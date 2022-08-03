Brad Pitt'ten etek açıklaması: "Hepimiz öleceğiz, sallayalım gitsin!"

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, geçtiğimiz haftalarda 'Bullet Train' filminin Berlin'deki galasına etek giyerek katılmasıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Eteğiyle uyumlu bir ceket, açık pembe bir gömlek ve siyah botlar giyen aktör; güneş gözlüğü, kolye ve yüzük gibi aksesuarlardan da destek almıştı. 58 yaşındaki oyuncu, galada giydiği kahverengi keten eteğiyle ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

"HEPİMİZ ÖLECEĞİZ, SALLAYALIM GİTSİN!"

Filmin dün akşam ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde gerçekleştirilen galasına katılan Pitt, Variety Dergisi'ne konuyla ilgili "Bilmem! Hepimiz bir gün öleceğiz, o zaman sallayalım gitsin." demekle yetindi. Ünlü oyuncu Berlin galasında etek giyme nedenini soran muhabire de "esintiden faydalanmak istediğini" söylemişti.

Aktörün fotoğraflarını görenler ikiye bölündü. Bazıları "Harika görünüyor. Yaşlı adam! Bu kadar güzel görünmeni ne değiştirecek?" , "Brad Pitt gerçekten çok iyi görünüyor. " gibi yorumlarda bulunurken, bazıları da Pitt'in giyinmeden önce birilerine danışması gerektiğini savundu.

"HİÇBİR ZAMAN 5 YILLIK PLAN YAPAN ADAM OLMADIM"

Aktör, emeklilik sorularıyla ilgili ise "Sadece orta yaşımı geçtim. Hiçbir zaman 5 yıllık plan yapan bir adam olmadım. Ben sadece, o gün için ne doğru geliyorsa onu yapıyorum. Hala öyle çalışıyorum." dedi. Aktör bir ara poz verirken havaya zıpladı ve o esnada Pitt'in bedenindeki dövmeler de ortaya çıktı.