Cinsel sorunlara çift terapisi

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Hemen her çift ilişkisi boyunca zaman zaman sorunlar yaşayabiliyor ve yardıma ihtiyaç duyabiliyor. Bir psikoterapi biçimi olan çift terapisi, çiftler arasında işbirliği ve uyum sağlanmasına yardımcı olmasının yanı sıra cinsel sorunlara da çözüm sağlıyor.

Yazı: Deran Çetinsaraç/FormSante



Cinsel sorunların tedavilerinde de evlilikçift terapisi gerekiyor. Çünkü cinsellik ve evliliğin diğer bölümleri birbiri ile ilişkili. Bazen evlilikteki sorunlar cinsel yaşamı etkilerken, bazen de cinsel sorunlar evliliğin bütününü etkiliyor. Eşlerin cinsel sorunu evliliğin diğer alanlarından bağımsız bir problem olsa bile, sorunu çözerken aralarında uyum ve işbirliğinin olması gerekiyor ve bu iletişim de çift terapisi ile sağlanıyor. Dr. Psk. Cengiz Demirsoy ve Uzm. Psk. Çiğdem Demirsoy, çift terapisinin tanımını, faydalarını ve nasıl uygulandığını anlattılar. Demirsoy çifti gerekli hallerde çiftlerin terapisini birlikte üstleniyor ve kadın ve erkeği ayrı ayrı değerlendiriyor.



Çift terapisi nedir?

Çift terapisi genel anlamıyla, birbiriyle çatışmada olan iki insan arasındaki etkileşimi değiştirmek için uygulanan psikoterapi biçimi. Çift terapilerinde iki insan arasındaki ilişkinin sorunlarına ve birbiri ile etkileşimlerine odaklanılıyor. Çift terapisinde bireylerin kişilikleri değil aralarındaki ilişkinin nitelikleri ele alınıyor; çiftin iletişim kurma ve problem çözme becerileri kazanmalarına yardım ediliyor. Eşlerin birbirini incitmeden tartışmayı öğrenmelerini sağlıyor. Bu sayede sorunlarına çözüm getirip ilişkilerini yeniden yapılandırabiliyorlar. Terapinin yardımı ile eşler birbirlerinin kişilik özelliklerini anlayabiliyor, eşinin kendisinden farklı bir birey olduğunu, birbirlerini oldukları gibi kabul etmeyi ve uzlaştırılabilecek farklılıklarını uzlaştırabilmeyi, uzlaştırılamayacakları ise kabul edebilmeyi öğreniyorlar.



Çift terapisinden kimler faydalanabiliyor?

Çift terapisinden evli, nişanlı veya çeşitli düzeyde birliktelik yaşayan çiftler faydalanabiliyor. Hemen her çift, ilişkisi boyunca zaman zaman sorunlar yaşayabiliyor ve yardıma ihtiyaç duyabiliyor. Çift terapisi almak için mutlaka yoğun çatışmalı bir ilişki içinde olmak da gerekmiyor. Sorunlar daha büyümeden ele alındığında çözümlerin bulunması ve uygulanması da daha kolay oluyor. Çiftler ilişkilerini daha da geliştirmek ya da çıkabilecek sorunları önlemek amacıyla da çift terapisi alabiliyor. Örneğin evlilik öncesinde bu tarz bir yardımı almak ileride doğabilecek sorunların önlenmesi açısından oldukça önemli sayılıyor. Çift terapisi almak için ille de ilişkide, evlilikte şiddetli kavgaların yaşanması da gerekmiyor. Kavgalı olmayan evliliklerde de üstü kapalı olarak sorunların yaşandığını ve ilişkinin stres içerdiği görülebiliyor. İlişkilerinden hoşnutsuz olan ya da kalitesini arttırmak isteyen çiftler terapiden fayda sağlayabiliyor.



Cinselliği konuşamayan çiftlere öneriler

Cinsel sorunların büyük çoğunluğu çözülebilir problemlerden oluşuyor. Cinsel yaşamlarında bir problemle karşılaştıklarında çiftlerin sorunun nedenlerine değil çözümüne odaklanmaları gerekiyor. Sorunların konuşulamaması zaten nedenlere odaklanmaları ve nedenler konusunda da eksik, hatalı bilgilere sahip olmalarından kaynaklanıyor. Sorunun nedenini kendisindeki veya eşindeki bir eksiklik ya da fazlalık olarak algıladığında suçluluk, başarısızlık, eksiklik gibi duygular veya eşini sorumlu tutup suçlamalar eşlerin iletişimini engelliyor. Cinsellik utanılıp gizlenmesi gereken bir konu olarak görülmemeli ve kişi ne kendini ne de eşini suçlamamalı. Bunun yerine sorunun çözümü yolunda harekete geçilmeli.

