Çöpte bulunan 'Friends' senaryoları açık artırma ile satılacak

1994-2004 yılları arasında yayınlanan 'Friends', dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaştı. Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc'in başrollerini paylaştığı dizi, 10 sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitledi. Tüm zamanların sevilen dizilerinden biri olan Friends'in çöpte bulunan orijinal senaryoları 12 Ocak'ta açık artırmada satışa çıkarılacak.

"Senaryolara gerçek bir Friends hayranı sahip olmalı"

NTV'de yer alan habere göre dizinin 4. sezonu finaline ait olan iki orijinal senaryo, 1998 yılında Londra'da çöpe atılmış halde bulundu. Fountain Stüdyoları'nda bulunan senaryoların, "The One With Ross's Wedding" adlı bölümün birinci ve ikinci kısımlarına ait olduğu tahmin ediliyor.

Senaryoları çöpte bulan 60 yaşındaki bir çalışan, "Onlarla ne yapacağımı bilmiyordum. Bu yüzden ofisimdeki çekmeceme koydum. Hangi oyuncuya ait olabileceklerini merak ettiğimi hatırlıyorum. Senaryolara gerçek bir Friends hayranı sahip olmalı" dedi.

12 Ocak'ta açık artırmaya çıkacak olan senaryoların 600-800 sterline satılabileceği düşünülüyor.