'Mıknatıs kadın' olun!

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Çevrenizdeki herkesi kendinize doğru çekmeye ne dersiniz? Ufak ipuçlarıyla çekiciliğe ulaşabilirsiniz. Hemen başlayın!

Gülümseyin!

Gülümsemenin en etkili silah olduğunu artık bilmeyen yok! Tek bir tebessümünüz sayesinde bulunduğunuz ortamı ve karşınızdakinin içini sımsıcak yapabilirsiniz. Yeter ki dozunu ayarlamayı başarın! İş yerinde toplantıya girdiniz ve yeni kişilerle tanıştınız diyelim... Dişlerinizi göstermeden hafifçe gülümseyebilirsiniz. Eğer bir parti ortamındaysanız, sesinizi biraz daha ortaya çıkarabilirsiniz. Çünkü kısık sesli bir kahkaha attığınızda kendinize olan güveninizi açıkça sergilemiş olursunuz. Bu da karşınızdakinin hoşuna gider.



Ses tonunuzu ayarlayın

Diksiyonu düzgün biriyle herkes konuşmak ister! Öncelikle seçtiğiniz kelimelerin doğru olduğundan emin olun. Gerekirse iki kez düşünmekten korkmayın. Ardından kısa ve net cümleler kurun. Kelimelerin dilinizde yuvarlanarak kaybolmalarına izin vermeyin. Konuştuğunuz sırada ses tonunuz anlaşılır olmalı. Ne bağırarak ne de kısık bir ton seçin. Hoşlandığınız kişiyle beraberken ‘cazibeli kadın’ imajı çizmek istiyorsanız, sesinizi birazcık kısmalısınız. Çünkü alçak ve derinden gelen sesler erkekleri her zaman daha fazla etkiler!



Rol yapmayın

Yapmacık tavırlar sergileyerek insanların ilgisini sadece bir anlığına çekebilirsiniz. Oysa ki doğal davrandığınızda başkalarının da size karşı rahat olmalarını sağlarsınız. Düşündüklerinizi özgürce söylemek, tepkilerinizi sınırlamamak sizin için büyük bir avantaj. Unutmayın, bambaşka biri gibi olmaya çalışmak samimiyetinizi bir süre sonra yok eder. Çünkü herkesin kendi düşünceleri ve davranışları olmalı. Arkadaşlarınız sütlü kahveye bayılıyor olabilir. Ama siz çayı daha çok seviyorsanız, neden ‘çaydan vazgeçemeyen kadın’ olarak anılmayasınız ki? Attığınız her adımda sadece kendinizi düşünün!



Sakin olun

Etrafınıza bir bakın! Çekici kadınların hepsi ağır bir tempoya sahip. Tabii ki uyuşuk olun demiyoruz. Ama bir ortama girdiğinizde daha ağır hareket edebilirsiniz. Örneğin adımlarınızı kısa kısa atmak yerine, daha uzun tutabilir, bu sırada ortalama bir tempo tutturabilirsiniz. İş yerinde de aynı kural geçerli! Telaş içinde oradan oraya koştururken, tempolu, ama büyük adımlarınız olsun. Sakinliğiniz ve ağırbaşlılığınız etrafınızdakilerin dikkatini mutlaka çekecek!

