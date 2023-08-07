Karşındakini daha iyi tanımak için sorabileceğin 253 eğlenceli soru

Yeni tanıştığınız biriyle kimyanızın uyuşması kadar güzel bir his yoktur. Sohbet akar ve saatlerin nasıl geçtiğini anlamazsınız bile.

Bir de ne kadar uğraşırsanız uğraşın yakınlaşamadığınız ve her sohbetin donuk olduğu insanlar vardır. Bazen bu interaksiyonların önüne maalesef geçemezsiniz. Şanslısınız ki sizin için sohbetlerinize tat verecek uzman önerilerini derledik!

“Evliliğinizi İyiden Mükemmele Çevirmenin 5 Basit Yolu” kitabının yazarı ilişki uzmanı Terri Orbuch’a göre sohbete daha tanımaya yönelik ve mesafeli sorularla başlamak aradaki soğukluğu kıracaktır. Bunlar aile, kariyer ve benzeri konuları içerebilir.

Mission Dorothy Female Empowerment Services kurucusu Tamekis Williams ek olarak, cevabı “evet” ya da “hayır” olacak kurak sorulara yerine açık uçlu sorular sormanız gerektiğini söylüyor.

Orbuch, “Diğer kişinin iç dünyasını, düşüncelerini, hedeflerini ve hayallerini ele alan konular, iki kişi arasındaki bağı güçlendirecek ve artıracak" diyor. "Kişisel bilgileri paylaşmak her türlü ilişkiyi güçlendirir ve daha derin sorular kişisel kendini ifşa etmeye odaklanır."

“Bu her iki taraf için de geçerli”, diyor Williams. “Başlangıçta biriyle tanışırken, davetkar ve sıcak olmak önemlidir, böylece diğer kişi sizinle konuşurken rahat hissedebilir." Williams, yine de, yaklaşımınıza dikkat etmenizi ve fazla mahrem sorular seçmemeniz gerektiğini söylüyor. Örneğin kişiye bağlı olarak, siyasi ve dini inançlarla ilgili sorulardan kaçınmak daha güvenli olabilir. Unutma, sadece onları tanımaya çalışıyorsun, o vurucu soruları başka bir zamana saklayabilirsin (belki).

Eğer birinin dilini çözmek ve rahatça size açılmasını istiyorsanız ise işe kendinizden başlayabilirsiniz. Biraz savunmasız olarak, cevabını almak istediğiniz soruları önce siz cevaplayabilirsiniz. “Buna şöyle bir örnek verebiliriz: geçtiğimiz yıl taşındım, kendime bir ev aldım ve şu an çok huzurlu hissediyorum. Sen nerede yaşıyorsun?” diyor Williams.

Nereden başlasanız bilmiyor musunuz? İşte yardımınıza koşacak 255 eğlenceli soru!

Zevkler

New York’tan bir terapist olan Rebecca Hendrix: “Birine beğenilerini sormak, o kişinin karakterini anlamanıza yardımcı olur”, diyor. Burada önemli olan soruları devam ettirerek derinleştirmek. “Örneğin birinin köpekleri sevdiğini öğrendiyseniz, en sevdikleri cinsi ya da köpeklerin en sevdiği özelliğini sorarak konuşmayı devam ettirebilirsiniz”, diyor Henrix.

“Ortak yönlerizin çıkması sohbetin ilerlemesine yardımcı olacaktır. Ve bunu fark ettiğinizde, karşı taraf artık kapalı cevaplar vermek yerine detaylı açıklamalar yapacaktır”, diye ekliyor Williams.

Boş günlerinde neler yapmayı seversin?

Ne tür müzikle ilgileniyorsunuz?

Yaptığın en iyi tatil hangisiydi ve neden?

Seyahat listende sıradaki yer neresi ve neden?

Hobilerin neler ve onlarla nasıl tanıştın?

Büyürken en sevdiğiniz yaş hangisiydi?

En son ne okudunuz?

Daha çok dışa dönük mü yoksa içe dönük mü olduğunu söylersiniz?

Art arda izlediğin son TV programı neydi?

