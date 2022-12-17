Düğün günü için 5 tavsiye: Yapılacaklar listesinin 1 numarası...

Doğru tarihi seçmek için ansızın gerileyen Merkür ve tüm gökyüzüyle müzakereler tamamlandı, hayalinizdeki mekan için Kristof Kolomb’tan hallice bir keşfe çıkıldı, davetli listesi konusunda ailelerle asla kazanamadığınız savaşlarda arzıendam edildi, ilk ‘evet’ten bile daha yüksek sesle doğru gelinliğe haykırıldı ve daha pek çok sürpriz krizle birlikte tüm yapılacaklar listesi tamamlandı… O gün geldiğinde ise en önemlisini çoktan unuttunuz. Evet, kendinizi. Şimdi, yapılacaklar listenizin en başına, o gün geldiğinde anın tadını çıkarmayı ve aşkınızı kutlamak için bir araya geldiğinizi unutmamayı büyük harflerle yazın. Peki, anın tadı nasıl çıkarılır ve ‘başa dönebilir miyiz?’ dememek için düğün gününüz nasıl daha kalıcı hale getirilebilir? Tavsiyelerimiz var!

1-BAŞLARKEN…

O gün geldiğinde, kendinizi unutmamak en birinci kural! Mükemmel bir düğünün sırrı, mükemmelliyetçi fikirleri bırakmaktan geçiyor olabilir mi? Mükemmelliyetçilik, birçok olumsuz duyguyu da beraberinde getiriyor. Bunun yerine sürecin tadını çıkarmaya ve sizi mental olarak yormayacak planlar yapmaya odaklanın. Unutmayın ki kusurlar, kaçınılmazdır. Eğer siz çok eğlenirseniz, tüm davetliler de eğlenir ve düğününüzü daha çok hatırlarlar!

2-BAŞ BAŞA ZAMAN GEÇİRİN

Son dakika ortaya çıkan krizler nedeniyle düğün sabahı, yüksek ihtimalle telaşlı olacaktır. Ancak çift olarak yalnız vakit geçirmek için bir ya da iki saat de olsa, mutlaka zaman ayırın. Baş başa vakit geçirmek, aşkınızı ve hayatınızın geri kalanını birlikte geçirme isteğinizi kutlamak için düğün yaptığınızı hatırlamak için harika bir yol! Bu bakış açısıyla, başka hiçbir şeyin önemli olmadığını bir kez daha anlayabilirsiniz.

3-SORULARLA VAKİT HARCAMAYIN

Düğün günü, A’dan Z’ye herkesin minik de olsa bir sorusu olur. Bu sorularla, davetlileri ya da organizasyonda çalışanları yönlendirmekle uğraşan siz olmayın. Belki gelinliğe bulaşan ufak bir leke, belki de zamanlamayı tutturamayan bir dans müziği… Günü sıfıra yakın soru ve sorunla atlatmak için bir günlük koordinatörle anlaşabilirsiniz. Gün boyunca yanınızdan hiç ayrılmayan bir profesyonelden bahsediyoruz. Unutmayın ki anneniz, kardeşiniz ya da en yakın arkadaşınız da o gün eğlenmeyi hak ediyor!

4-FOTOĞRAF İŞİNİ KÜÇÜMSEYİN

Her ne kadar, gelin ve damat ‘özel’ çekimleri için gereken özeni verseniz de asıl gerçeğin düğün anında çekilen fotoğraflar olduğunu unutmayın. Aylarca emek verdiğiniz güne dönüp baktığınızda, yanınızda kalıcı ve güzel fotoğraflanmış hatıralar bırakmanız çok önemli. Gece boyunca fotoğrafçınızın peşinden koşmak ve onun yeteneklerini de engellemek yerine, sizin için önemli olan kişilerin ve anların listesini önceden verin. Ayrıca yazılardan oluşan bir anı defteri yerine; fotoğraflı bir anı defteri tercih edebilirsiniz. Yeterince alanınız varsa, davetlilerin kendi fotoğraflarını çekebileceği fotoğraf kabinlerinden yerleştirebilirsiniz. Davetlilere, tek kullanımlık fotoğraf makinesi dağıtmak ise bir başka çözüm olabilir.

5-SON DANS İLE KUTLAYIN

Tüm davetlilerin şahitliğinde ilk dansınızı yaptınız. Peki, bu geceyi özel bir şekilde sonlandırmak için son dansınızı nasıl hayal ettiniz? Gecenin sonunda tüm davetliler dışarıya yönlendirildikten sonra mekanda, yalnızca ikinizin yapacağı bir kapanış dansı harika bir an olabilir! Ardından belki de sizi maytaplarla bekleyen davetlilerin arasında geçip, onlara el sallayarak vedalaşabilirsiniz.