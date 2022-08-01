Burcu Özberk koronavirüse yakalandı: "Ben biraz ağır atlatıyorum"

Son Olarak Aşk Mantık İntikam isimli dizide yer alan güzel oyuncu Burcu Özberk, dizisi final yapınca soluğu tatilde almıştı. Endonezya’nın Bali Adası’nda tatil yapan Burcu Özberk, daha sonra yurda döndü. Şimdi ise Burcu Özberk’ten kötü haber geldi. Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı.

"Hiç koronaya yakalanmadım diye şaşırıyordum"

Sosyal medya sayfasından koronavirüs olduğunu duyuran Burcu Özberk, paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı: “Hiç koronaya yakalanmadım diye şaşırıyordum, testim pozitif çıktı. Ben biraz ağır atlatıyorum. Vakalar gerçekten artmış, kendinize dikkat edin.”