Podcast sever misin yoksa sadece müzik mi dinlersin

Favori bir tatil türün var mı? Neden?

Ömrünüzün geri kalanında tek bir yemek yiyecek olsaydın, bu ne olurdu?

Sinemaya gitmeyi sever misin yoksa evde izlemeyi mi tercih edersin?

İtiraf etmeye utandığın bir zevkin var mı?

İlk bir ünlüye aşık olduğunda kaç yaşındaydın ve bu kimdi?

Gününüzü anında iyileştirebilecek bir şey nedir?

Evcil hayvanın var mı?

En sevdiğin öğün hangisi: kahvaltı mı, öğlen yemeği mi yoksa akşam yemeği mi?

Hangi şarkı seni her zaman dans pistine çıkarır?

Hangi etkinlik seni anında sakinleştirir?

Senin için ideal bir doğum günü nasıl olmalı?

İşe gidip gelirken ne yaparsın?

En sevdiğin mevsim hangisi ve neden?

En çok kullandığın telefon uygulaması nedir?

Yemek yapmayı mı yoksa sipariş vermeyi mi tercih edersin?

En sevdiğin tahta oyunu nedir?

Kahveni nasıl seversin?

En değerli varlığınız ne ve neden?

Piyangoyu kazansan yapacağın ilk şey ne olurdu?

Yalnızken zamanını nasıl geçirmekten hoşlanırsın?

Gittiğin en iyi konser hangisiydi?

Favori bir egzersiz türün var mı?

Tutkulu olduğun konular var mı?

En sevdiğin içerik türü nedir (korku, bilim kurgu, romantik komedi vb.)?

Günlük rutininin önemli bir parçası nedir?

Şimdiye kadar aldığın en kötü hediye nedir ve bu konuda ne yaptın?

Seni güldürmeyi asla başaramayan bir olay ya da kişi var mı?

Grup etkinliklerini mi seversin yoksa yalnız vakit geçirmeyi mi?

İdeal ilk buluşman nedir?

Mükemmel bir gün senin için nasıl olurdu?

Koleksiyon yapıyor musun?

Şimdiye kadar aldığın en iyi hediye nedir ve neden?

Mükemmel bir yemek senin için ne demek?

En sevdiğin podcast nedir?

Kariyer

Sevsin ya da sevmesin, çoğu insan ofislerde ve iş yerlerinde zaman ve enerji harcıyor. Birini daha iyi tanımak adına kariyerleri ve memnuniyetleri hakkında sorular sormanın iyi bir fikir olduğunu söylüyor Hendrix.

Yalnızca karşındaki kişinin dürüstlüğüne karşılık vermen gerektiğini unutma. “İlk etkileşimler karşındaki kişinin seni tanımaya devam etmek isteyip istemediğini belirler. Aynı şekilde sorular cevaplamaya da hazır olmalısın” diyor Williams.

Asla yapmam dediğin bir iş var mı?

İşten eve gelince ilk ne yaparsın?

Kariyerinde sana ilham veren bir şey ya da biri var mı?

İşten izin almaya nasıl yaklaşıyorsun?

Sektörün hakkında dışarıdan birinin bilemeyeceği bir şey nedir?

İş yerinde bir sabah rutinin var mı? Eğer öyleyse, ne?

Evden çalışabiliyor musun ve öyleyse bundan zevk alıyor musun?

Tüm iş arkadaşlarınızla iyi geçiniyor musun?

Şu anki işinle ilgili en sevdiğin şey nedir?

İşinle ilgili seni en çok rahatsız eden şey ne?

En gurur duyduğun kariyer anın neydi?

Bundan sonra kariyerinde nasıl bir rol üstlenmek istersin?

Daha çok "yaşamak için çalış" mı yoksa "çalışmak için yaşa" tipinde bir insan mısın?

İşin seni mutlu ve tatmin olmuş hissettiriyor mu?

10 yaşındaki halin şimdi yaptığın işe nasıl tepki verirdi?

İlk işinile ilgili en çok neyi hatırlıyorsun?

Çalışmaya başladığında kaç yaşındaydın?

