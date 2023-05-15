Bu 11 kişilik özelliğine sahip olan erkekler daha çekici

Bazı erkekler daha çekici olurken bazıları o enerji altında gölgede kalır. Peki erkekleri çekici yapan özellikler neler? Kadınlar potansiyel bir partnerde hangi kişilik özelliklerini ister?

Tipik olarak, bir erkek olarak, kadının size saygı duyduğunu, sizi onurlandırdığını ve sizi cinsel olarak arzuladığını hissetmek istersiniz. Peki sizi daha karizmatik yapacak durumlar neler? İşte bu 11 özellik erkekleri karizmatik yapacaktır...

İşte kadınlara en çekici gelen 11 kişilik özelliği:

1. Amacı olması

Çoğu ilişki tavsiyesi size güvenin karşı konulamaz bir özellik olduğunu söyleyecektir. Ancak, amacınızla uyumlu olmadığınızda kendinize güvenmeniz zordur. Bir amaca sahip olmak, sizi tatmin eden bir şeye göz kulak olmak ve kimsenin buna engel olmasına izin vermemek demektir.

Bu, 9-5'inizi bırakıp sizi tatmin eden bir şeye başlamanız gerektiği anlamına gelmez. Sizi tatmin eden şeyleri planlamak ve ona yatırım yapmak anlamına gelir. Tutkunuz nedir ve ona zaman ayırmaya nasıl başlayabilirsiniz? Amacınızı bulmak zaman alabilir, ancak kendinize karşı dürüst olmanızı gerektirir.

2. Dürüstlük

Özür dilemeden dürüst olmak, güveni gösterir ve aynı zamanda bir kadına çok fazla haysiyetiniz olduğunu gösterir. Kendi fikrinize sahip olmak, bir kadına sadece onu etkilemeye ve memnun etmeye çalışmadığınızı gösterir.

Elbette ona saygı duymak istiyorsun ama aynı zamanda ona meydan okumalısın. Bunu yaptığınızda, sizin bir gurur duygunuz olduğunu ve kim olduğunuza bağlı olduğunuzu anlar. İletişime açık olduğunuzda ve dürüstlük gösterdiğinizde, bir kadınla duygusal bir bağ kurarsınız.

3. Nezaket

Başkalarına davranış biçiminizden gurur duymanız çok çekici. Bir kadının zihninde bu, karakterinin ve ona gelecekteki saygısının doğrudan bir yansımasıdır. Yani, ikiniz de yemeğe çıktıysanız ve garsonunuza kaba davranıyorsanız, bu bizim için büyük bir tehlike işaretidir.

4. Zeka

Bir kadın, değiş tokuş yapabileceği ve ondan bir şeyler öğrenebileceği bir erkekle sohbet edebilmek ister. Hem sizin ona bir şey katmanızı hem de onun size bir şey katmasını ister. Ayrıca bir kadın yön vermeyi göstermeyi de sever bu yüzden ona ne kadar açık olduğunuzda çok önemlidir.

5. Spontane olmak

Kadınları diken üstünde tutabilen bir adam çok heyecan verici. Endorfin seviyelerini yüksek tutar ve bir kadını ne olacağı konusunda heyecanlandırır.

İkinizin birlikte adrenalin patlaması yaşayabileceği bir şey planlamaktan korkmayın. Bu aynı zamanda büyük bir gurur ve güven duygusu gösterir. Sizi ürkek, güvensiz bir zihniyete sahip olmayan ve kadınlara çok çekici gelen bir erkek olarak sunar. Bir ilişkiyi nasıl ilginç tutacağınızı merak ettiğinizde bunu aklınızda bulundurun.

6. Mizah

Bir erkek bizi güldürebildiğinde, onlarla özel bir bağ kurmaya başlarız ve kadınlar her zaman sofraya mutluluk getiren birinin yanında olmak isterler. Bu nedenle, şakacı şakalaşmalardan hoşlanıyorsanız, eğlenin ve ikinizin de katıldığından emin olun.

7. Karizma

Pozitif enerjisi olan ve sizi mutlu ve iyimser hissettiren bir erkekte çok çekici bir şey var. Bir kadının "Onun sahip olduğu şeyi istiyorum" veya "Adamım onun yanında kendimi çok iyi hissediyorum. Onun 'Tek' olabileceğine inanıyorum."

8. Değer odaklı

Bu cok büyük! Hedefleri olmayan bir adamın yönü yoktur. Değerleri olmayan bir insanın öz disiplini yoktur. Kadınlar, kim olduğunuzu bulmanın yükünü taşımak zorunda kaldıklarında cazibelerini kaybederler. Bu onun işi değil ve olmamalı. Yani, herhangi bir sağlıklı ilişkiye girmeden önce bunu bilin!

9. Niyet

Bu, flört dinamiklerinizde büyük bir değişim yaratabilir. Bir kadın, birlikte olabilmeniz için acele etme konusunda çaresiz olmadığınızı hissettiğinde, buna saygı duyacak ve size daha da fazla ilgi duyacaktır.

Bu "oyuncu" zihniyetiyle gelip "Sana ihtiyacım yok; seni istemiyorum; ben çok iyiyim" diyeceğiniz anlamına gelmez. Hayır, ikiniz için de iyi bir şey geliştirmek için zaman ayırmaya istekli olmanızla ilgili. Bunu yaparak bir lider olursunuz ve kadınlar liderlik edebilecek bir erkeğe ilgi duyar!

10. Saygı

Erkekler, aşkın ve flörtün fiziksel yönü söz konusu olduğunda, işleri ağırdan almak ve eylemlerinizde saygılı olmak önemlidir. Bir kadınla seks yapmaya devam edersen ve fiziksel unsurlara çok hızlı atlamadan önce duygusal olarak bunun nereye varacağını görmek istediğini gösterirsen, onun kalbini kazanacak çok büyük puanlar kazanırsın.

11. Stil sahibi

Herkes farklı insanları çeker ve kendi zevkleri vardır. Bu yüzden kendi kişisel tarzınızı seçin ve kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak şekilde sunduğunuzdan emin olun. Herkes şehirli şıklığı giymek istemeyecektir. Kayak yapmayı ve açık hava etkinlikleri yapmayı seven bir adam olabilirsiniz.