Gisele Bündchen, Instagram'da yaptığı yorumla Tom Brady'ye mesaj mı gönderdi?

Geçtiğimiz günlerde 42 yaşındaki Brezilyalı manken Gisele Bündchen ve 45 yaşındaki ABD’li futbolcu eşi Tom Brady’nin boşanma kararı aldığı haberi ortaya çıktı. Bu söylemleri doğrulayabilecek bir davranış Gisele Bündchen cephesinden geldi.

Süper model Bündchen, Jay Shetty'nin Salı günü Instagram'da paylaştığı gönderisine bir yorum bıraktı. Jay Shetty'nin gönderisi ilişkilerle ilgiliydi ve Gisele Bündchen'nin buna yorumu akıllarda soru işaretleri uyandırdı.

Jay Shetty, Instagramdan "Seninle tutarsız olan biriyle kararlı bir ilişki içinde olamazsın. Bunu tekrar oku." şeklinde söz yazılı bir gönderi paylaştı. Gisele Bündchen, bu gönderinin altına kayıtsız kalmayarak gönderiye tek bir dua emojisi ile yorum yaptı. Bu da ayrılık söylemlerini destekledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Jay Shetty (@jayshetty)'in paylaştığı bir gönderi

35 yaşındaki Shetty, gönderinin altına şunları ekledi: “Aşk günlük bir çabadır. Bazı günler diğerlerinden daha kolay gelebilir ve sorun değil, ancak her zaman tutarlı olması gereken şey, partnerinizin değerlerine ve hedeflerine duyduğunuz saygı ve hayranlıktır.

Bu sadece bir tesadüf olabilir ancak Tom Brady'den boşanmak üzere olduğu iddiasıyla ilgili etrafta dolaşan dedikodular göz önüne alındığında, iddiaları da doğrular nitelikte bir hareket oldu.