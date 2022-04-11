David ve Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham sevgilisi Nicola Anne Peltz ile evlendi

Victoria-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham, milyarder Nelson Peltz’in kızı Nicola Anne Peltz ile Cumartesi akşamı evlendi. Düğüne ünlü isimler akın etti. Düğünle ilgili şaşırtan ayrıntılar ise hem evlilik sözleşmesi oldu hem de Brooklyn Beckham, evlendikten sonra eşinin soy adını kullanma kararı aldığı iddia ediliyor.

Cumartesi günü, Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, Palm Beach, Florida'da Peltz'in 1.6 milyar dolar servete sahip aile mülkünde yıldızlarla dolu bir törenle dünya evine girdiler. İddialara göre düğün 4 milyon dolara mal oldu. Tüm tören yahudi geleneklerine göre düzenlendi. Törende Brooklyn Beckham'ın kardeşleri 19 yaşındaki Romeo ile 16 yaşındaki Cruz sağdıç olarak katıldı. Beckham ailesinin en küçük çocukları Harper Seven ise gelinin nedimeleri arasında yer aldı.

300 misafir için 103 milyon dolarlık bileşikte üç büyük çadır kuruldu. Düğüne pek çok ünlü isim katıldı. Katılan yıldızlar arasında Eva Longoria, Serena Williams, Gordon Ramsay yer aldı. Eva Longoria, Instagram hesabından 'aşkı kutluyoruz' yazarak düğünde Victoria Beckham'ın markasından bir elbise giyindi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eva Longoria Baston (@evalongoria)'in paylaştığı bir gönderi

Peltz, moda evinin kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli tarafından tasarlanan özel bir Valentino elbisesi giyindi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltz)'in paylaştığı bir gönderi

Brookly Beckham ise Kim Jones imzalı özel bir Dior smokin giyindi. Ayrıca, Beckham, ceketine kayınvalidesi (Claudia Peltz) tarafından hediye edilen Anita Ko markalı bir elmas zincir taktı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör @brooklynbeckham'in paylaştığı bir gönderi

Brooklyn Beckham, Peltz'e, 11 Temmuz 2020'de evlilik teklifi ettiğini şu sözlerle Instagram'da duyurmuştu: "İki hafta önce ruh eşimden benimle evlenmesini istedim ve o evet dedi ben dünyanın en şanslı erkeğiyim. Bir gün en iyi koca ve en iyi baba olacağıma söz veriyorum. Seni seviyorum bebeğim"

Bu gönderiyi Instagram'da gör @brooklynbeckham'in paylaştığı bir gönderi

Bir başka Instagram gönderisinde ise 'Ben ve eşim 2022 için hazırız' başlıklı bir gönderi paylaşarak 2022'de evleneceklerinin sinyalini vermişti.

Brookly Beckham kız arkadaşına olan sevgisini her fotoğrafında açıkça gösteriyor.

DÜĞÜN YASAĞI

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, düğün fotoğraflarının yayın hakkı için Vogue dergisiyle anlaştı. Bu yüzden törende konukların cep telefonlarını kullanması ve çekim yapıp sosyal medyada paylaşması yasaklandı. Paparaziler sadece uzaktan görüntü alabildiler.

ŞAŞIRTAN KARAR

Metro adlı internet sitesinin haberine göre; Brooklyn Beckham, evlendikten sonra 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in soyadını da alacak. Yani törenden sonra artık Brooklyn Joseph Peltz Beckham olarak anılacak. Brooklyn'in bunu, eşine bir sevgi gösterisi olarak yapmayı planladığı belirtiliyor. Fakat Victoria Beckham'ın bu duruma Instagram paylaşımıyla tepki gösterdiği anlaşıldı. Brookly Beckham, Instagram paylaşımında geceden bir kare paylaşarak 'Bay ve Bayan Peltz Beckham' yazarken Victoria Beckham Brookly'nin ve Peltz'in düğünden bir fotoğrafını 'Bay ve Bayan Beckham' notuyla paylaştı.