Şimdiye kadar yaptığın en kötü iş nedir?

Şu anki çalışma alanınla ilgilenmeni sağlayan şey neydi?

Hiç bir ek işin oldu mu veya sahip olmayı düşündün mü?

Şimdiye kadar kariyerinde verdiğin en iyi karar nedir?

Şimdiye kadar kariyerinde verdiğin en kötü karar nedir?

Network kurma konusunda kendini iyi görüyor musun?

Genç haline hangi kariyer tavsiyesini verirdin?

"Beş yıllık bir plana" sahip olmaya inanıyor musun?

Ne zaman "başardığını" bileceksin?

Emekli olmayı dört gözle mi bekliyorsun, yoksa mümkün olduğunca uzun süre çalışmayı mı planlıyorsun?

Daha önce hiç imposter sendromu yaşadın mı?

Bir patronda aradığın özellikler nelerdir?

Bir iş mentorun var mı? Yoksa bir tane edinmeyi düşünür müsün?

Kariyerinle ilgili olarak seni en çok heyecanlandıran şey nedir?

İş çıkışı happy hour’a katılır mısın?

Kariyerinde kendini nasıl motive ediyorsun?

Mevcut işine başladığında, seni en çok ne şaşırttı?

İşte bir hata yaptıktan sonra kendinizi nasıl toparlıyorsunuz?

İş stresiyle nasıl başa çıkıyorsun?

Gelecek yıl işle ilgili olarak gerçekleştirmek istediğin bir şey nedir?

Kariyer seçimine en büyük etki eden kişi kimdi?

Ailen kariyerin hakkında ne düşünüyor?

Her şeyi tekrar yapma şansın olsa, aynı kariyeri mi izlerdin?

İş rutinin değişken mi, yoksa her gün/her hafta aynı mı?

Genellikle işe ne giyiyorsun?

Hiç iş için taşınmak zorunda kaldın mı?

İşin gerektirirse taşınır mısın?

Daha önce hiç bir iş gezisine çıktın mı?

Kariyer engelleriyle nasıl başa çıkıyorsun?

Aile

Birini daha yakından tanımanın en iyi yolu ne mi?

Aile

Sevdiği insanlar hakkında konuşmak. Hendrick’e göre “Karşınızdakinin yakınlarıyla ilgili sorular sormak, ortaya hikayeler çıkarır. Böylelikle bir bağ kurar ve daha görünür hissedersiniz”.

Ailenle ne kadar zaman geçiriyorsun?

·En çok kiminle zaman geçirmeyi seviyorsun ve neden?

Hangi aile üyesi en iyi yemek yapıyor?

Ailen hakkındaki düşüncelerin yıllar içinde nasıl değişti?

Eğer ailenle yakınsan, onlardan uzakta zaman geçirmenin en zor kısmı nedir?

Daha büyük bir ailen olsun ister miydin, yoksa şu anki boyutuyla mutlu musun?

Hangi aile üyesi üzerinde en büyük etkiyi bıraktı?

Büyük ebeveynlerinle ilgili en sevdiğin hikaye nedir?

Hiç soy ağacı çıkarttın mı?

Çocukken ailenle yakın mıydın?

Ailen içinde sana kendini en güvende hissettiren kim?

Kendi aileni kurmak istiyor musun?

Eğer aile üyelerinle ilişkini değiştirebilseydin, kiminle ve neden değiştirirdin?

Büyürken en küçük/en büyük/orta/tek çocuk olarak büyümek nasıldı?

En sevdiğin aile anın ne?

Geçmişte farklı bir şekilde yetiştirilmiş olmayı ister miydin?

Aile üyelerinden sana verilmiş en iyi tavsiye neydi?

Daha çok kardeşin olsun ister miydin? Eğer öyleyse, neden?

Ebeveynlerinden hiçbir şeyi gizledin mi ya da yalan söyledin mi?

Ailenle en çok nasıl zaman geçirmeyi seversin?

Aileni sevdiğini nasıl gösterirsin?

En sevdiğin aile geleneğin nedir?

Ailenle geçirdiğin en önemli tatil hangisi ve neden?

