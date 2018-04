Eski sevgilinin ne yaptığı, nerelere gittiği, kimlerle birlikte olduğu merak edilir hep… Aşk acısı çekilirken Facebook’un zaman tünelinde geçmişe yolculuk yapılır bazen, bazen de potansiyel sevgili adaylarının sayfaları didik didik edilir. Peki, eski sevgiliyle Facebook’ta arkadaş kalmak ne kadar doğru? Eski sevgili Facebook’tan ve diğer sosyal ağlardan silinmeli mi?

KızlarSoruyor.com uzman üyelerinden Nurhan Demirel, KizlarSoruyor halkına"Eski sevgilimizle Facebook'ta arkadaş kalmalı mıyız?" sorusunu yönelterek kadın ve erkeklerin ne düşündüğünü ortaya çıkardı. Toplam 5322 katılımcının yüzde 62’si ‘Hayır arkadaş kalınmamalı’ derken, yüzde 38’i “evet arkadaş kalınabilir” cevabını verdi. ‘Hayır’ diyen kadın ve erkeklerin dağılımları ise yüzde 60 kadın ve yüzde 64 erkek şeklinde bir orana sahip.İletişim Uzmanı, Eğitmen ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel’e göre de eski sevgili ile Facebook’ta arkadaş kalmamak en doğrusu:“İlişkinin bittiğine inanıyor ve barışma umudunun olmadığını düşünüyorsanız, ayrılık konuşmasını yaptıktan sonra bütün sosyal medya hesaplarınızdan eski sevgilinizi silebilirsiniz. Biten ilişki sonrasında her ne kadar arkadaş olarak kalmaya karar verilse de, yaşanan duygusal bir ilişki sonrasında hiçbir şey olmamış gibi arkadaşça devam etmek çok kolay olmayabilir. Eğer bir tarafın sevgisi bitmemiş ve barışma umudu varsa her fırsatı kollayacak ve barışmanın yollarını arayacaktır. Bütün sosyal medya hesaplarınızı yakın markaja alacak, sizi gölgeniz gibi takip edecektir. Paylaşımlarınıza olmadık yorumlar yazarak ya da listenizdeki arkadaşlarınıza mesaj atarak sizinle iletişim kurmanın yollarını arayacaktır. Ancak kafanızda ilişkiyi tamamen bitirmişseniz bu konudaki girişimler sizi oldukça rahatsız edebilir. Hayatınıza yeni biri girdiğindeyse herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için en iyisi eski sevgilinizi hayatınızdan ve sosyal medya hesaplarınızdan tamamen çıkarmanız.”Karikatür: Turgut ÖzalpSinirliBiberYaş: 34Yeni sevgiliye verilecek hesabın farkında mıyız? Kalbimden çıkarmışsam, sosyal ağımdan kürek ile kazırım.AffedilmeyenYaş: 31Bence ilişki bittiği gün bütün sosyal medyadan bağlar kopartılmalı, hatta ona ait ne varsa yok edilmeli… Bana çok şaçma geliyor diğer durum.banasorbakalimYaş: 33Eski sevgiliye neden eski deniyor acaba? Sil gitsin. Geçmişte yaşama. Acı verir, unutamazsın, geri dönmesi için her şeyi yaparsın ama bir ay iki ay geçmesine rağmen olmuyorsa sileceksin. Kendi iyiliğin için. Mutlu olmayı ya da mutsuz olmayı bazen de biz seçeriz.mojitaYaş: 27Arkadaş, eskisi gibi değil ki mektubu yak bitsin. Şimdi Twitter’a gir, takibi bırak, engelle. Facebook’ta mesajları sil, profilden sil, fotoğrafları, paylaşımları sil, profili sil engelle. Instagram’dan fotoğrafları sil engelle. Telefona gelen mesajları, Whatsapp konuşmalarını, geçmişi, galeri resimlerini ohoooo…BilalAYaş: 37Bence adam olan kişiler arkadaş kalabilir. Ben 10 yıl önce ayrıldığım sevgilimle hala arkadaşım.srkn26Yaş: 32Tabii ki evet, ne kaybettiğini her gün görsün…timeisvaluableYaş: 22Bence hayatın her bölümünden silinmeli, onu araştırmak, sürekli ne yaptığını görmeye çalışmak aşk acısı çeken biri için mazoşistçe bir davranış. Buradan acı çekenlere sesleniyorum, boşuna acı çekmeyin arkadaşlar, nasibiniz olan kız/erkek bir yerlerde sizi bekliyor, eninde sonunda onunla karşılaşacaksınız, sahte şeylere üzülüp zaten ortalama 65 yıl olan ömrünüzü iyice yıpratıp 45 yıla indirmeyin.