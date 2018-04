Modern çöpçatanlar

Sibel Şengül, 2009’da eş bulma ve ilişki danışmanlık servisi Mymacchiato’yu kurdu. O günden bu yana yüzlerce kişiyle yüz yüze görüştü, isteklerini, eklentilerini öğrendi. Onlara bu konuda yol gösterip ‘doğru’ kişiyle tanışmalarını sağladı. Kendisi verdikleri hizmeti A’dan Z’ye ilişki danışmanlığı olarak tanımlıyor. Bir anlamda ‘modern çöpçatanlık’ yapıyor. Şengül bir de bunun kitabını yazdı; "Neden Hala Bekarsın?" bizde ona işin sırrını sorduk.

Yazı: Mürsel Çavuş



Bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz?

Kurumsalda çalışırken insanların yalnızlığı problem olarak karşımıza çıkıyordu. Yurt dışında bu iş yapılıyordu, Türkiye’de neden olmasın diye düşündüm. 2009 yılından beri devam ediyoruz. Sosyal çevrem çok geniş, birçok insan benden bunu zaten talep ediyordu. İnsanlar sürekli bir arayış içinde, yeni birileri ile tanışmak istiyor, yeni açılmış bir restorana, yemeğini tadayım diye değil, ‘ortam oradadır’ diye gidiyor.



Ortada bir flört enerjisi vardı yani...

Aynen! Mesela arkadaşımın doğum günü var, çok alakasız bir başkası ‘ben de geleyim’ diyor, sizin referansınızla biriyle tanışmak istiyor. İlla biri aracı olacak; ‘siz iyi anlaşırsınız, görüşsenize’ diye ısrar edecek, o da ‘istemiyorum, yan cebime koy’ diyecek.



Neden böyleyiz?

Kötü bir öğrenilmişlik var. Aldığımız tavsiyeler bugüne hitap etmiyor. Ebeveynler önce; ‘sokakta gezme, derslerinle uğraş, karşı cinsten uzak dur!’ diye tembihlerken, üniversite biterken de ilk iş ‘eeee kiminle evleniyorsun?’ diye soruyor. Kimseyle görüşme, çıkma, flört etme ama evlen, çocuk yap! Biz insanlara sosyalleşmeyi de öğretiyoruz. Nerede bir erkekle tanışırsınız, neyi yaparsanız doğru olur gibi tavsiyeler veriyoruz. Birini etkilemek de bir ‘yetenek!’, kendini doğru ifade etmek, karşındakine elde etmek istediğin sonuca yönelik doğru sinyalleri vermek... Kafanıza birini koymuşsunuzdur ama yaklaşamıyorsunuzdur, bunun için de danışmanlık veriyoruz.



Bunu nasıl yapıyorsunuz?

İnsanları analiz ediyor, ona göre yönlendiriyoruz. Bu işi yapmaya başladıktan sonra gördük ki ulaşılamayacak kadın ya da erkek yok. Yakışıklı, eğitimli, kültürlü, kurumsal, İtalyan takımların içinde biri geliyor, öyle bir kadın tarif i yapıyor ki hiç beklemezsiniz. ‘Taksim’de mini müzikhol severim, indie rock’tan hoşlanan birini isterim’ diyor. Ona da, ‘verdiğin izlenimle insanların sana farklı yaklaşmasına zemin hazırlıyorsun’ diyoruz. Amerika’da yüzünü piercing ve dövme ile kaplatan ama sadece süt içen tipler var. İlk izlenim ve görsellik önyargılara zemin hazırlıyor, herkese kendini değiştir demiyoruz tabii ancak bu yansımanın bilincinde olup ona göre hareket etmek lazım. Günümüzde kabuğunun kırılmasını ve birilerinin senin gerçek kimliğini keşfetmesini beklemek gerçekçi değil, kimsede böyle bir bilmece çözeyim, çelişkileri göreyim, vakit harcayayım modu yok.



O zaman tipolojisi, tarzı, tavrı ne olursa olsun önyargısız tanımaya çalışmak mı gerekiyor?

Evet ama planlı olmalı bu, yoksa eli boş dönersiniz.



Doğru tavır kendini ortaya koymak mı, yoksa politik davranmak mı?

Aslında akıllı olmak. Bence ‘gelişigüzel’ hareket diye bir şey yok, önce bunu bilmek lazım. Her şey ölçülü ve hesaplı. ‘Mıç mıç’ olma dönemine kadar karşı taraf her hareketinde, tavrında seni notluyor. Bir kadın her zaman ağırlığını korumalı, hareketleri ile karşı tarafın davranışlarına yön vermeli. Beyefendi kapıyı açmadıysa durup beklemelisin ki açsın. Kendini nereye konumlandırırsan karşındaki de seni o şekilde değerlendirir.



Görüştüreceğiniz insanları nasıl seçiyorsunuz?

Üniversite mezunu, aktif çalışma hayatında olan, aynı masa başında yemek yemeyi isteyebileceğiniz kişileri seçiyoruz. Çok ticari yaklaşmadığımız için, ‘bizim için anlamlı biri mi?’ diye bakıyoruz. Bir de karşımızdaki kişiye ‘bir ilişkiye açık mısınız?’ diye soruyoruz. Başvuran kişinin özel hayatını önceliğine koymuş olması gerekiyor. Mesela biri ‘çok işim var, randevuyu son dakika iptal edebilirim’ diyor. Biz ‘hayır, bunu önceliğine almalısın’ diyoruz. Kendin özel hayatına öncelik vermezsen, iş yerindekiler tabii ki ‘mesaiye kal’ derler, onlar sevgilin varmış yokmuş umursamaz ki! Bir insan bekarsa, ailesi olandan daha fazla zamana ihtiyaç duyar. Evi temizleyecek, özel işlerine koşturacak... Bizde ise toplantıya, mesaiye bekarlar kalır. Evlilerde ise kayınvalidesine bilmem ne olur ve o kaçar.



Hangi yaş grupları, hangi meslekler sizi tercih ediyor?

Erkeklerde 35’in üstünde. Kadınlarda 27-28 üzeri geliyor. Sağlık, hızlı tüketim malları, turizm, danışmanlık şirketleri çalışanları... Bir de akademisyen müşterimiz çok. Aslında hepsi sosyal ama hep aynı kişilerle görüşüyorlar. Yıllardır aynı spor salonuna gidiyor, okuldan arkadaşlarıyla görüşüyor. Genel kanı, 35 yaş üzeri kadınların ya sevgilisi vardır ya da evlidir, kadınlarda da aynı sıkıntı var. VIP olduğunu düşündüğünüz insanlar da aynı dertten muzdarip, gelip sizinle konuşabiliyor.



TÜİK’in araştırmasına göre internette oyun oynamıyoruz, porno izlemiyoruz, çöpçatan sitelerine girmiyoruz ama çöpçatan sitelerinde milyonlarca kişi var. Niye gizliyoruz?

Cem Yılmaz diyor ya “Viagra’nın prospektüsünde bile ‘arkadaşına söyle’ yazıyor”, o hesap. İnsanlarda ‘İstemem yan cebime koy’ var. Bu doğru bir davranış kalıbı değil. İnsan kendine böyle işkence etmemeli. Siz ‘Ben böyle iyiyim, kimseyi aradığım yok, yalnızlık benim için normal’ dedikçe kimse zaten umursamıyor.