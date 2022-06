Britney Spears ve Sam Asghari evlendi! Eski kocası Britney Spears'ın düğününü bastı

Britney Spears, altı aydan biraz fazla bir süredir özgürlüğünün tadını çıkarıyor! Bu özgürlüğünü hem bir çocuk haberiyle hem de düğün haberiyle taçlandırdı. Ne yazık ki geçtiğimiz günlerde bebeğini kaybettiğini düşük haberi ile duyuran Spears, yeniden güzel bir haberle sevenlerini mutlu etti! Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile dün Los Angeles'ta düzenlenen bir törenle evlendi. Düğüne sadece yakınlarının bulunduğu 60 kişi katıldı.

-Britney Spears'in üzücü haberine 'Britney Spears, bebeğini kaybetti' haberimizden okuyabilirsiniz.

Perşembe akşamı gerçekleşen törene; Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton ve Kathy Hilton dahil olmak üzere yaklaşık 60 konuk katıldı. Britney Spears'ın ailesinin çoğu, ebeveynleri ve kız kardeşi Jamie Lynn Spears da dahil olmak üzere düğüne davet edilmedi, ancak erkek kardeşi Bryan Spears düğüne katılan isimlerden oldu. Kaynaklara göre Spears, ünlü modacı Versace'nin bir elbisesini giydi ve kortejde yürürken Elvis Presley'nin "Can't Help Falling in Love" şarkısı çaldı.

DÜĞÜN OLAYSIZ BİTMEDİ

Britney'nin 2004'te sadece 55 saat evli kaldığı eski kocası Jason Alexander, mülke izinsiz girerek düğünü bozmaya çalıştı ve izinsiz girdiğini Instagram'da canlı olarak belgeledi. Kısa sürede güvenlik tarafından gözaltına alındı ​​ve polis tarafından tutuklandı.

Gözaltına alınan Alexander’ın polise “O benin ilk ve tek eşim. Düğünü durdurmak için geldim” dediği belirtildi.

EVLİLİK HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞLARDI

Sam Asghari daha önce Britney Spears ile öpüşürken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşmıştı. Fotoğrafta Britney Spears'ın yüzük parmağındaki yüzüğü göstererek: "Hayatlarımız gerçek bir peri masalı oldu. Anneler Günün kulu olsun ve yakında kraliçem olacaksın." , "Ayrıca büyük gün belirlendi! Ama ertesi güne kadar kimse bilmeyecek." şeklinde yazmıştı.