Amber Heard ve Johnny Depp'in davasında sona yaklaşıyoruz! Dikkat çeken detaylar...

Amber Heard ve Johnny Depp davası dolu dizgin devam ediyor. Tarafların attıkları iddialara karşılık yalanlama haberleri de ortaya bir bir çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda Johnny Depp, söz alırken davanın bitmesine doğru da Amber Heard kendi tarafını konuştu. Peki hangi taraf haklı? Hangi taraf yalan söylüyor? Hangi olaylar çarpıcı gelişmelere sebep oldu? Sona yaklaşılan davada tüm göze çarpan olaylar...

AMBER HEARD'ÜN YAPTIĞI BAĞIŞLAR YALAN ÇIKTI

Davada konuşulan konuların en göze çarpıcı olayı Amber Heard'ün bağış yapacağına dair yalanın ortaya çıkması oldu. Amber Heard, Johnny Depp’ten boşanırken alacağı 7 milyon dolar tazminatı ACLU (Amerikan Sivil Özgürlük Birliği) kurumuna bağışlayacağını söylemişti. Ancak, Heard verdiği ifadede Depp’in kendisine açtığı 50 milyon dolarlık karalama davası sebebiyle 3.5 milyon dolarını kuruma vermediğini itiraf etti. Kurum adına açıklama yapan Dougherty, söz verilen 3,5 milyon doların tamamının asla ödenmediğini ve Heard adına alınan bağışların yarısının Elon Musk'tan geldiğine inandıklarını söyledi. Daha önceki bir televizyon programında bağış yaptığını söyleyen Heard, davada bağış yapacağını taahhüt ettiğini söyledi. Johnny Depp'in avukatı Vazquez ise bu yalanı ortaya çıkardı. Amber Heard, katıldığı bir radyo programında da parayı bağışladığını söylemişti. Sorguda ise "taahhüt ettim" dedi. Avukat Vazquez, bağışlamak ile taahhüt etmenin farklı şeyler olduğunu, açıklamalarında bağışlamak kelimesini kullandığını şimdi ise taahhüt etmek kelimesini seçip "Taahhüt etmek ile bağışlamayı eş anlamlı olarak kullanıyorum" açıklaması hayal kırıklığı yarattı. Televizyon programında bağış yaptığını söylediği de yalanlanmış oldu.

JOHNNY DEPP, BURNUMU KIRDI

Amber Heard, davada Johnny Depp'in şiddet uyguladığından ve kendisinin burnunu kırdığından söz etti. Fakat Amber Heard'ün herhangi bir doktora burun kırığı tedavisi için başvurmadığı ortaya çıktı. Ayrıca, burnunu kırıldığını söylediği günden sonra Amber Heard'ün, Met Gala'ya katıldığı da ortaya çıktı. Sorguda Met Gala'da çekilen flash altındaki fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda Amber Heard'ün burnu bir gece önce kırılmış gibi görünmüyordu. Amber Heard "Kırıldığını sanmıştım" demek zorunda kaldı sorguda.

Amber Heard, Aralık 2015'te James Corden'ın talk show'una çıkmadan önceki gece, eski kocası Johnny Depp'in kendisine kafa attığını ve bir yastıkla boğmaya çalıştığını iddia etmişti. Çarşamba günü çapraz sorguda, Bayan Inglessis (Amber Heard'ün makyaj sanatçısı) Depp'in fiziksel olarak saldırdığına hiç tanık olmadığını belirtti. Ayrıca katıldığı James Corden gece şovunda da yara izine dair bir şeyin olmadığı iddiası ortaya atıldı.

