Sevgiliniz sizi aldatıyor mu? Aldatıldığınızdan şüpheleniyorsanız işte aldatıldığınızın 30 işareti!
Yoksa aldatıldığınızdan mı şüpheleniyorsunuz? İlişkinizde partnerinizin fark etmeden yaptığı bazı hareketler, sizi aldatıyor olabileceğinin sinyallerini verebilir. Eğer aldatıldığınızdan şüpheleniyorsanız, bu 30 işarete dikkat edin!
- İhtiyaçlarınız konusunda her zamankinden daha dikkatli ise bu suçluluk duygusundan kaynaklanıyor olabilir. Zaman ilerledikçe ilgisi ve dikkati azalacaktır.
- Çok fazla hediye alıyorsa bunlar 'suçluluk' hediyeleri olabilir. Tabii partnerinizin rutin hediyelerinden bahsetmiyoruz. Her zamankinden daha sık ve pahalı şeylerle sizi iyi hissettirmeye çalışması...
- Bir şeylerin doğru olmadığını hissediyorsanız bu hissi takip edin. Kendinizi gerçeğe kör etmeyin, şüpheli hareketlerinin veya değişen rutinlerinin izini sürün.
- Sürekli sizinle kavga ediyorsa bu sizden kaçıp başkasına sarılmaya gittiğinin göstergesi olabilir. Aynı zamanda bunu size karşı hissettiği karmaşık duyguların sonucu olarak değerlendirebilirsiniz.
- Her kavgada ilişkinizin bittiğini ya da bitebileceğini söylüyorsa, bu kenarda bir yedeğinin olduğunun bu yüzden yelkenleri çabucak suya indirebildiğinin göstergesi olabilir.
- Ani duygu değişimleri yaşıyorsa, belki de beraber olduğu diğer insanla sorunlarını sizinle olan ilişkinize taşıdığının habercisi olabilir.
- Sizinle iletişim kurmaktan kaçınıyor size soğuk tavırlarda bulunuyorsa...
- Dinlediği müziklerde radikal değişiklikler seziyorsanız... Şarkılar ne de olsa insanın ruh halinin habercisidir değil mi? Dinlediği şarkıların sözlerine odaklanmak işinize yarayabilir.
- Öz saygısı olmayan birisiyse, aldatma potansiyeli yüksektir. Güvensiz bir birey genellikle ihtiyaçları karşılanmadığında bunu karşılayabilecek başka insanlar arar.
- Spesifik olarak birini veya bir tiplemeyi çok fazla eleştiriyorsa bu belki de size, ilgisini çektiği birinin aslında ilgisini çekmediğini düşündürme çabası olabilir.
- Bir zamanlar sizde çekici bulduğu bir şeyi artık eleştiriyorsa, belki de kendini sizden soğutmaya çalışıyordur.
- Yorumlarınıza, zararsız olanlara, bile alınmaya başlamışsa...
- Size, sizle ilgili şeylere veya ev ortamınıza bir anda ilgi duymayı bırakıp sizi sık sık yalnız bırakıyorsa, belki de gitmek istediği başka bir yer olabilir?
- Önceden açık olan kapılar artık kapanmaya başladıysa bu size artık mahremini açmak istemediğinin göstergesidir. Mesela bunun en sık örneği banyo kapısıdır. Uzun süreli ilişkilerde olan çiftler, sevgilileri yakınlarda olsalar bile banyo kapılarını genellikle açık bırakırlar. İlişkiler geliştikçe, aldatan eşler banyo kapılarını kapatarak kendilerini eşlerinden fiziksel ve psikolojik olarak uzaklaştırırlar.
- Size iltifat etmeyi bırakıp artık yüzünüze eskisi kadar sık bakmayan bir sevgiliniz varsa, bu başkalarına iltifat ettiğinin habercisi olabilir.
- Genelde aldatan kişiler "seni seviyorum" demeyi keserler. Bunun sebebi de kendilerini kötü hissetmeleridir.
- Onun için iyi bir şey veya jest yaptığınızda kendisini kötü hissediyor ve "ne gerek vardı" gibi cümleler kuruyorsa... Bunun sebebi aldatan kişinin, siz ona iyi davrandıkça kendisini yaptıklarından ötürü kötü hissetmesidir.
- Elinde hiçbir kanıtı olmadığı halde sizi "aldatan kişi" olarak suçluyorsa... Ne de olsa kişi kendinden bilir işi değil mi?
- Sizinle zaman geçirmektense, arkadaşları ile daha fazla zaman geçirmeyi tercih etmeye başlamışsa...
- İlişkinizin geleceği hakkında konuşmuyorsa ve bu konulardan kaçınıyorsa bu zaten ilişkinize bakış açısını gözler önüne sermiş oluyor.
- Sevecen biri olmayı bıraktıysa, çünkü aslında sizin ondan ayrılmanız için çabalamaya başlamıştır...
- Sizinle sevişmek veya vakit geçirmektense televizyon izlemeyi, kitap okumayı tercih ediyorsa, bunu zaten yaptığı başka birisi olduğundan sizden kaçıyor olabilir.
- Sık sık karşı cinsten bir arkadaşının, komşusunun, iş arkadaşının problemleri hakkında konuşmaya başladıysa...
- Her zamanki konuşmasının dışında yeni kalıplarla konuşmaya başladıysa, belki de bu diğer kişiden öğrendiği yeni kelimeler, jargonlar olabilir...
- Duygusal olarak size mesafeli ve soğuksa size karşı bir duvar örmek istiyor olabilir. Sanırım bu biraz 'utanç duvarı' oluyor...
- Eskiden sorunsuz olan cinsel hayatınız sırasında şimdilerde sürekli dikkati dağılıyor ve bir anda ilgisini kaybediyorsa, aldattığına dair çok önemli bir sinyal olabilir.
- Uyandığında şaşkın ya da afallamış görünüyorsa, bu hangi sevgilisinin yanında uyandığını bilememenin şaşkınlığı olabilir.
- Arkadaşlarınızın veya ailenizin sesine kulak verin! Eğer siz farkında olmasanız bile yakın çevreniz size aranızda "bir sorun olup olmadığını" soruyorsa, siz de bunu oturup bir düşünün.
- Normal sorularınızı "sorgu" olarak algılayıp, onu neden kontrol ettiğinizi sormaya başlamışsa, belki de kendisinin yakalandığından şüphelenmeye başlamıştır ve sizi yokluyordur.
- Uyku düzeninde uyku süresi, kabuslar, pozisyonlar gibi önemli değişiklikler varsa, belki de başka birinin düzenine ayak uydurduğunun göstergesi olabilir...
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