Acun Ilıcalı, Survivor'ın bir yıllık maliyetini açıkladı: Bir sezonluk maliyeti 12-13 milyon dolar, korkunç bir maliyet var ortada

Acun Ilıcalı, önceki gün Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında canlı yayın konuğu oldu. Sahibi olduğu TV8'de Survivor All Star 2024 ile ekranlara gelmeye hazırlanan ünlü televizyoncu, Survivor ile ilgili bazı sorulara da yanıt verdi.

"KENDİ SPORUMUZU YARATTIK"

Ünlü televizyoncu, "Bu insanların altı ay boyunca aç sefil şekilde yarışmaları biraz fazla değil mi?" sorusunu yanıtladı.

Dünyadaki en zor Survivor'ı biz çekiyoruz. Süre uzun gibi duruyor ama Survivor sportif bir şov aslında. Bir futbol sezonu gibi düşünün. Futbol sezonu nasıl dokuz ay sürüyorsa, Survivor da altı ay sürüyor. Kendi sporumuzu yarattık diyebiliriz. Dünyada böyle bir Survivor uygulaması yok. yarışmacıların haftalık erzak dışında yemekleri bile kendileri kazanması gerekiyor. Elenmemek üzerine kurulan bir sistem var.

"KORKUNÇ BİR MALİYET"

Survivor'un bir sezonluk maliyeti hakkında konuşan Ilıcalı, "Evet, televizyonculuk açısından altı ay uzun bir süre gibi duruyor ama buna biraz Türkiye'nin televizyonculuk sistemi diyebiliriz. Diziler normalde 45-60 dakika, bizde 130 dakika. Asıl sebep ise Survivor'ın bir sezonluk maliyeti 12-13 milyon dolar. Korkunç bir maliyet var ortada" ifadelerini kullandı.

"15 GÜN YETMEZ"

54 yaşındaki yapımcı, "Bu kadar yüksek maliyetli bir prodüksiyon yapabilmemiz için sürenin uzun olması gerekiyor. 15 günde bu karşılanamaz. Bu uzun süreye güzel ve kaliteli bir program yapabilmek için gereklilik olarak da bakabiliriz" şeklinde konuştu.