Yeni anneler için doğum kontrol yöntemleri!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Doğum sonrası korunma nasıl olmalı?

Yazı: Nilgün Yıldız



Gerek lohusalık gerek hormonların etkisiyle kadınların çoğu hamilelik riskinin olmadığını düşünüyor. Oysaki doğum sonrası yaşanan beklenmeyen hamilelikler çoğu zaman zorluklara neden olabiliyor. Bu nedenle doğum sonrası doğum kontrolünü bilmek büyük önem taşıyor.



Kadınların çoğu doğum sonrası doğum kontrolü konusunda çok dikkatli davranmıyor. Durum böyle olunca da bir hamilelikten çıkıp, diğer çocuğa hamile kalmak hem kadın hem aile hem de bebek için zor durumların yaşanmasına neden olabiliyor. Oysa doğum yapmış annenin gebelikten korunması normal şartlara göre daha fazla önem taşıyor. Çünkü doğum sonu bedensel gereksinimler daha farklı oluyor. Kişinin psikolojisi yeni bir hamileliğe hazır olmayabiliyor. Hormonal farklılıklar nedeni ile lohusalık depresyonu ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle doğum sonrası doğum kontrolü konusunda dikkatli davranılması gerekiyor. Doğum sonrası doğum kontrol yöntemi seçilirken annenin doğum şekline, emzirme durumuna, kendi rahatsızlıklarına, kilosuna, ek hastalık olması durumuna dikkat edilmesi de oldukça önemli.

Hisar Intercontinental Hospital’dan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Kara, “İki gebelik arasında, ideal süre ailenin isteğine bağlı olarak değişir ancak annenin vücudunun toparlanma süresi iki yıldır. Bu süreçte vücut hem bebeği için gerekli olan sütü üretirken hem de hamilelik öncesi döneme dönüş sağlıyor” diyor.



Korunma ne zaman başlamalı?

Uzmanlara göre doğum sonrası 40’ıncı günden itibaren cinsellik yaşanmaya başlanabilir. Bu nedenle bu dönemde doğum için de korunmaya başlanması gerekiyor. Özellikle ‘süt vermek korur’ gibi bir düşünceye inanılması, beklenmeyen hamileliklere zemin hazırlayabiliyor. Emzirmenin hamilelikten koruduğuna dair olan düşünce için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Kara, “Emzirme döneminde prolaktin seviyesi yükseliyor. Prolaktin yumurtlamayı olumsuz etkiliyor; ancak tam bir koruma sağlamıyor. Emzirme döneminde emziren annelere uygun korunma yöntemleri kullanılması gerekiyor. Emzirmeye kesinlikle güvenilmemeli” diyor.



Doğum kontrol hapları



Doğum kontrol hapı kullanılırken hamile kalınır mı?

Doğum kontrol hapı kullanımı sırasında kişi hapı kullanmayı unutmuş, atlamış veya düzensiz kullanmışsa hamile kalabiliyor. Bu nedenle düzenli kullanılması gerekiyor. Çok nadiren düzenli kullanılsa dahi hamile kalınabiliyor. Doğum kontrol haplarının koruyuculuğu yüzde 99’larda oluyor.

Doğum kontrol hapı kilo aldırıyor mu?

Son dönemde kullanılan doğum kontrol haplarındaki hormon düzeyleri çok düşük olduğu için kilo aldırmıyorlar. Çok az su tutulumu yapabiliyorlar.

Doğum kontrol haplarının yan etkileri neler?

Kişinin migren atakları varsa artırabiliyor. Damar tıkanıklığına yatkınlık varsa ve sigara içiliyorsa damar tıkanıklığı yapabiliyor. Doğum kontrol hapı düzenli içilmezse ara kanama olabiliyor, hamile kalma riski artıyor.



