ABD’de “Gerdek Fotoğrafçılığı” olarak bilinen ve evlenecek çiftlerin cesur pozlar verdiği çekimler, artık ülkemizde de gerçekleştirilmeye başlandı.





Geçtiğimiz günlerde, Naturel Weddding Photography kurucusu Evren Şumlu bir ilke imza attı. “First Night” adı altında, butik bir otelde gerçekleştirilen çekimlerde, oyuncu Nady Bondar ile aranjör sanatçı Onur Çetin model olarak yer aldı.Düğün fotoğrafçılığı son yıllarda, yeni akımlarla gelişen bir fotoğrafçılık alanı. “Trash the dress”, “Save the date” gibi kavramlar, yeni evlenecek çiftlere artık çok da yabancı değil. Daha önce ABD’de uygulamaları gerçekleştirilen ve “Gerdek Fotoğrafçılığı” olarak anılan bir akım da mevcut. Geçtiğimiz günlerde, Naturel Weddding Photography kurucusu Evren Şumlu bir ilke imza attı. “First Night” adı altında, butik bir otelde gerçekleştirilen çekimlerde, oyuncu Nady Bondar ile aranjör sanatçı Onur Çetin model olarak yer aldı.Gelin ve damadın düğün gecesi heyecanını kadrajına taşıyan Evren Şumlu, amacının bir akım başlatmak olduğunu ve bu akıma First Night adını verdiğini; böyle bir uygulamanın ülkemizde ilk defa gerçekleştirildiğini belirtti. Çiftler arasındaki uyum ve yakınlığı, kimsenin şahit olmadığı halleriyle fotoğraflara taşıyarak ölümsüzleştirmek istediğini belirten Şumlu, First Night konseptiyle çiftlerin yatakta, çarşaflar arasında, soyunurken, iç çamaşırlarıyla, pijamalarıyla; daha doğrusu cesaretleri ölçüsünde pozlar verdiklerini ifade etti.