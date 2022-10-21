Gwyneth Paltrow'dan eski nişanlısı Brad Pitt açıklaması: "Ona bayılıyorum ve hayranıyım!"

1994 yılında dönemin en gözde filmlerinden biri olan 'Seven'in setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Brad Pit ve Gwyneth Paltrow, 1996'da nişanlanmıştı. Ancak ikili, bir yıl sonra ilişkilerini sona erdirmişti. Paltrow, yıllar önce ayrıldığı eski nişanlısı Brad Pitt ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"BÜYÜK BİR HAYRANIYIM"

DailyMail'de yer alan habere göre; 'Shakespeare in Love' (Aşık Shakespeare) yıldızı, 58 yaşındaki Pitt'e büyük saygı duyduğunu da açıkça belirtti. "Brad'e bayılıyorum" diyen Paltrow, "O harika bir insan, çok yaratıcı ve çok iyi biri. Onu gerçekten seviyorum. Büyük bir hayranıyım" ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü aktris, eşi Brad Falchuk'tan eski sevgilisiyle iletişimde kaldığı için hiçbir zaman tepki görmediğini söyledi ve eşini, 'en az yargılayıcı, en güvenilir adam' olarak nitelendirdi. Ünlü isim ayrıca dört yıl önce evlendiği Falchuk'un, kendisinin ve Pitt'in paylaştığı arkadaşlığa 'tamamen saygı duyduğunu' düşündüğünü aktardı.

"MELEĞİM, HAYATIMIN AŞKI"

Gwyneth Paltrow ve Brad Pitt, 1995'te vizyona gerilim filmi 'Seven'da (Yedi) birlikte rol almıştı. 1994'te film setinde tanışan ikili kısa süre sonra aşk yaşamaya başlamıştı.

1996 yılındaki Altın Küre Ödül Töreni'nde Brad Pitt sahneye çıkıp sevgilisine, "Meleğim, hayatımın aşkı" diye hitap ederek evlenme teklif etmişti. İkilinin başlarda dolu dizgin devam eden ilişkileri, 7 ay süren nişanlılık döneminin ardından 1997'de ayrılıkla sonuçlanmıştı.

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