var ve sizin arzunuz bu olsa da evliliğe doğru ilerlemeyen bir birlikteliğiniz mi var? Her hareketinden anlam mı çıkarmaya başladınız? Peki, bir erkeğin evlenmek istemediği nasıl anlaşılır? İşte bir erkeğin evlenmek istemediğini gösteren 20 işaret...

Bir ilişkiniz var, yıllar geçiyor ve sizin beklentilerinizin aksine bir şeyler yolunda gitmiyor... “Evlenme teklif edecek mi?” diye merak ediyorsanız bir erkeğin sizinle evlenmek istemediğine dair işaretler yardımcı olabilir. Marrige.com yazarı Jenni Jacobsen'in bu konuda bazı tavsiyeleri var. Jacobsen, "Kadınların endişelendiklerinde sordukları bir soru, “Neden benimle evlenmiyor?” sorusudur. Bir diğer soru ise bir erkeğin kız arkadaşıyla evlenmek istediğine karar vermesinin ne kadar sürdüğüdür. Cevap herkes için biraz farklı olsa da, bu alanda yapılmış bazı araştırmalar var. Bir araştırmaya göre, hiç evlenmemiş insanlar, biriyle evlenmeye hazır olduklarına karar vermelerinin yaklaşık 210 gün veya yedi ay süreceğini düşündüklerini söylüyor. Halihazırda evli olan insanlar ise aynı araştırmada evlenmek istediklerini anlamalarının yaklaşık 173 gün veya altı aya yakın sürdüğünü söylemiş. Bu tabi ki yakında size evlenme teklif edeceği anlamına gelmiyor" diyor.

BİR ERKEĞİN EVLENMEYECEĞİNİ GÖSTEREN 20 İŞARET

Peki, bir erkeğin sizinle evlenmek istemediğini gösteren işaretler neler? İşte 20 işaret

1. İlişkiyi ilerletmiyor

Erkekler evliliğe ilgi duyduklarında, ilişkiyi bir sonraki aşamaya taşıma fırsatından yararlanacaklar. Ya da belki birkaç yıldır birliktesiniz ve hiç birlikte tatile çıkmadınız. Bu adımları seninle atmıyorsa, yakında seninle evlenmeyeceğine dair bir işaret olabilir.

2. Size asla evlenmeyi planlamadığını söyledi

Bu büyük ihtimalle söylenmez, ancak bir erkek size evlenmek gibi bir niyeti olmadığını söylerse muhtemelen dürüsttür. Bazı insanlar sadece evlenmek istemezler. Belki kendi ebeveynlerinin evliliğinin bozulduğunu gördüler ya da herhangi bir nedenle evliliğin gerekli olduğunu düşünmüyorlar. Eğer durum buysa, evlenmek istemiyor ve muhtemelen hiçbir zaman da olmayacak.

3. İlişkinizin ciddiyetini küçümsüyor

İkiniz aylardır birlikteyseniz, ancak insanlara o kadar ciddi olmadığınızı söylüyorsa veya toplum içinde çıktığınızı birlikteliği kabul etmiyorsa, bu sizinle evlenmek istemediğinin açık işaretlerinden biridir. İlişkiden gurur duymadığını ve böyle hissediyorsa, seninle evlenerek sevgisini alenen ilan etmeyeceğini gösteriyor.



4. Ailesiyle tanışmadınız

Bir erkeğin potansiyel eşini ailesiyle tanıştırmadan evlenmesi nadirdir, bu nedenle uzun süredir birlikteyseniz ve aileyle tanışmadıysanız, evlilik muhtemelen masadan kalkmıştır.

5. Geleceği sorduğunuzda savunmaya geçiyor

Uzun vadeli bir ilişkide gelecek planları hakkında konuşmak normaldir. Geleceğinizi gündeme getirdiğinizde sinirlenir veya savunmaya geçerse, bu onun bu konuda oldukça çelişkili hissettiğini gösterir. Muhtemelen evlilik hakkında konuşma isteğiniz, evlenmek istemediği için kendisini baskı altında hissetmesine neden olur .

