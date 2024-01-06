Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını fragmanına tepki: Seyran yok galiba...

Cuma akşamları izleyenler ile buluşan ancak yeni yıl dolayısıyla setine 1 hafta ara verilen Yalı Çapkını dizisinde 52. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

AFRA SARAÇOĞLU'NDAN YAŞI ÇAPKINI FRAGMANINA TEPKİ

12 Ocak Cuma günü seyirciyle buluşacak olan Yalı Çapkını dizisinin fragmanında Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterine çok az yer verildi. Mert Ramazan Demir'in sahnelerine ağırlık verilen tanıtıma tepki gösteren Saraçoğlu, "Bölümde Seyran yok galiba" yorumunu yaptı. Saraçoğlu'nun yorumuna izleyicilerden de destek yağdı.