Ailenin öğrense şaşıracakları bir şey var mı?

Aile üyelerin içinde en çok kiminle iç dünyanı paylaşırsın?

Aile üyeleri arasındaki tartışmalarla nasıl başa çıkarsın?

Eğer çocukların varsa, onları nasıl yetiştirmek istersin?

Hangisi daha önemli: aile mi, yoksa arkadaşlar mı?

Ailen gibi saydığın arkadaşların var mı?

Akrabalarınla hangi fiziksel özellikleri paylaşıyorsun?

Aile üyelerin çocukken sana hangi masalları anlatırdı?

Ebeveynlerin (ve/veya büyük ebeveynlerin) nasıl tanıştı?

Ailenle gurur duymanı sağlayan nedir?

Aileni her zaman bir araya getirebilecek olan nedir?

Ailen içinde adını paylaştığın biri var mı?

Ailenle birlikte yapmayı sevdiğin etkinlikler nelerdir?

Çocukken ailenle birlikte yapmaktan keyif aldığın etkinlikler nelerdi?

Evliysen, kayınvaliden ve kayınpederinle yakın mısın?

Eğer evlat edinildiysen, biyolojik akrabalarından hiçbiriyle tanıştın mı?

Geçmişte atalarınla tanışmak için zamanda geri gitmeyi mi, yoksa torunlarınla buluşmak için geleceğe gitmeyi mi tercih ederdin?

Değerler

Hendrix’e göre: “Birinin değerlerini öğrenmek, o kişinin kullanım kılavuzunu okumak gibidir. Sıradan gibi görünen sorularla bile bir kişinin değerleri hakkında bilgi sahibi olabilirsin. Örneğin bir sunum esnasında onları neyin motive ettiği bile bir rehberdir.”

Orbuch ise: “"Birinin yaşam felsefesini öğrenerek, onların gerçek özüne, hayatlarını nasıl yaşadıklarına ve eylemlerini neyin yönlendirdiğine ulaşabilirsiniz" diye ekliyor.

Tabii ki de bunu direkt “Nelere değer verirsin?” şeklinde sormamalısın!

Birini iyi bir insan yapan şey nedir?

İlk görüşte aşka inanıyor musun?

Başkalarına karşı nasıl nazik olursun?

Ruh eşlerine inanıyor musun?

Bir arkadaşlıkta ne ararsın?

Zamanın keyifle geçirdiğin hiçbir zaman boşa gitmez diye mi düşünüyorsun?

Hayatta hangi dersleri zor yoldan öğrenmek zorunda kaldın?

Sana ait olan şeyin seni asla kaçırmayacağına inanıyor musun?

Gerçek aşkı hiç yaşadın mı, yaşadıysan nasıl anladın?

Bir ilişkide asla geçemeyeceğin bir sınır var mı?

Eğer sadece bir duyun olabilseydi (işitme, dokunma, görme, vs.), hangisini isterdin?

Huzur içinde hissetmeni sağlayan bir şey nedir?

Kendini en başarılı hissettiğin an ne?

Hoşlanmadığın bir işte daha fazla para kazanmak mı, yoksa sevdiğin bir işte daha az para kazanmak mı isterdin?

Kişilik özelliklerinden en çok hangisiyle gurur duyuyorsun?

Bir partnerde ve/veya arkadaşta ilk baktığın şey nedir?

Hayatında bir tavsiyeye veya prensibe uyar mısın?

Birisi senin güvenini nasıl kazanabilir?

Birisi senin güvenini nasıl kaybedebilir?

Birisi sana duygularını inciterek mi yoksa seni koruyarak yalan söylemesini mi tercih edersin?

Elini şıklattığında dünya daha iyi hale gelecek desem, ne yapardın?

Astrolojiye inanıyor musun? Neden?

Hiç bir arkadaşını kaybettin mi? Eğer öyleyse, ne oldu?

(Gelecekteki) çocuğuna sadece bir şey öğretebilseydin, ne olurdu?

Hayatında yaptığın en korkutucu şey neydi ve neden yaptın?

İkinci şanslara inanıyor musun?