6. Evlenmemek için sürekli bahaneler üretiyor

Evlenmemek için bahaneler uydurup duruyorsa dikkat. Evlenmeden önce mali açıdan istikrarlı olmak istemek normaldir. Yine de, büyük bir terfi aldıysa ve iyi gidiyorsa, ancak bu kez de evlenmemek için başka bir bahane uyduruyorsa, bu, evliliğin planlarında olmadığının oldukça açık bir göstergesidir.

7. Evlilik hakkında konuşmayı reddediyor veya konuyu değiştiriyor

Bir erkek evlenmek istemediğini biliyorsa bu konuyu tartışmayı tamamen reddedecektir. Bu konuşmanın sadece seni üzeceğini biliyordur ve sohbetten kaçınmayı tercih ediyordur.

8. Uzun zamandır birliktesiniz ve evlenme teklif edeceğine dair bir işaret yok

O kadar uzun süredir birlikteyseniz, “Evlenme teklif edecek mi?” diye merak etmeye başlarsanız. Evlenmek istediğine dair verdiğin mesajlara cevap vermiyor gibi görünüyorsa, bu onun evlilikle ilgilenmediğinin bir işareti olabilir. Belki yıllardır birliktesiniz, hatta birkaç ortak arkadaşınızın evlenmesini izlediniz, ancak hala bu sorunun yanıtını bilmiyorsanız bu da bir işarettir.

9. Geleceğe karşı ilgisiz görünüyor

Geleceği için sizi hiç dahil etmeden planlar yapıyorsa dikkat! Bu, sizi uzun vadede hayatının bir parçası olarak görmediğini ve muhtemelen sizinle evlenmeyeceğini gösterir .

10. Duygusal olarak sizden kopuyor

Bir erkek bir kadına gerçekten bağlandığında ve onun hayatının kalıcı bir parçası olmasını istediğinde, kendisine yakın olmasına izin verecektir.Seninle savunmasız kalmaya istekli bir adam seninle bir gelecek görüyordur. Ancak duvarlar örüyor ve duygusal olarak senden uzaklaşıyorsa evlilik de düşünmüyordur.

11. Tek bir adam gibi yaşıyor

Erkeklerin neden evlenmek istemediğini merak ediyorsanız, bunun nedeni bazılarının bekar yaşam tarzının özgürlüğünün tadını çıkarmak istemesidir. Hala üniversitede olduğu gibi yaşıyorsa, başka kadınlarla flört ediyorsa, bu seninle evlenmek istemediğinin işaretlerinden biridir. Tüm zamanını arkadaşlarıyla takılarak geçirebilir. O henüz bir evlilik hayatına hazır değildir

12. Teklif ediyor ama sonra ek bir plan yapmıyor

Evlilik konusunu açtı ama sonra düğünle ilgili tüm konuşmalardan, planlamalardan kaçıyorsa bu da bir işaret olabilir. Bu durum, yapması gereken bir şey olduğunu düşündüğü için teklif ettiğini, ancak aslında evlenmeye çok istekli olmadığını gösteriyordur.

13. Evlenmek istemediğini gösteren ipuçları veriyor

Seninle evlenmek isteyip istemediğini anlamanın yollarını arıyorsan söylediklerini dinle. Evlilik ona uzaksa muhtemelen bu gerçeğe işaret eden ipuçları bırakacaktır. Örneğin, ciddi bir ilişki için acele etmek istemediğini söyleyebilir, evlilik için çok erken olduğu yorumları yapabilir.

14. Hazır olup olmadığını bilmediğini söylüyor

Yıllardır birlikteyseniz ve sizinle evlenmeye hazır olup olmadığını bilmediğini iddia ediyorsa, muhtemelen o kişi olmadığınızı biliyor ve sizinle evlenmeyecek.

15. Evlilikle ilgili mesajlarınıza karşı ilgisiz

Evlilikle ilgili konuştuğunuzda, mesajlar verdiğinizde duymazdan gelmeye devam ediyorsa, bu onun evlilikle çok ilgilenmediğini gösterir. Sizinle evlenmek isteyip istemediğini anlamanın yollarından biri onu zorlamanıza gerek kalmamasıdır. Sizden eşi olmanızı isteyecek ve siz de ona sonu gelmeyen ipuçlarıyla mesajlar vermek zorunda kalmayacaksınız.

