Seks mevsimi

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Cinselliğin mevsimi yaz mı? Seks isteği neden bu zamanlarda daha fazla artıyor? Hepsini sizin için araştırdık!

Yazı:İpek Koşan



Aktivite çılgınlığı

Yaz aylarında aşk ve cinsellik isteği ön plana çıkar. Kişiler kendilerini daha enerjik ve canlı hisseder. Gezmek, yemek yemek ve sevişmek bir rutin halini alır. Sevgilisi ya da eşi olanlar ‘huzur’, diğerleri ‘yaz aşkı’ peşinde koşar. Eğer bir kişi mutluysa, kalp çarpıntısı yanından geçerken duyulur. Bu bitip tükenmeyen heyecan cinsel hayatı besler durur. Peki gerçekten seksin mevsimi yaz mı, yoksa onu bu hale getiren biz miyiz?



Mutluluk&Seks

Bazı uzmanlar cinsel istekteki artışın bahar ve yaz aylarında arttığını söylerken, bazıları da dört mevsim arasında fark olmadığını düşünüyor. Ama kim ne söylerse söylesin bizim emin olduğumuz yaz aylarında insan kendine daha fazla zaman ayırıyor ve mutluluk peşinde koşuyor. Tabii mutluluğu cinsellikte aramak da iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor...



Görsel uyarılar

Yaz aylarında daha rahat giyindiğimiz bir gerçek. Bu nedenle erotik görsel uyarıların ön plana çıktığını anlatan uzmanlar, kişilerin kimi zaman ‘sekse çağrı’ yaptığını söylüyorlar. Erotik görsel açığa çıkıyor ve cinsellik daha sık düşünülür hale geliyor. Çünkü kişiler, genellikle, sekse çağrıyı görüntü ve koku ile yapıyorlar. Cinselliği çağrıştıran etkenlerin bu kadar olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz!



Sevgilinizin isteğini nasıl artırırsınız?

• Cinsellik beyinde başlıyor! Bu yüzden onun sekse odaklanmasını sağlamalısınız. Bir konuşma, fotoğraf ya da mesajla bunu siz sağlayabilirsiniz.

• Onu egzersiz yapması için ikna edin. Gerekirse sabah yürüyüşlerine beraber çıkın. Sahilde uzun bir koşu yapın.

• Hiç ummadığı bir anda vücudundaki bir noktaya dokunarak ya da davetkar bir ses tonu ile konuşarak onu spontane bir sekse davet edebilirsiniz.

• Onun için güzel bir bitki çayı hazırlayın ve içine nane ya da tarçın ekleyin.

• Pizza, çilek, mısır gibi yiyecekler, erkeklerin cinsel organlarına kan akışının hızlanmasını sağlıyor. O halde bu besinleri tüketmesini sağlayın.

• Erkeklerin çoğu görme duyularıyla cinsel olarak uyarılıyorlar. O halde ona erotik sahneler içeren bir film hediye etmeye ne dersiniz? Hatta beraber izlerseniz süper olur!

• Eğer aranızda cinsel anlamda sorunlar varsa seks terapisi alın!



Güneş ve hormonlar

Uzun ve soğuk bir kış uykusunda olduğunuzu düşünün. Bir anda güneş endini gösteriyor, hava ısınıyor ve çiçekler açmaya başlıyor. kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz değil mi? İşte, hormonlarınız da tıpkı sizin gibi düşünüyor. Işık kesildiği zaman mutluluk hormonumuz olan ‘seratonin’in seviyesi düşüyor. Bu nedenle daha mutsuz oluyoruz. Oysa ki güneş, yakıcı etkisini üzerimizde gösterdiğinde doğayla birlikte yeniden uyanıp hareketleniyoruz.



Aktivite çılgınlığı

Yaz yaklaşınca vücudumuzun fit görünebilmesi için çok çaba harcıyoruz. Bu yüzden aylar öncesinden fitness yapmaya başlıyor, pilates derslerimizi aksatmıyoruz. Sporun üzerimizdeki etkisi malum. Bir çeşit mutluluk hormonu olan ‘endorfin’in salgılanmasını hızlandırıyor. Bu da modumuzu değiştiriyor ve kendimizi daha iyi hissediyoruz. İkinci neden ise spor aktiviteleri sayesinde cinsel organlara daha fazla kan akımı sağlanması.