Haberleri nereden takip ediyorsun?

En büyük mantıksız korkun nedir?

Sosyal medyada aktif misin, yoksa daha gizemli olmayı mı tercih ediyorsun?

Başarıyı nasıl tanımlıyorsun?

Organ bağışçısı mısın ve bu kararı nasıl aldın?

Her gün seni korkutan bir şey yapmanın iyi olduğunu düşünür müsün?

Ölümden sonra ne olduğuna dair herhangi bir düşüncen var mı, yoksa düşünmüyor musun?

Birisi seninle hiçbir zaman geçmemesi gereken bir çizgiyi aşarsa ne olur?

Güzelliği nasıl tanımlarsın?

Başka gezegenlerde yaşam olduğuna inanıyor musun?

Fikrinle uyuşmayan biriyle nasıl etkileşimde bulunursun?

Kendine iyi bakmak senin için nasıl görünüyor?

Sevgi dilin nedir?

Vazgeçemeyeceğin bir şey nedir ve neden?

Çalışma etiğini nasıl tanımlarsın?

Optimist misin, yoksa pesimist misin?

Bir introvert misin, ekstrovert misin, yoksa her ikisinin arası mı (ambivert)?

Hayaller

“Bu sorularla insanların ne ile motive olduğunu anlayabiliyorsunuz” diyor Orbuch. “Her gün onları yataktan kaldıran şey ne? Gün içinde ne düşünüyor ve hayalini kuruyorlar? Birinin hayallerini öğrendiğinizde yakınlaşırsınız.”

Rüyalarımızın gizli anlamları olduğunu düşünüyor musun?

Pes etmek istediğinde, seni ne motive ediyor?

Herhangi bir mottoya göre mi yaşıyorsun?

Bir "hayır"ı bir "evet"e nasıl dönüştürürsün?

Hayallerini gerçekleştirmede yardım kabul etmek senin için kolay mı?

Şu an yaptığın şey dışında başka bir şey yapma imkanın olsaydı, ne yapardın?

Geçen yıl yapmadığına pişman olduğun bir şey var mı?

Hayat listende (bucket list) neler var?

Sınırsız paraya sahip olsaydın, kendi işini kurar mıydın?

Bugünün son günün olduğunu öğrensen, ne yapardın?

Dünyanın herhangi bir yerinde yaşama imkanın olsaydı, nerede yaşardın?

Hayatında bir anı tekrar yaşama imkanın olsaydı, hangisi olurdu?

Eğer ölümsüz olma şansın olsaydı, bunu kabul eder miydin?

Tarihte ünlü bir kişiyle bir gün geçirme imkanın olsaydı, kimle olmak isterdin?

Eğer zaman yolculuğu yapabilseydin, ne zaman ve nereye gitmek isterdin?

Tüm hayallerini gerçekleştireceğini düşünüyor musun?

Sihirli bir şekilde ünlü olma şansın olsa, bunu ister miydin?

Bir cin sana üç dilek hakkı verseydi, onlar ne olurdu?

Hayattaki en yüksek önceliğin nedir?

İdeal yaşamını yaşamanı engelleyen bir şey var mı?

Hayallerine ulaşmak için attığın adımlar nelerdir, var mı?

Küçük bir çocukken hangi hayallerin vardı?

Başarısız olamayacağını bildiğin bir şey yapacak olsan, ne yapardın?

Hayallerin zamanla nasıl değişti?

Alışılmadık sorular

Bazen garip sorular, bir kişi hakkında en ilginç şeyleri öğrenmenize izin verir. Orbuch, "Olağandışı sorular, bir kişinin çeşitli, benzersiz ve özel niteliklerini görmenize olanak tanır; yanıtları size, onları neyin harekete geçirdiğine dair kişisel bilgiler verir" diyor. "Bu sorular ayrıca tipik olarak diğer kişinin gerçekten bir şeyler düşünmesini sağlar."

Yine de sınırı aşmamakta fayda var. "Cinsel nitelikteki soruları erken sorarken dikkatli olun" diye tavsiye ediyor. Aynısı bir kişinin mali durumuyla ilgili herhangi bir soru için de geçerlidir, örneğin nafaka, borç ve kredi puanı ile ilgili sorular oldukça hassas olabilir.”

