''IQ su 150'nin üzerinde olan her kadın ilgimi çeker.''

İdeal ilk buluşma tarifin nedir?



İlk buluşmamızda, Kızıldeniz'de scuba -diving yapmak isterim.



Hayallerini nasıl bir kadın süslüyor?



Fizikten ziyade zekaya önem veriyorum. IQ su 150?nin üzerinde olan her kadın

benim ilgimi çeker. Bence dört basamaklı sayıları kafadan çarpabilen bir

kadın beni 90-60-90'lık bir kadından daha seksidir.



Yaptığın en romantik şey neydi?



Uğurlu kolyemi lisedeyken kız arkadaşıma hediye etmiştim.



Uzun süreli ilişkilerin mi yoksa kısa süreli ilişkilerin mi adamısın?



Şu ana kadar hiç uzun vadeli bir ilişkim olmadı! Bunun nedeni kısa vadeli ilişkilerden hoşlanıyor olmam değil, uzun vadede bir şeyler yaşayacağım bir kadınla henüz karşılaşmamış olmam. Bu da benim çok seçici olmamdan kaynaklanıyor.



İlk adımı sen mi atarsın yoksa karşı taraftan mı beklersin?



Kesinlikle cesur davranmayıp karşı taraftan bekleyen erkekler zümresindenim.



Nasıl bir aşıksın?



Rasyonel ve mükemmeliyetçi.