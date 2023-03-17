Eski sevgilinizi unutamadığınızın 6 göstergesi

Ayrıldınız, bunu kabul ettiniz, devam etmeye çalışıyorsunuz - ya da öyle diye düşünüyorsunuz. Ama sözleriniz bir şey söylüyor ve eylemleriniz başka bir şey mi söylüyor? Eğer öyleyse, merak etmeyin; kesinlikle yalnız değilsiniz. Eski sevgiliyi unutmak kolay olmamalı.

Eski sevgiliyi çok uzun süre tutmaktan hepimiz suçluyuz. Belki buna inanmayı reddettiğin içindir, belki de sadece hala birlikte olman gerektiğini düşündüğün içindir. Her iki durumda da, ikiniz için de iyi değil. Bir şey bittiğinde, her ikinizin de iyiliği için bitmiş olarak kalmalıdır.

Çoğu insan bunun kendi gerçekleri olduğunun farkında bile olmayabilir, bunun yerine eski sevgilileriyle "sadece arkadaş" olduklarında ısrar edebilir. Ancak ayrıldığınız kişi ile arkadaş olmamalısınız.



Hala eski sevgilinle çıktığının ve bir türlü bırakamadığının göstergeleri

Üzgün ​​olma aşamasını atladın

Her ne sebeple olursa olsun, siz ikiniz ayrıldığınızda biraz gözyaşı döktünüz ama bunaltıcı bir şey olmadı. Aslında, ertesi gün doğruca mutlu halinize geri döndünüz. Belki de “hala arkadaş olabiliriz” cümlelerini içtenlikle almış olabilirsiniz ve bu, duygularınızı biraz yatıştırdı.

Muhtemelen, üzülme aşamasını atladıysanız, bunun nedeni sadece ayrılığı inkar etmenizdir. Arkadaş olabileceğiniz umudunu koruyorsunuz ve bunu düşünerek ikinizin yeniden bir araya geleceğinizi düşünüyorsunuz.

Hala irtibat halindesiniz

Hala her gün o kişiyle konuşuyorsan nasıl olur da bırakıp devam edebilirsin? Konuşmalarınız hala aynı malzemeden mi oluşuyor? O zaman muhtemelen hala onlarla çıkıyorsun. Devam edebilmeniz için, konuşma temasının derhal kesilmesi gerekiyor.

Onlarla gelecek planı kuruyorsun

Plan yapmak ve gelecek hakkında konuşmak çiftlerin yaptığı şeylerdir. "Ayrıldım" deseniz bile, tarihler, etkinlikler planlıyorsanız ve hatta sanki hala orada olacaklarmış gibi gelecekten bahsediyorsanız, durum kesinlikle bu değildir. Ayrılmaya karar veren çiftler her şeyden önce genellikle konuşmazlar ve kesinlikle düzenli olarak birbirlerinin hayatlarında oldukları bir gelecek hakkında konuşmazlar. Bu, yanlış umuda tutunuyorsun ve bunun sona ermesi gerekiyor.

İnsanlar ikinizin ayrıldığını bilmiyor

Neden? Hala birlikteymişsiniz gibi onlar hakkında sık sık konuşuyorsunuz çünkü zihninizde hala birliktesiniz. İnsanlar ikinizin artık birlikte olmadığınızı bile bilmiyorlarsa, bunun nedeni sizin de böyle düşünmemenizdir.

Aklından çıkaramıyorsun

Geleceği düşündüğünüzde, onları hala yanınızda görüyorsunuz. Hâlâ onlarla çıktığını ve gitmelerine izin veremeyeceğini böyle biliyorsun. Söylediğin her şeye rağmen, gerçekten de sonuna kadar orada olacaklarını düşünüyorsun.

Sosyal medyada takiptesin

En büyük hata sosyal medyada aktif olarak onu takip etmek olabilir. Onun ne yaptığından, nereye gittiğinden tut her şeyi bilmek istiyorsun bu çok normal ama ondan kurtulmanın en büyük yolu da onun ne yaptığına dair pek bir fikrinin olmaması. Eğer onu her zaman görüyorsan bundan kaçınmalısın.