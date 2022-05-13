Burcu Esmersoy bu yaz sonu evleneceğini açıkladı

Burcu Esmersoy, uzun süredir aşk yaşadığı kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile evlenceğini açıkladı.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Bir süredir kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşayan ünlü isim, geçtiğimiz aylarda ilk kez sevgilisiyle görüntülendi. Ardından bir açılışta yeni ilişkisi hakkında konuşan Esmersoy, "Kaçacağımız, sakladığımız hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi her şey. Anı yaşıyoruz şu an. Çocukcağızın yanında soru soruyorsunuz çekiniyorum tabii ama şimdi rahatlıkla cevap verebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

"BU YAZ SONU EVLENİYORUM"

Burcu Esmersoy katıldığı bir YouTube programında "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını vermişti. "Çok aşığım, her an evlenebilirim” şeklindeki açıklamaları hatırlatılınca, "Çok utandım biliyor musunuz? Siz soruyorsunuz cevap vermiyorum, orada çok hazırlıksız yakalandım. Çok mahcup oldum kendim de izlerken” dedi. Muhabirlerin bize özel bir haber borçlusunuz sözlerine Burcu Esmersoy, "Ne diyeyim, hadi söyliyeyim bu yaz sonu evleniyorum” şeklinde konuştu.