Sevişirken aklınız nerede?

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“Acaba yarın ne giysem?” diye düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz!

Kadınlar artık o kadar çok meşgul ki, bütün her şeyi planlamaları gerekiyor. Bazen seksi bile! O yüzden, sevişirken, bazen yeterince odaklanamayan ve o ana kendini kaptırıp gidecekken, çok alakasız bir şeyi düşünerek konsantrasyon güçlüğü yaşayan kadınlar var. Ayrıca akşama kadar çalışan bir kadının, eve geldiğinde tek düşündüğü şey çoğu zaman seks değil, kendini en yakın kanepeye atmak ve derin bir uyku çekmek oluyor.



Çünkü yorgunluk ve stres onu başka bir şey düşünmekten alıkoyuyor. Tamam abartmayalım; her kadın çok yorulmuyor olabilir. Ama yapılması gereken rutin işler ve stres, bir kadının kafasını yeterince meşgul edebilir. Hatta bazen, yarın ne giyeceğini bilmemek bile, bir kadın için büyük bir sorun olabilir! Aslında böyle basit göründüğüne bakmayın; çünkü bu ilgisizliğin altında ciddi problemler yatabiliyor. Sevişme sırasında günlük hayatı, rutin işleri devamlı olarak düşünen ve cinsel beraberliğe ilgisiz davranan kadınlarda, bazı nedenler etkili olabiliyor.