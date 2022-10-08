Brooklyn Beckham'ın eşine jestleri devam ediyor! Instagram profiline "Nicola'nın kocası" yazdı

Dünyaca ünlü çift David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz, geçtiğimiz Nisan ayında görkemli bir düğünle evlenmişti. Brooklyn Beckham; evlendikten sonra Nicola Anne Peltz'in soyadını da almıştı. Brooklyn'in bunu, eşine bir sevgi gösterisi olarak yaptığı belirtilmişti. Brooklyn Beckham'dan eşi için yeni hamle geldi.

"Nicola'nın kocası"

Brooklyn Beckham eşine yaptığı jestlere bir yenisini ekledi. Tüm yaşanan olayların ardından profiline "Nicola'nın kocası" yazısını ekledi. 27 yaşındaki Nicola da eşinin bu hamlesine kayıtsız kalmayarak, Instagram sayfasına "Brooklyn'in karısı" diye yazdı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Brooklyn, bu aşk sana fazla", "Brooklyn gibi birini bulup çekilin piyasadan", "Brookyln'i çok üzerler" gibi yorumlarda bulundu.

Eşinin soyadını dövme yaptırdı

Brooklyn, aynı zamanda elinin üzerine "Married" yani "evli" yazan bir dövme yaptırdı. Bununla yetinmeyip göğsüne de eşinin soyadı olan Peltz yazan başka bir dövme daha ekledi. Peltz ise, nişanlandıklarında Beckham'ın adını sırtına yazdırmıştı.

Birbirlerinin soyadını aldılar

Brooklyn'in aralarının serin olduğu ileri sürülen anne ve babası onun karısının soyadını almasını pek hoş karşılamadı iddialara göre. Hatta düğün paylaşımında Victoria Beckham, oğluyla gelininin bir fotoğrafına yer verip Bay ve Bayan Beckham diye yazdı. Yani oğlunun Peltz soyadını da aldığını belirtmedi.

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