'Yalan'dan adamlar

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Kimimiz inanıyor, kimimiz inanmıyor, kimimiz inanmak işine geliyor.

Yazı: Deniz Gürlek

Artık onu daha iyi tanıyorsunuz ama o da sizi daha iyi tanıyor. O yüzden unutmayın, kolay inanacağınız yalanları seçecektir.



Top 10

1. Uyuyakalmışım, telefonu da sessizde unutmuşum.

2. Arkadaşlarla buluştuk, oldukça kalabalık bir gruptu, birkaç kız da vardı galiba...

3. Ne kıza bakması, ben öyle etrafıma bakıyordum.

4. Ben telefonla konuşmayı oldum olası sevmem.

5. Hafta sonu görüşemeyeceğiz ne yazık ki. Yurt dışından misafirler gelecek, onları gezdirme görevini de patron bana verdi. 6. (Tanımadığınız bir kız aradığında) İşyerinden bir kızcağız. İşle ilgili bir şey sormak için aramış. Sevgilim olduğunu biliyor zaten. Hem onun da sevgilisi var.

7. Elbise mi? Yeni mi? Farketmez olur muyum, ben de şimdi onu diyecektim sana çok yakışmış.

8. Evet, belli oluyor gerçekten zayıfladığın.

9. Sen bilirsin...

10. Sana hiç yalan söylemedim.



