Hayatımızdaki erkekler... Adları değişiyor, yaşları değişiyor...
Yazı: Deniz Gürlek
Yeni bir erkekle yeni bir
ilişkiye başlarken hepimizin
gerekçeleri farklı oluyor.
Kimimiz o erkeğin tipinden
etkileniyor, kimimiz espri
anlayışından, kimimiz kariyerinden.
Ve sadece bu nedenlerle o erkeği tercih
ettiğimizi sanıyoruz. Halbuki bir erkeği
seçerken bilinçaltımızın üstlendiği rolü
unutuyoruz. Aslında seçtiğimiz erkekler,
erken çocukluk dönemlerimizdeki ana
figürlere benzerlik gösteriyorlar” diyor
Bütünsel Gelişim Uzmanı Aylin Yeğin.
Yani anne-babamızı veya çok yakın
çevremizi örnek alıyoruz seçimlerimizi
yaparken. Üstelik sadece onlarda
gördüğümüz olumlu özellikleri değil,
tam tersine olumsuz özellikleri de örnek
alabiliyoruz.