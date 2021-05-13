Farklılık isteyenlere 13 farklı yaratıcılıkta evlilik teklifi fikri

Konu evlilikse herkes en özeli kendisininki olsun ister. Evlilik teklifi ile başlayan bu süreçte teklifin de sıra dışı olmasını beklemek kaçınılmaz. İşte farklı evlilik teklifi fikri arayanlara 13 yaratıcı evlilik teklifi fikri!

Hem özgün hem de çok aşırıya kaçmadan, partnerinize ‘’evet’’ dedirtmek istiyorsanız fikrinizin özel olduğundan emin olmalısınız. Bu sebeple size eşsiz 13 fikri listeledik.

1) Yıl Bitmeden Teklif Edin

Yılbaşı gecesinde onu birkaç dakikalığına kenara çekin ve bu yıl bitmeden son bir şey daha yapmak istediğinizi söyleyerek yüzüğünüzü çıkartın. Havai fişekler ve kadeh kaldırılmış şampanyalar ile ona sorunuzu sorun.

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2) Havada Evlenme Teklifi

Helikopterle kalkış, evlilik teklifi için en alışılmadık ve unutulmaz yöntemlerden biri olabilir. Şehrin müthiş manzarasını izlerken bir anda yüzük ile taçlanan evlenme teklifi... Anı fotoğrafları ve mutluluk anları... Bu teklif gerçekten unutulmaz olur!

4) Bulmacalı Teklif

Eğer müstakbel eşiniz bulmacadan hoşlanan biriyse, özel hazırlattığınız bir bulmacayı çözmesini sağlamaya ne dersiniz? Araya teklifinizi de sıkıştırsanız ve 4 kareli cevap hakkı tanısanız hiç fena olmaz gibi...

5) Evcil Hayvanınızı Kullanın

Bu konuda size yardım edeceğine dair evcil hayvanınıza yeterince inancınız varsa, onu planınızın bir parçası olarak kullanın. Tasmasına bağlı evlilik teklifi ile yaklaşan minik dostunuzu kim reddedebilir ki?

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6) Sanat Galerisinde Teklif

Bir mekan ayarlayıp ikinizle ilgili fotoğraflarla dolu bir sanat galerisi oluşturun. Işıklı bir arka planda yürüyün ve sonunda evlenme teklifinizi edin. Bu plan biraz zaman gerektirebilir. Mekanı bulmanız, sanat eserlerini tasarlamanız, galerideki diğer ziyaretçileri bulmak çok uğraştırıcı olabilir ama inanın bu tatlı sürprize değer!

7) Teknede evlilik teklifi

Teknede denizin ortasında... Arkada şehrin ışıkları... Denizin ortasında mavilikler içinde romantik bir yemek eşliğinde güzel bir evlilik teklifinden kim etkilenmez ki?

8) Dövme Teklifi

Teklifinizi vücudunuza dövme yaptırmanın asıl tehlikesi, partnerinizin "hayır" cevabını vermesidir. Evet diyeceğinden oldukça eminseniz, o zaman bir dövmenin sizi çok romantik biri olarak göstereceğinden eminiz. İlişkinizin her zaman bir parçanız olacağını ve size bunu hatırlatmak için orada vücudunuzda sonsuza kadar duracağını göstermiş olursunuz.

9) Sahil Teklifi

Sahilde, arkaya denizi alıp o malum soruyu sormaya ne dersiniz? Ortamın güzelliği, ambiyansın tatlığını unutulmaz bir anı oluşturacak. Sahil süslemeleri eşliğinde evlilik teklifi yapmak son derece tatlıdır ve şimdiye kadarki en eşsiz teklif fikirlerinden biridir. Dalgaların silip süpürmeyeceğinden emin olduğunuz bir uzaklıkta kumlardan faydalanarak yapacağınız dekorlar, yazılar ve süslemeler ile oldukça romantik bir ortamda evlilik teklifinizi yapabilirsiniz.

10) Fotoğraf Kabini Teklifi

Bir fotoğraf kabini teklifinin birçok avantajı vardır: Birincisi, fotoğrafçınız kendiniz olursunuz, istediğiniz arka plan ve pozu seçebilirsiniz.

İkincisi, doğru zamanlanırsa eğer, partnerinizin ona evlenme teklif edildiğinde hissettiği açık ağızlı heyecanı güzelce yakalayabilirsiniz. Üçüncüsü, profesyonel fotoğrafçı ücretleri ödemek zorunda kalmayacaksınız.

11) FlipBook Teklifi

Yaratıcı bir şekilde teklif etmek istiyorsanız, bir flipbook animasyonunu oluşturabilirsiniz. Animasyon, birlikte olan ilişkinizin hikayesini, geleceğinizin bir görüntüsünü veya siz ne isterseniz onu sunacak. Arka sayfalardan küçük bir kare kesin ve hikayenizin sonunda küçük bir yüzük kutucuğu yapabilirsiniz.

13) Yatakta Kahvaltıda Teklif

Yatakta kahvaltı, uzanmak ve kahvaltının tadını çıkarmak gibi herkesin sevdiği iki şeyi bir araya getiren harika bir konsepttir. Öyleyse, bir evlilik teklifini de buna dahil etmenin etkisini düşünün. Her bir tabağı paslanmaz çelikten bir yemek kapağı ile sunun ve altında olan sürprizi aniden ortaya çıkarın.

14) Karikatür Teklifi

"Benimle evlenir misin?" yazmak için bir plan yapın. Çizim yapan bir profesyonelle veya karikatür sanatçısı ile anlaşın. Sanki planlanmamış gibi yürürken gördüğünüz karikatür sanatçısından bir karikatür almak için ondan rastgele bir tanesini seçmesini isteyin ve sanatçı ona karikatürü verirken dizlerinizin üstüne çökmüş olun.

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