16. Sosyal medyada senden bir iz yok

Önemsiz görünebilir, ancak günümüzün teknolojik dünyasında çoğu çift sosyal medya üzerinden bağlantı kuruyor. Ayrıca araştırmalar, sosyal medya kullanımını çevreleyen kıskançlık sorunlarının ilişkilerde çatışmalara yol açabileceğini öne sürüyor. Hesabında sizden bahsetmiyorsa, bekar görünmek isteyebilir ve bu, size bağlanmaya hazır olmadığının oldukça iyi bir işaretidir.

17. İlişkide sürekli güvensiz hissediyorsunuz

Hayat arkadaşınızla tanıştığınızda ilişki sizi güvende ve güvende hissettirmelidir. İlişkide her zaman güvensiz hissediyorsanız bu sizinle evlenmeyeceğine dair bir işaret olabilir.



18. Sadece cinsel ihtiyaçlarını önemser

Onun için tek önemli şey cinsel ihtiyaçları ise bu da bir işarettir.

19. Onun hayatında bir öncelik olmadığın açık

Hayatında sadece bir seçenek gibi görünüyorsanız, yani sadece diğer arkadaşları müsait olmadığında veya daha iyi planları olmadığında takılmak istiyorsa, bu evlenmek istemediğinin en önemli işaretlerinden biridir. Bir erkek bir kadınla bir geleceğe yatırım yaptığında, onu kaybetmek istemeyeceği için onu bir öncelik haline getirecektir. Önceliğiniz olmadığınızı hissederseniz, bu adam sizinle bir gelecek planlamıyor ve muhtemelen uzun vadeli ortağı olduğunu hissettiği birini bulana kadar sizinle vakit geçiriyor.

20. "Çılgın" eski kız arkadaşları hakkında sayısız hikayesi var

Çok sayıda başarısız ilişkisi olmuşsa ve tüm eski kız arkadaşlarını deli olmakla suçluyorsa, sorun aslında o olabilir. Belki de onlara bağlanmayı başaramadı ve sorunun kendisinde olduğunu kabul etmek yerine suçu onlara atıyordur.

EVLENMEK İSTEMİYORSA NE YAPMALI?

Erkek arkadaşınız sizinle evlenmek istemiyorsa nasıl devam edeceğinize karar vermeden önce bir erkeğin evlenmek istemesinin ne teklif ettiğinden daha fazlası olduğunu unutmayın. Evlenmiyorsa, bu sizin aşka ya da evliliğe layık olmadığınız anlamına gelmez. Erkeklerin evlenmemeyi seçmelerinin pek çok nedeni kendi tercihleri ​​ve değerleriyle ilgilidir. Bağlılık korkusu, olumsuz örnekler gibi nedenler evliliğe karşı önyargı oluşturmuş olabilir.

Bazı erkekler evliliğe inanmazlar ya da mümkün olduğunca uzun süre bekar hayatın tadını çıkarmayı tercih ederler. Bunların hiçbirinin sizinle bir ilgisi yok. Evlenme konusundaki tereddüdünün sizinle değil, kendi sorunlarıyla ilgili olduğunu anladıktan sonra, bir sonraki adımda ne yapacağınıza karar vermenin zamanı geldi.

İkiniz arasında evliliği çevreleyen korkular gibi çözülmesi gereken küçük sorunlar varsa, onun evliliğe hazır olmasına yardımcı olmak için danışmanlık veya ilişki koçluğu ile bunları çözebilirsiniz .

Sonuç olarak, birkaç yıl boyunca teklif almadan beklediyseniz ve evlenmek istiyorsanız, partnerinizle samimi bir tartışma yapmanız gerekebilir.

Oturun ve evliliğin sizin için önemli olduğunu açıklayın ve bu yakın gelecekte ikiniz için gördüğü bir şey değilse, çözülemeyecek bazı anlaşmazlıklarınız olabilir.

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