Kimimiz inanıyor, kimimiz inanmıyor, kimimiz inanmak işine geliyor.
Yazı: Deniz Gürlek
Artık onu daha iyi tanıyorsunuz ama o da sizi
daha iyi tanıyor. O yüzden unutmayın, kolay
inanacağınız yalanları seçecektir.
Top 10 1. Uyuyakalmışım, telefonu da
sessizde unutmuşum.
2. Arkadaşlarla buluştuk, oldukça
kalabalık bir gruptu, birkaç kız da
vardı galiba...
3. Ne kıza bakması, ben öyle etrafıma
bakıyordum.
4. Ben telefonla konuşmayı oldum
olası sevmem.
5. Hafta sonu görüşemeyeceğiz ne
yazık ki. Yurt dışından misafirler
gelecek, onları gezdirme görevini
de patron bana verdi.
6. (Tanımadığınız bir kız aradığında)
İşyerinden bir kızcağız. İşle ilgili bir
şey sormak için aramış. Sevgilim
olduğunu biliyor zaten. Hem onun
da sevgilisi var.
7. Elbise mi? Yeni mi? Farketmez
olur muyum, ben de şimdi onu
diyecektim sana çok yakışmış.
8. Evet, belli oluyor gerçekten
zayıfladığın.
9. Sen bilirsin...
10. Sana hiç yalan söylemedim.