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Bu erkekler neden hep aynı?

Hayatımızdaki erkekler... Adları değişiyor, yaşları değişiyor...
Yazı: Deniz Gürlek

Yeni bir erkekle yeni bir ilişkiye başlarken hepimizin gerekçeleri farklı oluyor. Kimimiz o erkeğin tipinden etkileniyor, kimimiz espri anlayışından, kimimiz kariyerinden. Ve sadece bu nedenlerle o erkeği tercih ettiğimizi sanıyoruz. Halbuki bir erkeği seçerken bilinçaltımızın üstlendiği rolü unutuyoruz. Aslında seçtiğimiz erkekler, erken çocukluk dönemlerimizdeki ana figürlere benzerlik gösteriyorlar” diyor Bütünsel Gelişim Uzmanı Aylin Yeğin. Yani anne-babamızı veya çok yakın çevremizi örnek alıyoruz seçimlerimizi yaparken. Üstelik sadece onlarda gördüğümüz olumlu özellikleri değil, tam tersine olumsuz özellikleri de örnek alabiliyoruz.

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