AMBER HEARD, JOHNNY DEPP'E EŞEK ŞAKASI YAPMAK İSTEDİ

Johnny Depp, davada Amber Heard'ün kendi yattığı tarafa dışkısını bıraktığını açıkladı. Amber Heard başta bunun köpeklerinin dışkısı olarak nitelendirse de Johnny Depp konuya ilişkin şunları söyledi: 'O köpeklerle yaşadım, pisliklerini topladım. Kaka onlara ait değildi.' Aktörün korumalarından biri olan Jenkins'e göre Heard, Depp'le giriştiği şiddetli kavganın ardından aktörle paylaştığı yatakta dışkıyı gördüğünü söyledi. Koruma, Heard'ün bunu "korkunç bir eşek şakası" diye tanımladığını söyledi.

AMBER HEARD'ÜN AQUAMAN ÇIKMAZI

Johnny Depp, Amber Heard'ün, Aquaman filminde rol almasında yardımcı olduğunu açıkladı. Depp,"Warner Bros. ile çok filmli bir anlaşmam vardı, bu yüzden birlikte iş yapıyorduk, bu yüzden bu insanları tanıyordum - onlarla konuşup konuşamayacağımı sordu..." dedi. "... Bir telefon görüşmesi yaptım ve Warner yöneticisiyle konuştum ve sonuç olarak o işi ona ayarladım..." dedi. Ancak Amber Heard, mahkemedeki ifadesinde, Warner Bros'un başlangıçta kendisini devam filminde istemediğini ama filmde yer alabilmek için çok savaştığını belirtti ve sonuçta kendisine sunulan ilk senaryo taslaklarına kıyasla, rolünün çok kısaltılmış olduğunu ve önemli aksiyon sahnelerinin filmden çıkartılmış olduğunu söyledi. Ayrıca iddialara göre Amber Heard'ün filmde yer alamamasıyla ilgili bir kampanya bile başlatılmış.

JOHNNY DEPP, AMBER HEARD'ÜN GÖZLERİNE BAKMIYOR

Devam eden davada bir diğer dikkat çeken nokta ise Johnny Depp'in, Amber Heard'e bakmaması oldu. Oyuncunun avukatı, bu durumun niye olduğunu bir ses kaydı ile açıkladı. 58 yaşındaki Depp’in avukatı Camille Vasquez, duruşma sırasında Amber Heard’e, “Aktörün neden dönüp size bakmadığını biliyorsunuz, değil mi?” diye sordu. Bunu fark etmediğini belirten Heard, "Ben ona pek çok kez baktım, evet bana neden bakmadığını biliyorum." dedi. Depp’in avukatı aldığı cevap sonrası “Size gözlerini bir daha asla göremeyeceğinize dair söz verdi. Bu doğru mu?” diye sordu. Heard ise, “Bunu söyleyip söylemediğini hatırlamıyorum,” şeklinde bir yanıt verdi. Depp’in avukatı daha sonra, çiftin boşanmadan önce birbirlerini son kez gördüğü anlardan birinin ses kaydını dinletti. Ses kaydında Heard, “Lütfen sadece sana sarılmak istiyorum,” diyor ancak Depp, “Hayır, gözlerimi bir daha görmeyeceksin,” cevabını veriyor. Buna rağmen Heard, Depp’in kendisine bakmaya yüzü olmadığını iddia ederek, "Bana bakamıyor" dedi. O anlarda Johnny Depp'in gülerek yanında yer alan diğer avukatına "Ona bakmak istemiyorum ki" dediği görüldü.

DAVANIN SON ANLARI

Son zamanlarda en çok merak uyandan davalardan biri olan Johnny Depp ve Amber Heard davası 11 Nisan'da başladı. Çekişmeli geçen dava sona yaklaşıyor. Tüm yakınlarının ve ilişkilerine tanık olan herkesin ifadesi alındı. Davada pek çok çarpıcı olaylarada tanık olundu. Taraflar kendilerini tüm gerçekliğiyle açıkladılar şimdi ise karar jüri heyetinde. Eğer jüri üyeleri karar konusunda bir uzlaşıya varamazsa, önümüzdeki hafta salı günü yeniden bir araya gelecek. Peki davanın sonunda ne olacak? Kazanan taraf kim olacak? Tüm gelişmeleriyle takipte kalacağız...