İnanması sizden uyarması bizden! Erkeklerin sıklıkla söylediği 10 yalan

Bazen ilişkinin ilk evrelerinde bazen de ilişkinin son evrelerinde yalana başvurulabilir. Bu her iki birey için de geçerlidir. Ancak kadınlara nazaran erkekler daha sık yalana başvurdukları açıklanmıştır. Bu kişiye göre duruma göre veya ilişki tipine farklılık da gösterebilir. Bazı yalanlar küçük olurken bazıları dönülemez yollara sokar. Erkeklerin hem egoları için hem de gizlenmek için yalan söyledikleri görülmüştür. Peki erkekler en çok hangi yalanı söyler? İşte erkeklerin kadınlara sıklıkla söylediği 10 yalan: (Bu makalenin ardından birinin yalan söylediği nasıl anlaşılır? başlıkla yazıya da bakabilirsiniz)

-İlişkinin 'biz neyiz' evresi: Situationship ilişki nedir?

-Sevgilim narsist olabilir mi?