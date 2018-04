Pazar sevişgenleri misiniz?

Hadi, bir şeyler yapın ama lütfen işe kırmızı iç çamaşırıyla başlamayın…

Yazı: Neslihan Böle

Yatak odanızda bir sorun varsa bunun çözümü yalnızca partnerinizle birlikte erotik bir film izlemek, seksi bir iç çamaşırı giymek ya da seks oyunları değil… Peki ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Konuyu Prof. Dr. Doğan Şahin’e sorduk.

Uzun süreli ilişkilerde seksin heyecanını yitirmesi normal mi? Çiftler bu durumu nasıl karşılamalı?

Çiftler ilişkinin başlangıcındaki cinsel isteklerinin, arzularının ve cinsellikten aldıkları hazzın önemli ölçüde azaldığını gördüklerinde bir sorun olduğunu düşünebilirler. Oysa bir ilişkinin başlangıcındaki heyecanın hepsi olumlu değil. Kadın olsun, erkek olsun ilişkinin başlangıcında insanların kabul edilip edilmeyeceğine, beğenilip beğenilmeyeceğine dair endişeleri olur. Cinsel heyecanla, güvene dair endişeler iç içe geçer. Yani başlangıçtaki heyecanın fazlalığı sadece cinsel arzu ve isteğin fazlalığından kaynaklanmaz.

Peki ilişki ilerledikçe ne oluyor?

İlişki ilerledikçe baştaki heyecan azalır ve onun yerini güven içinde olma duygusu alır. Güven duygusu içinde ilişkilerine özen gösteren, ilişkilerini güzelleştirmek için emek veren çiftlerin cinsel yaşamlarından aldıkları hazda belirgin bir azalma olmaz. Başlangıçtaki olumsuz heyecan düşerken, birbirlerinin cinsel isteklerini, arzularını, bedenlerini, uyarılma biçimlerini, nelerden hoşlanıp hoşlanmadıklarını öğrendikçe birbirlerine zevk verme olanakları da artar. Ancak başlangıçtaki heyecan azaldığında, çiftler birbirlerine ve ilişkilerine karşı özensiz davranmaya başlamışlarsa sorun çıkar. Kırgınlıklar, kızgınlıklar, gücenmeler başlar. Çiftlerin kendilerini sevmeye, sevilmeye ve cinsel hazzı paylaşmaya bırakmaları engellenir. İlişki ilerledikçe bu kırılmalar ne kadar artıyorsa, cinsel haz da zamanla o kadar azalacaktır.,

Nedir özenli olmakla kastettiğiniz?

Birincisi dürüst ve açık olmak ve yalan söylememek. Özellikle de birbirlerine karşı ne hissettikleri konusunda açık olmak. İkincisi önemsemek ve düşünmek… Biz cinsel tedavilerde çiftlerin her birine her gün eşlerini mutlu edeceğini, sevindireceğini düşündüğü bir şey yapmalarını söyleriz. Üçüncüsü sevgilerini göstermekten ve ifade etmekten çekinmemek, kaçınmamak… Herkesin şımartılmaya ve sevildiğini hissetmeye ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacımız yüzünden çift oluruz. Dördüncüsü ise sevgi ile şehveti ayırmamak. Birçok insan bir insana duyduğu sevgi ve hayranlık arttıkça, ona cinsel arzu duyamaz hale gelir. Bu kişiler genellikle çok da değer vermedikleri kişilerle eşlerini aldatırlar.

Uzun süreli mutlu bir seks hayatı için ilk günlerdeki aramayacağız? Peki ne yapacağız?

Cinsel yaşamınızı renklendirmenin 10 basit yolu kabilinden söylenen ve genellikle; kırmızı iç çamaşırları, yatak odasına ışıklandırma, değişik pozisyonlar deneme gibi reçeteler bir işe yaramaz. Buna karşı yapılabilecek şey sözel ve fiziksel erotik etkileşimi azaltmaksızın sürdürmektir. Biz çiftlere; her gün birkaç defa sevişmeyle sonuçlanmamak üzere kısa süreli cinsel dokunuşlarda bulunmaları ve gün içinde birbirlerine sözel olarak ya da telefonla veya mesajla erotik sözler söyleme ödevleri veririz.