Sonbahar ilişkinizi negatif etkilemesin!

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İlişkiniz de sonbahar sendromuna yakalanabilir!

Yazı: Deniz Gürlek



Cıvıl cıvıl, ışıl ışıl yaz bitti, hüznün mevsimi sonbahar tüm gücüyle kendini hissettiriyor. Sonbaharın negatif enerjisi sizi etkilediği gibi ilişkinizi de negatif yönde etkileyebiliyor. Bu yüzden sonbahar sendromuna karşı hazırlıklı olmak şart!



Sonbahar sendromu nedir?

Sonbaharla birlikte güneş ışınlarının dünyaya geliş açısı değişiyor ve ışınlar daha eğik gelmeye başlıyor. Üstelik günler de kısalıyor ve gün içinde de güneş genelde bulutların arkasında oluyor. Tüm bunların sonucunda vücudumuz mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonunu daha az, buna karşın karanlıkta salınan melatonin hormonunu daha çok üretmeye başlıyor. Melatonin ise özellikle uyku isteğini ve iştahı arttıran bir hormon. Tıpkı hayvanlar gibi kış aylarında uyku moduna geçmemizin altında da bu hormon var. İşte bu yüzden kışın yaklaşmasıyla genlerimizden gelen bir içgüdüyle daha fazla enerji depolamak için karbonhidratlara yöneliyoruz ve depoladıklarımızı korumak için daha az hareket etmek istiyoruz. Bu da beraberinde rehavet, geçmeyen yorgunluk ve hayata karşı isteksizlik getiriyor. Yani bir diğer adıyla sonbahar sendromunu yaratıyor.



İlişkilerde sonbahar, sonbaharda ilişkiler

İlişkinizde Sonbahardaysanız, mevsimlerden yaz da olsa kış da yokuş aşağı iniş başlamış demektir. Elbette hiçbir şey bitmiş değil, hala karşılıklı çaba ile kötüye giden ilişki toparlanabilir. Ama bunun için iki tarafın da ilişkinin devamı konusunda istekli olması şart.

İyi giden bir ilişkinin sonbahar sendromuna yakalanmasının ise bambaşka bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Siz veya sevgiliniz hatta genelde ikiniz birden mevsimsel değişiklikle birlikte mevsimsel depresyon belirtileri göstermeye başlayabilirsiniz. Bu da elbette sizin ruh halinizle birlikte ilişkinizi de olumsuz yönde etkiler.



