Ed Sheeran: Kekemeliğimi Eminem dinleyerek yendim

Yeni albümünün tanıtımı için The Howard Stern Show'a konuk olan 32 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, çocukken kekeme olduğunu söyledi.

"Albümü devamlı dinleyip rap yapıyordum"

Ünlü ABD'li rapçi Eminem'in "The Marshall Matters LP" albümünü sık sık dinlediğini belirten Sheeran, kekemeliğini bu sayede yendiğini söyledi. Şarkıcı "Albümü devamlı dinleyip rap yapıyordum, bu sayede kekemeliğim iyileşti" ifadelerini kullandı.

Albümü ilk sıraya yerleşti

Öte yandan çalıntı şarkı davası nedeniyle zor günler yaşayan şarkıcının "Subtract” ismini taşıyan yeni albümü, listelerde art arda altıncı bir numaralı albümü oldu.

Albümün, şarkısının eşi Cherry’ye hamileyken bir tümör teşhisi konduğu, yakın arkadaşı Jamal’ın hayatını kaybettiği ve hit şarkısı “Shape Of You” için mahkemede telif hakkı savaşı verdiği bir dönemde yazıldığı biliniyor.