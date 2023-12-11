Harvard eğitimli bir uzmana göre kayınvalideniz kaba davranırsa yanıt vermenin 1 numaralı yolu

Harvard eğitimli görgü kuralları uzmanı ve Sarita Enstitüsü kurucusu Sara Jane Ho Netflix'te yayınlanan "Mind Your Manners" programının da sunucusu. Ho, CNBC için aldığı makalede 'eğer kayınvalideniz size karşı agresif bir yorumda bulunursa ne yapmalısınız?' sorusu için kendi önerisini paylaşıyor.

'KAYINVALİDENİZİ KIZDIRMAK İSTİYORSANIZ BIRAKIN BUNU EŞİNİZ YAPSIN'

Ho, "Eğer kayınvalideniz size karşı agresif bir yorum yaparsa "birlikte oynayın, güler yüzlü olun. Eğer gülümsemek ya da aynı fikirde olmak mantıklı gelmiyorsa, sessiz kalın. Eşinizin ebeveynleri ne kadar kaba olursa olsun, onları azarlamak sizin işiniz değil. Bu eşinizin işi. Kayınvalidenizi kızdırmak istiyorsanız, bırakın bunu eşiniz yapsın, siz değil" önerisini sunuyor.

Ona göre aynı kural, ebeveynleriniz eşinizi rahatsız eden bir şey söylediğinde de geçerli. Ho, "Siz kendi ebeveynlerinizle ilgilenmelisiniz, onlar da kendi ebeveynleriyle ilgilenmeli" diyor.

'EN BÜYÜK GÜÇ SİZİN ÜZERİNİZDE GÜCÜ OLMADIĞINI GÖSTERMEK'

Ho, bu yılın başlarında CNBC Make It'e verdiği demeçte de "Çoğu zaman, insanlar kaba davrandığında en iyi şeyin hiçbir şey söylememek olduğunu düşünüyorum. Bırakın onlar kendi yanlış davranışları içinde yuvarlansınlar. Yorumlarının ruh halinizi bozmasına izin vermeyin. En büyük güç, o kişinin sizin üzerinizde gücü olmadığını göstermektir" diyor.