Neyseki henüz erken. Henüz ortalıkta bağırarak koşuşan çocuklar.
Neyse ki henüz erken. Henüz ortalıkta
bağırarak koşuşan çocuklar, dolaşıp duran
yazlıkçılar, yüksek sesle konuşup gülen
insanlar yok.
Henüz erken. Henüz yaz başlamadı.
Biraz sessizlik, saatleri unutmanın verdiği
belirsizlik, sanki içimizden gelen her neyse
yapabilecekmişiz gibi bir havailik...
İlkyazın duygusu...
Henüz son yılların modası, denize girerken,
güneşlenirken, bu huzurlu kıyıda bir an için
dalıp gitmenize izin vermeyen sonuna kadar
açılmış şarkılar çalmıyor.
Yalnızca dalgalara kendini bırakan,
birinden ötekine geçen, yükselen, dengesini
korumaya çalışan ama sonunda mutlaka bir
büyük dalgayla alaşağı olan birkaç sörfçü,
uzaklardan geçip giden sessiz bir yelkenli,
gelip yanımızda bizimle birlikte tembel
tembel yatan yabancı bir köpek... Bizi
yabancılamadığı ve dostluk gösterdiği için
‘Dost’ koyuyoruz adını.
Mavi, beyaz şezlongun üstünde bir yandan
yeşil, içine meyveler doldurulmuş neşeli
kokteylini içen arkadaşım kocaman
gözlüklerini çıkartıp elindeki kitaptan bana
dönüyor, “Neden böyle yazmış” diyor.
“Gerçekten mutlu aşk yok mudur?”
“Gözyaşı dökülmemiş bir tek aşk yoktur”
dediği şiir Aragon’un.
Dost, kafasını patilerinin üzerine koymuş huzur içinde uyuklarken bir gözünü açıp
bana bakıyor, “Aman beni bulaştırma” der
gibi kafasını başka tarafa çeviriyor...
Mutlu aşk yok mudur?
Ona sörfçülerden birini gösteriyorum.
Giderek yükselen dalganın üzerinde
kayışını... Bir diğerine geçişini... Dengesini
korumaya çalışırken duyduğu heyecanı...
Bitmeyen ve sonunda mutlaka kaybedilen o
mücadeleyi...
“Sonunda kaybedilen” dedim.
Ama yine de, yeniden o dalganın üzerinde
olmaktan vazgeçememek...
Belki aslında bir yere ulaşmak yerine yalnızca
yolculuk yapmanın keyfini sürebilmek...
Bize çocukluğumuzu, büyüdükçe
korktuğumuz macera duygusunu, kaybolup
gitme isteğini, başdöndürücü heyecanı, bir
an için bile olsa çılgınca şeyler yapabilme
gücünü veren o duyguyu mutlulukla
bağdaştırmak zor.
Nedir ki mutluluk?
“Bence huzurdur” diyor, “Ben artık gelgitler
istemiyorum, huzur istiyorum, sürekli
kaygılanmaktan, korkmaktan, belirsizlikten
yoruldum.”
Aşk ve huzur.
Belki de bir araya gelmesi en zor iki sözcük.
Sanki biri ötekini silecek iki ayrı ruh
durumu.
Kalbini çarptıran, seni başkalarından ayıran,
bir anda kendinde bile tanıyamadığın,
o güne dek fark etmediğin gücü açığa
çıkartan, her sabah yeni biri gibi uyanmanı
sağlayan o duygunun huzurla pek ilgisi yok
çünkü.