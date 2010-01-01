Evlilik yaşı yükseliyor!

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Batı Akdeniz illerinde evlenme yaşı artarken evlenme hızı düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürlüğü'nün araştırmalarına göre Batı Akdeniz illerinde 2007 ve 2010 yıllarına göre evlenme hızının düştüğü, evlenme yaşının ise yükseldiği görüldü.



TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü'nün araştırmalarına göre Antalya'da 2007'de her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı 8.6 kişi iken, 2013 sonu itibariyle bu rakam 8 kişiye geriledi. Isparta'da 7.7'den 6.7'ye gerileyen sayı, Burdur'da da 7.6'dan 6.4'e düştü.



Açıklanan evlenme hızının 2007 ve 2010 yıllarına göre yapılan hesaplamalarda geçen yıl üç ilde de düştüğü gözleniyor. Ortalama evlenme yaşına bakıldığında 2010'a göre son yıllarda hem kadınlar hem de erkeklerin evlenme yaş ortalamalarında yükseliş görüldü. 2010'da Antalya'da 29.9 olan erkeklerin ortalama evlenme yaşı, 2013 sonu itibariyle 30.5'e çıktı.



Isparta'da 27.8'den 28.4'e yükselen rakam Burdur'da ise 28.4'den 29.3'e çıktı.



Kadınlar açısından bakıldığında da evlenme yaşlarının yaklaşık bir yaş daha arttığı belirlendi. Antalya'da 2010'da 25.8 olan kadınların ortalama evlenme yaşı geçen yıl 26.4'e, Isparta'da 24.1'den 24.9'a, Burdur'da ise 24.2'den 25'e yükseldi. Bölgede erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da evlenme yaşının 2010'a göre yaklaşık bir yaş daha arttığı görülüyor.



BOŞANMA HIZI DA ARTIYOR

Bölgede 2007 ve 2010 yıllarına göre yapılan hesaplamalarda her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayılarında da artış yaşandığı belirlendi. Buna göre Antalya'da 2007'de 2.10 iken

2013'de 2.70'e yükselmiş durumda. Isparta'da 1.17'den 1.57'ye, Burdur'da 1.32'den 1.63'e yükseldi.



Antalya, boşanma rakamlarında Türkiye ortalaması olan binde 1,65'lik oranın iki katına yaklaşmış durumda.



(AA)