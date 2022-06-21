İnanması sizden uyarması bizden! Erkeklerin sıklıkla söylediği 10 yalan
Büyük veya beyaz yalan, yalan söylemeyen insan pek yoktur ancak erkekler kadınlara göre daha çok yalan söylemeye veya olayı inkar etmeye meyillidir. Erkekler genellikle egoları için veya kaçış planı için yalan söyler. İşte erkeklerin klasikleşmiş 10 yalanı...
Bazen ilişkinin ilk evrelerinde bazen de ilişkinin son evrelerinde yalana başvurulabilir. Bu her iki birey için de geçerlidir. Ancak kadınlara nazaran erkekler daha sık yalana başvurdukları açıklanmıştır. Bu kişiye göre duruma göre veya ilişki tipine farklılık da gösterebilir. Bazı yalanlar küçük olurken bazıları dönülemez yollara sokar. Erkeklerin hem egoları için hem de gizlenmek için yalan söyledikleri görülmüştür. Peki erkekler en çok hangi yalanı söyler? İşte erkeklerin kadınlara sıklıkla söylediği 10 yalan: (Bu makalenin ardından birinin yalan söylediği nasıl anlaşılır? başlıkla yazıya da bakabilirsiniz)
-İlişkinin 'biz neyiz' evresi: Situationship ilişki nedir?
-Sevgilim narsist olabilir mi?
"Sorun sen de değil ben de"
Yalanların en klasiğinden... Aslında ayrılık evresini bir nebze olsun hafifletmek için karşısındaki kişinin 'sorun onda zaten' diyip kolay bırakması için söylenilen yalanlardan. Burada sorun tam olarak erkeklerde oluyor ama onlara göre bu yalan tam bir geçiştirme durumu.
"Gereksiz kıskançlık yapıyorsun o benim en yakın arkadaşım"
Sosyal medya hesabı olsun veya olmasın mutlaka 'en yakın arkadaşı' kavramında bir kız olacaktır fakat o aslında en yakın arkadaşı olmayacaktır... Eğer sosyal medyasında pek çok kız için yakın arkadaşım diyorsa bu konuda da şüphelenebilirsiniz.
"Acil işim çıktı"
Tek gecelik ilişkiler... küçük kaçış planları... Tek gece ilişkiden önce gaza gelip abartı konuşmalardan sonra sizi sanki hayatının aşkı gibi düşündüğünün hissini hissettirmesinin ardından küçük kurtuluş planları. Sizinle yaşadığı kaçamak geceden veya günden sonra kurtulmanın en kolay yolu 'acil işim var' bahanesidir kesinlikle.