“Acaba yarın ne giysem?” diye düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz!
Kadınlar artık o kadar çok meşgul ki, bütün her şeyi planlamaları gerekiyor. Bazen seksi
bile! O yüzden, sevişirken, bazen yeterince odaklanamayan ve o ana kendini kaptırıp
gidecekken, çok alakasız bir şeyi düşünerek konsantrasyon güçlüğü yaşayan kadınlar var.
Ayrıca akşama kadar çalışan bir kadının, eve geldiğinde tek düşündüğü şey çoğu zaman
seks değil, kendini en yakın kanepeye atmak ve derin bir uyku çekmek oluyor.
Çünkü yorgunluk ve stres onu
başka bir şey düşünmekten
alıkoyuyor. Tamam
abartmayalım; her kadın çok
yorulmuyor olabilir. Ama
yapılması gereken rutin işler ve stres, bir
kadının kafasını yeterince meşgul edebilir.
Hatta bazen, yarın ne giyeceğini bilmemek
bile, bir kadın için büyük bir sorun
olabilir!
Aslında böyle basit göründüğüne
bakmayın; çünkü bu ilgisizliğin altında
ciddi problemler yatabiliyor. Sevişme
sırasında günlük hayatı, rutin işleri
devamlı olarak düşünen ve cinsel
beraberliğe ilgisiz davranan kadınlarda,
bazı nedenler etkili olabiliyor.