Hayaletlere inanıyor musun? (Bonus soru: Eğer inanıyorsan, hayaletlerden korkar mısın?)

Herhangi bir özel yeteneğin var mı?

Bir zombi kıyametinde planın nedir?

İtalik yazı yazabilir misin?

Bir filmde yaşayabilseydin, hangisi olurdu ve neden?

"Kimse izlemiyormuş gibi dans et" dediğin şarkın hangisi?

Duşta şarkı söyler misin?

Karaoke olarak söylemeyi en çok sevdiğin şarkı hangisi?

Bir uçuş öncesinde havaalanına kaç saat önce varırsın?

Eğer süper gücün olabilseydi, ne olmasını isterdin?

Bir sonraki hayatında bir hayvan olarak geri dönecek olsan, hangi hayvan olurdun?

Anılarını bir kitaba dönüştürseydin ismi ne olurdu?

Sabahları ilk yaptığın şey nedir?

Geceleri en son yaptığın şey nedir?

Herhangi bir komplo teorisine inanıyor musun (yargılamadan)?

Mükemmel bir buluşma (takvim yılından) senin için nasıl olurdu?

Bir partide başkaları seni nerede bulabilir?

Duşta bacaklarını yıkar mısın?

Hayatın bir film olsa seni kim canlandırırdı?

Herhangi bir alerjin var mı?

Hafızana güveniyor musun?

En çok hangi kurgusal karaktere benzersin?

Bir filmin ortasında çıkmana neden olacak şey nedir?

En son ne zaman ağladın ve neden?

Sıradan bir konuyla ilgili en tartışmalı fikrin nedir?

Herhangi bir ünlüyü fanatikçe destekler misin?

Gece yarısı en çok yemeyi sevdiğin abur cubur nedir?

Yalnızken yaptığın en tuhaf şey nedir?

Sürekli tekrarlayan rüyaların var mı?

Girdiğin en kötü tartışma neydi?

Modern sanat hakkındaki düşüncen nedir?

Giydiğin en tuhaf kıyafet hangisiydi?

Sihirli bir şekilde bulaşıklarının mı kıyafetlerinin mi temizlenmesini tercih ederdin?

Kendinle ilgili en sevdiğin hikaye nedir?

Kendinde değiştirmek istediğin bir şey var mı? Varsa, ne ve neden?

Herhangi bir şeye dair batıl inançların var mı?

Buzdolabın genellikle nasıl görünüyor?

Planları önceden yapmayı mı yoksa şeyleri daha spontane bir şekilde mi yapmayı tercih edersin?

Mağaza mağaza dolaşmak için nereyi tercih edersin?

Geri kalan hayatında sadece bir renk giymek zorunda olsan, hangi renk olurdu?

En değerli eşyan nedir?

Ünlü biriyle yaşadığın en tuhaf karşılaşma neydi?

En kötü saç kesimin neydi?

En sevdiğin koku hangisi?

Süper kahraman mı yoksa kötü adam mı olmak isterdin?

Süper kahraman veya kötü adam olma öykün ne olurdu?

Hangi ünlüye benzediğini düşünüyorsun?

Tam şu an bir şeyde uzman olabilseydin, bu ne olurdu ve neden?

En az sevdiğin ev işi nedir?

Acil durumda kiminle iletişime geçiyorsun?

Araba kullanabiliyor musun? Eğer öyleyse, nasıl bir sürücüsün?

En niş Spotify çalma listesinin başlığı ne?

Gittiğin en kötü buluşma neydi?

Şanslı çıkarsan, tüm parayla ne yapardın?

Şu anda herhangi bir şey sahip olmak istersen, ne olurdu?

Şu anda herhangi bir yerde olmak istersen, neresi olurdu?

“Biriyle kişisel bir bilgi paylaştığınız anda aranızda bir yakınlık oluşmaya başlar. Bu yüzden gardını indir ve derin sorular sormaktan korkma!” diyor Orbuch.